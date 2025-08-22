ENTREVISTA ¬ El Turismo de EU en México creció 2.4% en primer semestre de 2025

Daniela Barragán y Perla Velázquez

22/08/2025 - 3:13 pm

Artículos relacionados

Josefina Rodríguez mencionó en entrevista para “Café y Noticias” que el turismo estadounidense creció un 2.4 por ciento durante los primeros seis meses de 2025, mientras que el canadiense ha crecido como nunca en la historia, con un 11 por ciento en el mismo periodo.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- Luego de que Estados Unidos emitió una alerta de viaje para México, la Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, dijo que estas medidas siempre han estado. Por ello recalcó que nuestro país es el sexto país más visitado del mundo y nuestro principal mercado son los visitantes estadounidenses.

En entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Perla Velázquez en “Café y Noticias”, explicó que “hemos recibido un millón 200 mil turistas estadounidenses a nuestro país”. Refirió que no sólo somos sol y playa y la tarea que tienen desde la dependencia es hacer promoción: “Somos turismo de diferentes tipos: de naturaleza, en Chiapas; de turismo cultural, en Oaxaca, etcétera”.

Aseguró que durante el primer semestre de este año, el turismo estadounidense creció un 2.4 por ciento. No obstante, “el segundo mercado es el canadiense que ha crecido como nunca en la historia, con un 11 por ciento más en este semestre”.

Josefina Rodríguez señaló que desde la Secretaría de Turismo han hecho el llamado no solo a mercados consolidados si no a los que tienen muchas ganas de conocer nuestro país, “como es el asiático, que hoy ha incrementado su entrada y que nos estamos preparando para recibir y mostrarles que no solo somos ancla de las mejores playas del mundo sino somos los mejores escenarios que tiene México”.

Este viernes, se presentó en la conferencia Mañanera anunció “México imparable”, una serial de cuatro carreras que se realizará en Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca y Chihuahua para impulsar el turismo deportivo en el país, una actividad que en 2025 tendrá una derrama económica de más de mil millones de pesos.

Ante ello, la titular de Turismo dijo que están “haciendo una campaña de promoción muy activa, dando oferta nueva como el Tren Maya, las experiencias comunitarias. Además, que la Presidenta tiene brazos abiertos para todos los turistas internacionales.” Finalizó diciendo que tenemos que ser embajadores de nuestro país y hablar bien de México: “Aquí al turista no le pasa nada, por eso regresa”, dijo.

Daniela Barragán y Perla Velázquez

Daniela Barragán y Perla Velázquez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La Moraleja de Beatriz

"Una comedia de enredos donde los medios conjugan el futuro y la protagonista responde con un contundente...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La expiación de Pío

"Lo más curioso es el argumento utilizado por Humphrey para exonerar a Pío Lorenzo López Obrador cinco...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Despenalizar la palabra: un paso necesario para la libertad de expresión

"Despenalizar la palabra no significa impunidad, sino reconocer que el debate público debe resolverse en el terreno...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Cannabis: la legalidad negada

"Entre la presión chantajista del nuevo Gobierno de Trump, el conservadurismo instintivo de la Presidenta Sheinbaum en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Morena y Pedro Haces: ¿apertura o incongruencia? por Héctor Alejandro Quintanar.
1

El último escándalo de Pedro Haces/CATEM los vincula a extorsión y crimen organizado

2

Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

3

De los rezos a las puñaladas: Alessandra y Verástegui salpican odio en duelo a muerte

Nery “N”, cómplice del atentado a Ximena Guzmán y José Muñoz, permanecerá prisión.
4

Nery “N”, cómplice del homicidio de Ximena y José, recibe prisión preventiva en CdMx

5

Beca de transporte para universitarios en CdMx abre registro: ¿De cuánto es el apoyo?

6

La Moraleja de Beatriz

La Presidenta Sheinbaum dijo que CIBanco estaba en su derecho de demandar al Tesoro de EU.
7

CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EU tras nueva prórroga

8

El líder de "Los estúpidos" cae en CdMx; antes, Juez lo liberó y seguía delinquiendo

9

Sheinbaum rechaza ataques de EU, de la DEA. “Ningún gobierno extranjero se atrevería”

Abogada del “Chapo”, hoy Jueza electa, denuncia a periodistas por violencia de género,
10

Abogada del “Chapo”, hoy Jueza electa, denuncia a periodistas por violencia de género

Ya está a la venta la nueva Miel Bienestar, por lo que a aquí te contamos cuáles son sus presentaciones, qué precio tienen y en dónde podrás adquirirlas.
11

La Miel Bienestar ya está a la venta. ¿Cuánto cuesta y dónde la puedes ir a comprar?

Latinos nacidos en EU, golpeados brutalmente por ICE, demandan al Gobierno de Trump
12

Latinos nacidos en EU, golpeados brutalmente por ICE, demandan al Gobierno de Trump

Juez da a Florida 60 días para cerrar Alligator Alcatraz; hay 78 mexicanos: Rutilio.
13

Jueza da a Florida 60 días para cerrar Alligator Alcatraz; hay 78 mexicanos: Rutilio

Abogado de Cristina Fernández denuncia a Javier Milei por trama de corrupción.
14

Javier Milei y su hermana son denunciados por nueva trama de corrupción en Argentina

AMLO y Sheinbaum
15

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Kilmar Ábrego García
1

Kilmar Ábrego, emblema de la política migratoria de Trump, es liberado tras 5 meses

2

El líder de "Los estúpidos" cae en CdMx; antes, Juez lo liberó y seguía delinquiendo

La Presidenta Sheinbaum dijo que CIBanco estaba en su derecho de demandar al Tesoro de EU.
3

CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EU tras nueva prórroga

Nery “N”, cómplice del atentado a Ximena Guzmán y José Muñoz, permanecerá prisión.
4

Nery “N”, cómplice del homicidio de Ximena y José, recibe prisión preventiva en CdMx

Morena y Pedro Haces: ¿apertura o incongruencia? por Héctor Alejandro Quintanar.
5

El último escándalo de Pedro Haces/CATEM los vincula a extorsión y crimen organizado

Corte de EU concede extensión de 90 días a Genaro García Luna para apelar su condena
6

Corte de EU concede extensión de 90 días a Genaro García Luna para apelar su condena

México imparable buscará consolidarse como un serial de carreras anual para activar las economías locales.
7

¿Qué es “México Imparable” y por qué involucra a corredoras indígenas reconocidas?

8

Sheinbaum rechaza ataques de EU, de la DEA. “Ningún gobierno extranjero se atrevería”

La inflación desacelera e INEGI proyecta leve baja al PIB. CSP lo ve con optimismo
9

La ONU declara oficialmente hambruna en Gaza, tras 22 meses de ataques de Israel

10

La inflación desacelera e INEGI proyecta leve baja al PIB. CSP lo ve con optimismo

Agenda de actividades para sete fin de semana
11

Un fin de semana con cine de horror, culturas originarias y hasta El Principito

12

De los rezos a las puñaladas: Alessandra y Verástegui salpican odio en duelo a muerte