Turistas canadienses castigan a EU. Los mexicanos, a pesar de las agresiones, van más

Obed Rosas

24/08/2025 - 12:05 am

En mayo pasado un millón 392 mil 283 mexicanos visitaron Estados Unidos, una cifra mayor a la de un año antes cuando un millón 290 mil 23 nacionales arribaron al vecino del norte. Se trata de un aumento anual del 7.93 por ciento en el número de visitantes. La cifra contrasta con los casos de abuso y detenciones de connacionales registradas en los últimos meses.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– La retórica arancelaria y antimigratoria de Donald Trump no ha desplomado las visitas que recibe mes con mes Estados Unidos provenientes de México y Europa, caso contrario a lo que sucede con Canadá, país contra el cual el Presidente estadounidense ha arremetido con impuestos a sus productos y un incendiario discurso que amagó con anexar a este país.

Las cifras mensuales del Programa de Llegadas de Visitantes Internacionales que elabora la Oficina Nacional de Viajes y Turismo (NTTO) muestran en el caso de Europa una ligera disminución, un incremento en el de México y un desplome en los visitantes de Canadá.

Por ejemplo, en mayo pasado un millón 392 mil 283 mexicanos visitaron Estados Unidos, una cifra mayor a la de un año antes cuando un millón 290 mil 23 nacionales arribaron al vecino del norte. Se trata de un aumento anual del 7.93 por ciento en el número de visitantes. La cifra contrasta con los casos de abuso y detenciones a mexicanos, incluso turistas, como sucedió con Carlos y Alejandro González, hermanos mexicanos, que fueron recluidos en junio pasado en el centro migratorio Alligator Alcatraz en Florida.

A esta situación, se suman las redadas realizadas por el agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en diversas entidades de Estados Unidos lo que ha contribuido a que las deportaciones alcanzaron la cifra de casi mil 500 personas al día, un ritmo sin precedentes desde la Administración Barack Obama, de acuerdo con The New York Times.

En lo que respecta a Canadá, las cifras muestran una disminución de un millón de 726 mil visitantes de ese país en mayo de 2024 a un millón 283 mil 367 turistas canadienses que acudieron a la Unión Americana, lo que representa una disminución anual del 25.65 por ciento.

México tuvo más visitantes en 2024 que el año anterior, de acuerdo con datos del Inegi.
La Secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que en 2024 el ingreso de divisas por visitantes internacionales fue de 32 mil 956.3 millones de dólares (mmdd), 7.4 por ciento más, comparado con 2023 y 34.1 por ciento más que 2019. Foto: Sectur

A su vez, en Europa Occidental —en donde se encuentran aliados clave de EU como Alemania, Francia y Reino Unido— se mantuvieron en la misma línea con una disminución del 4 por ciento, luego de que en mayo de 2024 un millón 92 mil 772 europeos visitaran EU, unos 50 mil que en mayo pasado cuando se contabilizaron un millón 44 mil 228 visitantes de esta región.

El desplome de las visitas de Canadá a EU puede explicarse en parte por los sentimientos nacionalistas que han generado las burlas e insultos de Donald Trump hacia ese país. En marzo pasado, una encuesta de The Globe and Mail reveló que el 90 por ciento de los canadienses afirmó que su opinión sobre Estados Unidos había empeorado en el último año. Y al pedirles que describieran sus sentimientos, las dos respuestas principales, con diferencia, fueron pesimismo e ira.

Datos de Statistics Canada publicados el viernes muestran de hecho que en junio de este año, más estadounidenses visitaron Canadá que canadienses que viajaron al sur de la frontera. Esta es la primera vez que esto ocurre desde junio de 2006, excepto en agosto y septiembre de 2021 durante la pandemia de COVID-19, reseña Global News de Canadá.

Las cifras oficiales muestran que los viajes entre ambos países se redujeron drásticamente en general en comparación con el mismo periodo del año pasado. En junio, los residentes canadienses regresaron de 2.1 millones de viajes a Estados Unidos, lo que representa una disminución del 28.7 por ciento con respecto al mismo mes de 2024 y representa el 70.8 por ciento de todos los viajes al extranjero realizados por residentes canadienses en junio de 2025.

Mientras tanto, los residentes estadounidenses realizaron 2.7 millones de viajes a Canadá en junio, una disminución del 5.8 por ciento con respecto al mismo mes de 2024 y el 79.2 por ciento de todos los viajes de no residentes a Canadá en junio de 2025.

El viernes pasado, la Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, dijo a "Café y Noticias", programa de SinEmbargo Al Aire, que durante el primer semestre de este año, el turismo estadounidense creció un 2.4 por ciento . No obstante, “el segundo mercado es el canadiense que ha crecido como nunca en la historia, con un 11 por ciento más en este semestre”, dijo.

Este incremento se da a pesar de la alerta de viaje que emitió el Gobierno de Estados Unidos para México, que incluye 30 de 32 estados de la República. Las autoridades estadounidenses pidieron a sus ciudadanos "extremar la precaución" en nuestro país "debido al terrorismo, la delincuencia y el secuestro".

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

