Trump supera a Obama en deportaciones y 1.5 millones de migrantes dejan EU en 6 meses

Redacción/SinEmbargo

21/08/2025 - 1:07 pm

The New York Times afirma, basado en las estadísticas del Pew Research Center, que la promesa de campaña de Trump sobre las deportaciones masivas podría estar acercándose a la realidad. Para la primera semana de agosto, por ejemplo, las deportaciones alcanzaron casi mil 500 personas al día, un ritmo sin precedentes desde la administración Barack Obama, a quien los defensores de los inmigrantes llamaban “el deportador en jefe”.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– Dos fenómenos: La población inmigrante en Estados Unidos cayó por primera vez en décadas. Y, claro, las deportaciones alcanzaron un nuevo récord por el aumento de arrestos. Es decir, Donald Trump ha logrado cumplir una de sus promesas de campaña, de acuerdo con estadísticas dadas a conocer hoy por Pew Research Center.

Miriam Jordán dice en The New York Times que por primera vez en décadas, más inmigrantes abandonaron Estados Unidos que los que llegaron. Es un indicio temprano de que la agenda de inmigración de línea dura del Presidente Trump “está llevando a la gente a irse, ya sea por deportación o por elección propia”.

“Un análisis de los nuevos datos del censo, publicado el jueves por el Pew Research Center, una entidad independiente, reveló que, entre enero y junio, la población nacida en el extranjero en Estados Unidos, tanto residentes legales como indocumentados, disminuyó en casi 1.5 millones. En junio, el país albergaba a 51.9 millones de inmigrantes, una cifra inferior a los 53.3 millones registrados seis meses antes”, dice su análisis en el Times.

Arrestos, detenciones y deportaciones de las autoridades migratorias. Gráfico: NY Times.

Funcionarios de la administración Trump han aplaudido la salida neta de inmigrantes, agrega Jordán, porque la presión sobre los servicios públicos se ha aliviado y que los mercados laborales se han recuperado.Pero algunos partidarios de la represión migratoria afirman que no ha sido suficiente, agrega la periodista.

Los expertos predicen consecuencias económicas y demográficas negativas para Estados Unidos si la tendencia persiste, según Jordan. “Los inmigrantes constituyen una fuerza laboral crucial en muchos sectores, y la dependencia del país de ellos aumenta a medida que se jubilan más baby boomers”.

“Tras una campaña con la promesa de deportaciones masivas, Trump ha introducido medidas radicales para reducir la inmigración. Su administración ha restringido el acceso al asilo en la frontera sur, ha endurecido los requisitos de visa para estudiantes y trabajadores del sector tecnológico, y ha desplegado a miles de agentes federales para detener y deportar a inmigrantes indocumentados. Esta represión ha provocado que muchos inmigrantes abandonen el país voluntariamente y ha disuadido a otros de venir”, dice su texto del Times.

Por su parte, Albert Sun, también redactor del Times y basado en las mismas estadísticas dadas a conocer hoy por Pew Research Center, dice que la promesa de campaña de Trump sobre las deportaciones masivas podría estar acercándose a la realidad. Hasta junio, las deportaciones habían ido a la zaga de los arrestos y detenciones por inmigración. Para la primera semana de agosto, las deportaciones alcanzaron casi mil 500 personas al día, un ritmo sin precedentes desde la administración Obama.

El Pew Research dice que alrededor de 6 millones de inmigrantes sin estatus legal completo contaban con alguna protección contra la deportación en 2023, frente a los 2.7 millones de 2021. En 2007, cuando la población total de inmigrantes no autorizados alcanzó su máximo anterior (12,2 millones), alrededor de 500 mil contaban con alguna protección contra la deportación.

El número total de personas con protecciones temporales contra las deportaciones aumentó después de 2021 tras los cambios de política realizados por la administración de Joe Biden que permitieron que muchos inmigrantes llegaran a los EU con estatus protegido y otros obtuvieran protección poco después de llegar .En 2023, los inmigrantes no autorizados con cierta protección contra la deportación representaron más del 40 por ciento de los que no tenían estatus legal completo. Estas protecciones pueden ser eliminadas por el gobierno federal, a veces con poca notificación, como ha sucedido con Trump.

Los mismos datos muestran que el número de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos provenientes de países distintos a México aumentó de 6.4 millones en 2021 a 9.7 millones en 2023. El Pew indica que La etiqueta "inmigrantes no autorizados" abarca una compleja gama de estatus, incluyendo a los inmigrantes que ingresaron legalmente a EU con estatus temporales y precarios.

“Con una inyección de dinero proveniente del proyecto de ley sobre política interna de Trump firmado en julio (76 mil millones de dólares adicionales que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas puede gastar en poco más de cuatro años), la agencia parece estar preparada para ampliar aún más sus operaciones”, dice el periodista.

Al menos 180 mil personas han sido deportadas por el ICE bajo el gobierno de Trump hasta la fecha, de acuerdo con los datos. Al ritmo actual, la agencia se encamina a deportar a más de 400 mil personas en su primer año de mandato, una cifra muy superior a las 271 mil personas que expulsó el ICE en el año fiscal que concluyó en septiembre pasado, pero aún por debajo de la meta declarada por el gobierno de un millón de deportaciones al año.

The New York Times dice que, según el Departamento de Seguridad Nacional, el número total de deportaciones hasta el momento bajo el gobierno de Trump es mucho mayor: 332 mil. Esa cifra incluye a las personas que son deportadas rápidamente en las fronteras de Estados Unidos por Aduanas y Protección Fronteriza.

“El ICE ahora utiliza alrededor de una docena de aviones chárter a diario para realizar deportaciones y trasladar a detenidos por todo el país, casi el doble que en enero, según datos recopilados por Tom Cartwright, defensor de la inmigración que rastrea los vuelos del ICE. En mayo, el ICE modificó su contrato con CSI Aviation, su principal compañía de vuelos chárter, para aumentar el número de vuelos semanales. También ha reanudado el uso de un número limitado de aviones militares. La expansión de las operaciones del ICE ha provocado protestas a nivel nacional , fuertes reacciones negativas y un sinfín de recursos legales . Sin embargo, los funcionarios han seguido adelante con tácticas agresivas”.

El otro dato es que posiblemente Trump está alcanzando al Presidente Barack Obama, a quien los defensores de los inmigrantes llamaban “el deportador en jefe”, pero la naturaleza de su control migratorio ha sido muy diferente. Los cientos de miles de personas deportadas durante el gobierno de Obama eran en su mayoría personas que habían cruzado la frontera recientemente, y el ICE centró sus arrestos en el interior del país en delincuentes. A fines de mayo, Stephen Miller, asesor de política migratoria de la Casa Blanca, ordenó a los líderes del ICE intensificar los arrestos en general, incluso si eso significaba ampliar su enfoque más allá de los inmigrantes con antecedentes penales.

“Desde entonces, casi la totalidad del aumento en los arrestos se ha producido contra personas sin antecedentes penales. Los arrestos por inmigración de personas con antecedentes penales por delitos violentos aumentaron a aproximadamente mil 900 en junio, frente a los aproximadamente mil 100 de diciembre. Al mismo tiempo, los arrestos en general se triplicaron, superando los 28 mil, y los arrestos de personas sin antecedentes penales ni cargos se multiplicaron por casi 20. Pero el aumento repentino del verano experimentado en gran parte del país no duró. Los arrestos alcanzaron un promedio de casi 1200 al día a principios de junio , pero desde entonces el ritmo ha disminuido a los niveles de abril”, explica Sun.

