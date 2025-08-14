Alertas de viaje de EU "no tienen mucho impacto": CSP; Sectur destaca alza de turismo

Redacción/SinEmbargo

14/08/2025 - 11:39 am

Claudia Sheinbaum minimizó las alertas que emitió el Gobierno de EU sobre el peligro de viajar a 30 estados de México por la "delincuencia" y el "terrorismo".

Artículos relacionados

Ante las alertas emitidas por el Gobierno de Estados Unidos sobre el peligro de viajar a 30 estados de México, Claudia Sheinbaum minimizó tales medidas al señalar que no tienen gran impacto en el turismo.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó la mañana de este jueves las alertas que emitió el Gobierno de Estados Unidos (EU) sobre el peligro de viajar a 30 estados de México por la "delincuencia" y el "terrorismo" que se vive en dichos territorios, y afirmó que la medida no tiene gran impacto.

Durante la conferencia matutina que encabezó la mandataria federal este 14 de agosto, se presentaron estadísticas sobre el turismo en México, mismas que registraron aumentos respecto al año pasado.

"Miren. Como que las alertas esas que saca Estados Unidos no tienen mucho impacto que digamos", expresó Sheinbaum Pardo al mostrar los datos ante las y los periodistas presentes en Palacio Nacional.

El comentario de la titular del Poder Ejecutivo se dio a raíz de que el Gobierno estadounidense emitió esta semana una alerta de viaje para México, que incluye 30 de 32 los estados de la República. También pidió a sus ciudadanas y ciudadanos "extremar la precaución" en el país "debido al terrorismo, la delincuencia y el secuestro".

"En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos. Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo ataques terroristas y otras actividades en México. El Gobierno de EU tiene una capacidad limitada para ayudar en muchas partes de México. Los empleados del Gobierno de EU no pueden viajar a ciertas zonas de alto riesgo", advirtió el Departamento de Estado.

Ante ello, la Presidenta Sheinbaum resaltó que, de enero a junio de 2025, se registraron 47.4 millones de personas que viajaron hacia territorio nacional, lo que representa un incremento de 13.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

Sectur destaca alza de turismo en México

En lo que respecta al número de ciudadanas y ciudadanos de Estados Unidos que han viajado a México en la primera mitad de 2025, la Secretaría de Turismo (Sectur) informó que se han registrado más de siete millones de turistas pese a las constantes alertas emitidas por el Gobierno de dicho país.

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la dependencia, participó en la conferencia matutina y precisó que siete millones 361 mil estadounidenses viajaron a territorio mexicano entre enero y junio del año en curso, es decir, 2.4 por ciento más que en 2024.

"De enero a junio de 2025, siete millones 361 mil turistas estadounidenses llegaron a México, lo que representa un aumento de 2.4 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2024. En junio de 2025, México recibió a más de un millón 284 mil turistas estadunidenses", indicó la funcionaria.

Del mismo modo, la Secretaria dio a conocer que, en el periodo ya señalado, se contabilizaron 23.4 millones de turistas en México, 7.3 por ciento más que el año anterior.

"Tenemos un incremento del 7.3 por ciento en el mismo periodo del 24. Alcanzamos 23.4 millones de turistas en nuestro país. Y el gasto de visitantes es muy importante. Llegamos a 18.681 millones de dólares, un 6.3 por ciento más que dejaron en nuestro país", dijo.

140825 Turismo-Indicadores turísticos enero-junio 2025

Finalmente, explicó que los países que registran más viajes hacia México en lo que va de 2025 son Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

"Tenemos un incremento de nuestro mercado estadounidense de 2.4 por ciento. Solamente en el mes de junio recibimos a más de un millón 284 mil turistas estadounidenses; en el acumulado, de enero a junio, más de siete millones 300 mil estadounidenses. Y un aumento considerable en el canadiense, un 11.8 por ciento más, que se refleja más de un millón 683 mil turistas canadienses en nuestro país", detalló Rodríguez Zamora, quien afirmó que "México está de moda".

