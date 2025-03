Turistas de México y Canadá, los más fuertes para EU, se alejan del odio trumpista

Tourism Economics, una empresa de Oxford Economics, apunta que durante períodos anteriores de tensas relaciones entre EU y México, el número de visitantes procedentes de México disminuyó un 3 por ciento.

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).– Las llegadas aéreas de mexicanos a Estados Unidos cayeron 22.5 por ciento de enero a febrero de este año al pasar de 506 mil 243 arribos de nacionales al inicio de año a 392 mil 323 mexicanos que visitaron alguna parte de este país el mes pasado, de acuerdo con cifras del Monitor de pasajeros aéreos internacionales que elabora la Administración del Comercio Internacional (ITA) de Estados Unidos.

Los mismos datos muestran una disminución de 4.56 por ciento en las llegadas de mexicanos en el primer bimestre de este 2025 con respecto al mismo periodo de 2024. La caída es aún mayor, de 20.57 por ciento, si se compara con los dos últimos meses de 2024, en los cuales se reportó la llegada de un millón 131 mil 326 mexicanos a la Unión Americana.

De hecho, febrero de 2025 es el mes con el menor registro de llegadas aéreas de mexicanos a Estados Unidos en el último año.

En diciembre de 2024, de acuerdo con los mismos datos de la ITA, el mayor número de llegadas de visitantes internacionales provino de México (1 millones 709 mil 192), Canadá (1 millón 497 mil 711), el Reino Unido (332 mil 895), Brasil (225 mil 255) y Japón (166 mil 105). En conjunto, estos cinco principales mercados emisores representaron el 60.9 por ciento del total de llegadas internacionales.

La disminución del arribo de mexicanos en vuelos se da en medio de las ofensivas emprendidas por Donald Trump contra migrantes, incluso con permisos legales de permanencia en ese país. La incertidumbre en la frontera estadounidense ha llevado a varios países, como Gran Bretaña, Alemania y Canadá, a actualizar sus alertas de viaje para Estados Unidos. Esto es nuevo.

En las actualizaciones destaca que una exención de visa no garantiza la entrada al país y que los visitantes extranjeros sospechosos de infringir las normas de entrada podrían ser detenidos o arrestados en la frontera.

En medio de esta escalada de tensiones comerciales globales, un análisis de Tourism Economics, una empresa de Oxford Economics, destacó que existe un riesgo aún mayor para el sector turístico estadounidense si se intensifican las disputas comerciales y otros cambios de política. “Los últimos hallazgos revelan que un escenario de guerra comercial ampliada podría resultar en caídas más pronunciadas en la demanda de viajes y la producción económica de lo previsto anteriormente”, refiere.

En este escenario, añade el análisis, EU “implementa aranceles radicales a socios comerciales clave, como Canadá, México y China, lo que desencadena medidas de represalia que perturban las condiciones económicas y los flujos de viajes. La incertidumbre adicional se deriva del deterioro de la confianza en los viajes en Europa debido a las políticas arancelarias y las continuas tensiones geopolíticas”.

Tourism Economics refiere que una desaceleración del crecimiento económico de EU, “sumada a las recesiones en Canadá y México en caso de que entren en vigor aranceles del 25 por ciento, frenaría la demanda de viajes”.

Tourism Economics destaca al respecto cómo los datos históricos subrayan que las tensiones comerciales y geopolíticas influyen en la demanda de viajes: “Durante la anterior disputa comercial entre EU y China, la participación estadounidense en el mercado de viajes emisores de larga distancia de China se redujo considerablemente”.

Y ahonda: “De igual manera, durante períodos anteriores de tensas relaciones entre EU y México, el número de visitantes procedentes de México disminuyó un 3 por ciento”.

El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur), Jorge Hernández, explicó a Milenio diario que en el caso mexicano esta actividad a la baja se debe a que los ciudadanos se encuentran molestos por las políticas implementadas por Donald Trump. Hernández señaló que tras una reunión que tuvo con las aerolíneas mexicanas se muestran preocupadas por este nuevo comportamiento del turismo con Estados Unidos.

No sólo los mexicanos están molestos y han dejado de visitar EU.

En Canadá, la prensa reporta cómo la retórica sobre la guerra comercial de Estados Unidos y las amenazas de anexión parecen estar reduciendo el interés de los canadienses a visitar destinos como el norte del estado de Nueva York, que ha sido durante mucho tiempo un destino atractivo para quienes viajan por carretera desde el este de Ontario y el oeste de Quebec, como señala CBC News, la mayor emisora de noticias en Canadá.

Las cifras del Monitor de pasajeros aéreos internacionales muestra una disminución del 2.1 por ciento en la llegada de canadienses a EU con respecto al mismo periodo de 2025.

Otros datos publicados por la empresa de datos de viajes OAG revelan que las reservas anticipadas entre Canadá y Estados Unidos han disminuido hasta un 75 por ciento para los próximos meses. Al comparar las reservas anticipadas de Canadá a EE. UU. en marzo de 2025 y marzo de 2024, los datos mostraron que, entre abril y septiembre, disminuyeron hasta un 75.7 por ciento en algunos meses.

"Independientemente de la opinión de cada uno sobre la política en Estados Unidos o Canadá, podemos afirmar inequívocamente que la retórica, los aranceles y la creciente brecha cambiaria están perjudicando las visitas de canadienses a Estados Unidos", declaró a la CBC Corey Fram, director del Consejo Internacional de Turismo de las Mil Islas, un archipiélago que se extienden a ambos lados de la frontera entre Canadá y Estados Unidos .

En febrero, señala el reporte, se registró una reducción de casi medio millón de viajes de vehículos de pasajeros canadienses a través de la frontera estadounidense, una cifra comparable a la caída registrada durante la pandemia de COVID-19. Fram afirmó que las reservas parecen estar disminuyendo y que han observado un aumento de comentarios negativos en las publicaciones que promocionan en redes sociales.

"Nos dimos cuenta de que nuestros anuncios con lugares emblemáticos de EU generaban muchas respuestas negativas de los canadienses y, posteriormente, de los estadounidenses, que respondían y respondían. Por eso, eliminamos esos anuncios dirigidos al público canadiense", dijo Fram a la CBC.

Un caso que ha exacerbado el rechazo de los canadienses de viajar a EU ocurrió con Jasmine Mooney, actriz canadiense, quen sufrió en carne propia las nuevas políticas de Trump. Regresó a Canadá el 15 de marzo pasado después de haber sido detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en la frontera con México. La tuvieron 12 días bajo arresto.

Mooney estuvo en American Pie y en la serie iZombie. Le dijo a CTV News de Canadá que la tuvieron en un centro de detenciones en Arizona: “Sin ninguna advertencia sobre lo que estaba a punto de ocurrir, literalmente me arrestaron. Me siento como si me hubieran secuestrado. Me quitaron todas mis cosas y me metieron en una celda”.

En ese sentido Tourism Economics que los viajes internacionales entrantes a EU disminuyan un 15.2 por ciento en comparación con las proyecciones base. Sostiene por lo tanto que el gasto en viajes entrantes en 2025 podría caer un 12.3 %, lo que representa una pérdida anual de 22 mil millones de dólares.

"El gasto total en viajes en EU, incluyendo viajes nacionales y entrantes, podría ser un 4.1 por ciento inferior a las expectativas base, lo que representa una reducción de 72 mil millones de dólares en el gasto total en viajes”, expone.

