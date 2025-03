Políticas de Trump frenan plan de migrantes; cambian a EU por México como destino

Las políticas antimigrantes que ha emprendido el Gobierno estadounidense desde el regreso de Donald Trump a la Presidencia han obligado que miles de migrantes frenen sus planes por llegar a Estados Unidos, y ahora ven a México como un posible destino.

PIEDRAS NEGRAS, México, 17 mar (Xinhua).- Para César, un migrante hondureño, la frontera con Estados Unidos ya no representa la misma esperanza de antes y desde que las restricciones migratorias se endurecieron en enero pasado con la llegada de la nueva Administración estadounidense, su meta de cruzar hacia el norte por vías regulares se ha convertido en una espera incierta.

Ahora contempla lo que hace unos meses no estaba entre sus aspiraciones, quedarse en México e intentar rehacer su vida, que resultó quebrada por las amenazas que recibió en su país de origen y que lo impulsaron a dejar atrás a su familia por seguridad.

"Es que nos están apoyando bastante. De hecho, en Monterrey [ciudad del norte de México] hay mucho trabajo para nosotros que somos migrantes. También en la Ciudad de México [capital mexicana]", comentó César.

Tras una deportación desde Estados Unidos años atrás y con ello el fin para solicitar asilo mediante las vías regulares en la nación del norte, el migrante hondureño ha optado por tramitar su documentación como refugiado en México.

"Espero que me vengan pronto los papeles. Quedarme un buen rato por acá porque no hay otra opción de cómo poder subir allá [a Estados Unidos]", agregó César.

Desde enero de este año, luego de los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, miles de migrantes han tenido que reconsiderar su destino.

Las ciudades fronterizas mexicanas, otrora llenas de migrantes que desbordaban la capacidad de los albergues y donde se improvisaban campamentos en parques urbanos o en terrenos cercanos al bordo del río que divide la frontera entre los dos países, poco a poco retoman sus dinámicas habituales y ahora lucen un tanto vacías.

A lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, en distintos puntos del bordo del río desde el lado mexicano aún pueden verse prendas de ropa, objetos y utensilios de aseo personal desechados, es decir, las huellas de los muchos migrantes que pasaron días allí en espera de cruzar al otro lado, pero que hoy en día ya no están.

Más alejado del río, en las carreteras y en las vías que antes solían transitar los migrantes en su incesante búsqueda de un camino hacia el norte, el silencio se impone como un eco de la ausencia.

Sobre el asfalto agrietado y caliente, es común ver buitres que planean calmadamente con sus alas extendidas, atrapando ráfagas de aire seco que arrastran polvo y restos de papeles olvidados.

Con una calma inusual, las aves descienden y se posan en medio de la vía como si supieran que no serán interrumpidas.

Hace meses habrían tenido que batirse en retirada ante el paso constante de grupos de migrantes y patrullas que recorrían la zona, pero ahora, en cambio, permanecen allí observando con sus ojos oscuros la carretera vacía, como testigos silenciosos de un flujo humano que, al menos por ahora, se ha detenido.

El albergue Frontera Digna, en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, en el estado mexicano de Coahuila (norte), ha sido testigo de esta transformación, donde lo único que ha permanecido invariable es el paisaje árido y caluroso de la región.

"Nosotros recibíamos diariamente cientos de migrantes. Pero no era que venían y se quedaban, sino que estaban de paso", explicó la hermana Isabel Turbios, encargada del refugio.

"Ahora muchos han decidido quedarse en México, buscar trabajo y esperar que la situación cambie", apuntó.

El albergue Frontera Digna con capacidad para 150 personas llegó a hospedar hasta 600 en momentos de crisis migratoria, pero desde el 20 de enero pasado, cuando el republicano Donald Trump asumió su segundo mandato presidencial en Estados Unidos y las restricciones de su política migratoria entraron en vigor, el flujo ha disminuido y la incertidumbre ha aumentado.

"Tuvimos que hacernos de calentadores y solicitar carpas al municipio para poder acoger a las personas que estaban llegando", relató Turbios, al comentar las duras condiciones climáticas que los migrantes enfrentan mientras esperan una solución.

El cambio de política migratoria en Estados Unidos y el fin de programas para canalizar legalmente las solicitudes de asilo y protección en ese país han generado una situación de contraste con México.

Mientras el primero refuerza las deportaciones y reduce las opciones de asilo, el segundo mantiene sus vías habituales de regularización.

"Para nosotros, el programa 'Quédate en México' era terrible", recordó la hermana Isabel, quien agregó que "los migrantes tenían que viajar a Laredo para sus citas, gastaban mucho dinero y arriesgaban su vida por los cárteles".

El programa "Quédate en México", cuyo nombre formal es Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), fue implementado por el Gobierno de Estados Unidos en enero de 2019, durante el primer mandato de Trump.

Conocido también como "Quédate en México", el programa, que el republicano ha manifestado querer retomar, obligaba a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a permanecer en territorio mexicano mientras se resolvían sus casos en las cortes de ese país, lo que contrasta con los programas de protección y asilo en México, así como con otros implementados por Estados Unidos durante otros períodos.

A raíz de esto, así como del auge de la retórica antimigrante, las restricciones a la migración y las deportaciones en Estados Unidos, la percepción de los migrantes en México sobre ambos países también ha cambiado.

"Yo pienso que no todo migrante es delincuente. Es injusto que los traten como si lo fueran, que los esposen de pies y manos. La mayoría va a trabajar, a aportar con su esfuerzo. En lugar de muros, debemos construir puentes", enfatizó la hermana Isabel.

Para César, la decisión de quedarse en México también responde a los tratos y temores que denuncian migrantes radicados en Estados Unidos, así como muchos de los deportados a países de Centro y Sudamérica.

Roberto, otro migrante en Frontera Digna, compartió una perspectiva similar, al señalar "no tenemos otra opción más que quedarnos aquí a esperar, porque allá ya no nos dejan pasar, no nos quieren", a la vez que destacó el buen trato con los migrantes por parte del personal en el albergue.

El albergue Frontera Digna tiene 30 años de existencia y originalmente fue creado para atender a mexicanos deportados de Estados Unidos, aunque con los años se ha convertido en un refugio para migrantes de países latinoamericanos, africanos y de otras regiones.

"El año pasado, cuando todo se volvió un caos, teníamos migrantes durmiendo por todas partes: en el patio, en el comedor, en cualquier espacio disponible", recordó la hermana Isabel.

En la actualidad, la incertidumbre reina entre los migrantes y algunos esperan con la esperanza de que las políticas en Estados Unidos cambien.

Otros migrantes como César han decidido que su futuro puede estar en México, al afirmar en ese sentido y con determinación: "Creo que es una buena opción porque tenemos acceso a trabajos y podemos sacar nuestros papeles".

Así, mientras la frontera sigue cerrándose para muchos, México ya no solo es un lugar de paso, sino que emerge como una posibilidad para quienes precisan de rehacer su vida y por distintos motivos no pueden regresar.