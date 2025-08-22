ENTREVISTA ¬ El Turismo de EU en México creció 2.4% en primer semestre de 2025

Josefina Rodríguez mencionó en entrevista para “Café y Noticias” que el turismo estadounidense creció un 2.4 por ciento durante los primeros seis meses de 2025, mientras que el canadiense ha crecido como nunca en la historia, con un 11 por ciento en el mismo periodo.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- Luego de que Estados Unidos emitió una alerta de viaje para México, la Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, dijo que estas medidas siempre han estado. Por ello recalcó que nuestro país es el sexto país más visitado del mundo y nuestro principal mercado son los visitantes estadounidenses.

En entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Perla Velázquez en “Café y Noticias”, explicó que “hemos recibido un millón 200 mil turistas estadounidenses a nuestro país”. Refirió que no sólo somos sol y playa y la tarea que tienen desde la dependencia es hacer promoción: “Somos turismo de diferentes tipos: de naturaleza, en Chiapas; de turismo cultural, en Oaxaca, etcétera”.

Aseguró que durante el primer semestre de este año, el turismo estadounidense creció un 2.4 por ciento. No obstante, “el segundo mercado es el canadiense que ha crecido como nunca en la historia, con un 11 por ciento más en este semestre”.

Josefina Rodríguez señaló que desde la Secretaría de Turismo han hecho el llamado no solo a mercados consolidados si no a los que tienen muchas ganas de conocer nuestro país, “como es el asiático, que hoy ha incrementado su entrada y que nos estamos preparando para recibir y mostrarles que no solo somos ancla de las mejores playas del mundo sino somos los mejores escenarios que tiene México”.

Qué gusto poder compartir esta mañana, desde la conferencia de la presidenta @Claudiashein , los indicadores turísticos que confirman, una vez más, que ¡México está de moda! 🇲🇽✨ Gracias a la visión de nuestra presidenta, seguimos trabajando para mostrar al mundo nuestra… pic.twitter.com/dVLf9XFZmD — Josefina Rodríguez Zamora (@josefinarodzam) August 14, 2025

Este viernes, se presentó en la conferencia Mañanera anunció “México imparable”, una serial de cuatro carreras que se realizará en Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca y Chihuahua para impulsar el turismo deportivo en el país, una actividad que en 2025 tendrá una derrama económica de más de mil millones de pesos.

Ante ello, la titular de Turismo dijo que están “haciendo una campaña de promoción muy activa, dando oferta nueva como el Tren Maya, las experiencias comunitarias. Además, que la Presidenta tiene brazos abiertos para todos los turistas internacionales.” Finalizó diciendo que tenemos que ser embajadores de nuestro país y hablar bien de México: “Aquí al turista no le pasa nada, por eso regresa”, dijo.