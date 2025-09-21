EU perderá en 2025 hasta 29,000 mdd en turismo por las agresiones de Donald Trump

Tourism Economics proyecta que una recuperación total a los niveles previos a la pandemia no ocurrirá hasta 2029.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).– El repudio internacional hacia Donald Trump ha alcanzado al turismo en Estados Unidos. En junio pasado, el Pew Research Center daba a conocer cómo el Presidente estadounidense tenía calificaciones mayoritariamente negativas en 24 países, la más alta en México. Ese mismo mes comenzó a difundirse un estudio del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) el cual reveló que la Unión Americana era el único destino en el que se pronosticaba una disminución en el gasto de los visitantes internacionales en 2025.

Se trata del único país de las 184 economías analizadas por el Consejo que verá una disminución este año. ¿La razón? Las políticas del inquilino de la Casa Blanca.

El WTTC previó que Estados Unidos está en camino de perder 12.5 mil millones en gastos de visitantes internacionales este año en comparación con el año pasado, según la investigación. Sin embargo, exponía la periodista Suzanne Rowan Kelleher, las pérdidas reales serán significativamente mayores, dado que Tourism Economics, una división de Oxford Economics, había pronosticado originalmente que Estados Unidos vería un aumento del 9 por ciento en los viajes internacionales entrantes en 2025.

Es decir, un aumento del nueve por ciento equivalía a un incremento de alrededor de 16 mil 300 millones de dólares en ingresos para la economía estadounidense. Sin embargo, con los nuevos datos del WTTC el turismo estadounidense registrará un descenso interanual del 8.2 por ciento, una variación del 17.2 por ciento respecto de su aumento original del 9 por ciento, como analiza Forbes, que prevé por lo mismo un déficit de entre 25 mil millones y 29 mil millones de dólares este año.

“Esta es una llamada de atención para el Gobierno de Estados Unidos. La mayor economía mundial de viajes y turismo va por mal camino, no por falta de demanda, sino por falta de acción”, declaró Julia Simpson, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, en un comunicado citado por la prensa estadounidense. “Mientras otras naciones extienden la alfombra de bienvenida, el gobierno de Estados Unidos pone el cartel de 'cerrado'”.

CNN sostiene que esta caída en el turismo está liderada por aproximadamente una cuarta parte menos de canadienses que visitaron Estados Unidos de enero a julio, en comparación con el mismo período en 2024.

"Es algo inaudito", dijo Didier Arino, director general de la consultora de viajes Protourisme en Francia, a CNN sobre la caída sin precedentes en el interés por viajar a Estados Unidos. “Ha sucedido antes en un país en guerra, en un país donde había un riesgo de seguridad o riesgo de crisis sanitaria, pero en una situación normal, nunca hemos visto este tipo de cambio”.

Los mismos datos referidos por este medio exponen cómo el turismo internacional en Estados Unidos aún no se había recuperado por completo tras la pandemia cuando ahora enfrenta este nuevo impacto a partir de las política de Trump. El año pasado, indican las cifras, los 72.4 millones de visitantes de otros países representaron el 91 por ciento de las cifras previas a la pandemia de 2019, según la Oficina Nacional de Viajes y Turismo de EU.

El panorama ahora no es mejor, Tourism Economics proyecta que una recuperación total a los niveles previos a la pandemia no ocurrirá hasta 2029, tres años más tarde de lo que proyectó originalmente. Según Tourism Economics, el turismo interno no ha sido lo suficientemente fuerte como para compensar la pérdida.

“Estamos viendo que los viajes canadienses comienzan a aumentar hacia México, el Caribe e incluso hacia Europa según datos recientes”, dijo Adam Sacks, presidente de Tourism Economics a CNN.

Esto mismo fue confirmado el jueves en la conferencia conjunta que dieron la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Primer Ministro Mark Carney. “Nos alegra que cada vez más familias y visitantes de Canadá elijan a nuestro país como destino.

Y expresamos nuestra voluntad de seguir facilitando esta dinámica, que fortalece los lazos humanos, culturales y económicos entre nuestras sociedades”, expresó la mandataria mexicana.

Según la Oficina Nacional de Viajes y Turismo, Estados Unidos recibe más canadienses que visitantes de cualquier otro país. Los canadienses representaron aproximadamente el 28 por ciento del total de llegadas de visitantes internacionales en 2024.

Aunque los canadienses están lejos de ser los únicos que han cambiado sus destinos turísticos. El director ejecutivo de Accor, Sebastien Bazin, reveló en una entrevista reciente que el grupo hotelero preveía una drástica caída en las reservas europeas con destino a EU este verano: una reducción del 25 por ciento y que los viajeros optarían por destinos como Canadá, Sudamérica y Oriente Medio.

De hecho, varios gobiernos europeos, como el Reino Unido, Alemania y Dinamarca, han emitido alertas de viaje para sus ciudadanos que visitan Estados Unidos tras informes de prensa sobre turistas detenidos en los puertos de entrada estadounidenses.

“Las políticas de Trump podrían reducir a la mitad el crecimiento del turismo en EU”, afirmó Seth Borko, director de Skift Research, refiriéndose a diversas medidas del Gobierno de Trump que han afectado a las visitas hacia esa nación. “Eso supondría un impacto de miles de millones de dólares, pero la industria aún podría crecer en todo el territorio”, afirmó Borko sobre el sector turístico estadounidense.