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
+ Sección

Opinión

María Rivera

Tributo

"Ojalá que el Gobierno mexicano ya tenga un plan a, b y c ante este escenario que...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Es inhumano politizar la salud

"A la fecha, unos 18 estados de la República Mexicana se han adherido al IMSS Bienestar, cediendo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Jurisprudencia liberal

"Nuestro país no se encuentra, al menos por el momento, padeciendo un régimen tiránico. No obstante, hay...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La hora del cuidado

"La Constitución de la Ciudad de México tendrá, en su artículo 9, un reconocimiento al derecho al...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Detienen a exdirector de Pemex por corrupción.
1

Carlos Treviño, encumbrado (IMSS y Pemex) con Calderón-Peña, cae en EU por corrupción

México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
2

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

Con el aumento al salario mínimo y los apoyos sociales durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 13.4 millones de personas dejaron la pobreza.
3

Histórico: 13.4 millones dejan la pobreza con AMLO y 2 millones, la pobreza extrema

La Ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, anunció que se realizará una sesión extraordinaria el 19 de agosto para atender asuntos en materia electoral.
4

Piña convoca a sesión extraordinaria; CSP cuestiona para qué y aumento presupuestal

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
5

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
6

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

Bondi aseguró que se le confiscó a Maduro más de 700 mmd.
7

EU confisca a Nicolás Maduro más de 700 mdd en inmuebles, anuncia Pam Bondi

Pobreza en México
8

ENTREVISTA ¬ 13.4 millones de pobres menos; lo ocultan por vergüenza, dice Viri Ríos

Dos policías de la CdMx salvaron a un bebé que se estaba ahogando con un cacahuate que había ingerido. Todo pasó en la estación del Metro Isabel la Católica.
9

VIDEO ¬ Policías salvan a un bebé en el Metro de la CdMx; se ahogaba con un cacahuate

Pobreza en México
10

DATOS ¬ El alza de 116% al salario fue clave para sacar a 13.4 millones de la pobreza

Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la capital de Puebla.
11

VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

12

#PuntosYComas ¬ México Republicano, fan de Trump, atasca su gestión para ser partido

13

El insoportable peso del imperio

El Alcalde de Piedras Negras protagonizó un controversial momento al responder de forma alterada a una reportera si estaría dispuesto a hacerse el antidoping.
14

VIDEO ¬ Alcalde de Piedras Negras ataca a reportera; preguntó si se haría antidoping

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que la reducción de la pobreza y la desigualdad en México demuestra que el sistema funciona.
15

La reducción de pobreza y desigualdad demuestra que el sistema funciona: Sheinbaum

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum minimizó las alertas que emitió el Gobierno de EU sobre el peligro de viajar a 30 estados de México por la "delincuencia" y el "terrorismo".
1

Alertas de viaje de EU "no tienen mucho impacto": CSP; Sectur destaca alza de turismo

El Alcalde de Piedras Negras protagonizó un controversial momento al responder de forma alterada a una reportera si estaría dispuesto a hacerse el antidoping.
2

VIDEO ¬ Alcalde de Piedras Negras ataca a reportera; preguntó si se haría antidoping

Detienen a exdirector de Pemex por corrupción.
3

Carlos Treviño, encumbrado (IMSS y Pemex) con Calderón-Peña, cae en EU por corrupción

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que la reducción de la pobreza y la desigualdad en México demuestra que el sistema funciona.
4

La reducción de pobreza y desigualdad demuestra que el sistema funciona: Sheinbaum

Dos policías de la CdMx salvaron a un bebé que se estaba ahogando con un cacahuate que había ingerido. Todo pasó en la estación del Metro Isabel la Católica.
5

VIDEO ¬ Policías salvan a un bebé en el Metro de la CdMx; se ahogaba con un cacahuate

Pobreza en México
6

DATOS ¬ El alza de 116% al salario fue clave para sacar a 13.4 millones de la pobreza

Bondi aseguró que se le confiscó a Maduro más de 700 mmd.
7

EU confisca a Nicolás Maduro más de 700 mdd en inmuebles, anuncia Pam Bondi

Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la SCJN.
8

Pardo Rebolledo se despide de la Corte: "la dignidad, intacta". Cierra Primera Sala

Presuntos homicidas de Fernandito son vinculados a proceso por desaparición.
9

Un Juez dicta nueva vinculación a proceso a los presuntos asesinos de Fernandito

Reyes Colmenares protesta al frente de la UIF: "No habrá persecución, sino justicia"
10

Reyes Colmenares protesta al frente de la UIF: "No habrá persecución, sino justicia"

Sedatu inicia registro para el Programa Vivienda para el Bienestar: AQUI los detalles
11

Programa Vivienda para el Bienestar: ¿Cómo ubicar los módulos y horarios de registro?

Pobreza en México
12

ENTREVISTA ¬ 13.4 millones de pobres menos; lo ocultan por vergüenza, dice Viri Ríos