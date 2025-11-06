"No se trata sólo de Venezuela", afirma Donald Trump sobre los ataques contra lanchas

Redacción/SinEmbargo

06/11/2025 - 2:51 am

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos

En el marco del America Business Forum, Donald Trump señaló que los ataques contra lanchas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico no son sólo en contra de Venezuela.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el miércoles que los ataques contra lanchas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, que han dejado al menos 61 fallecidos, no se limitan a "terroristas de los cárteles" Venezuela.

"Estamos volando por los aires a los terroristas de los cárteles vinculados al régimen de (Nicolás) Maduro en Venezuela y otros. Mirem, no se trata sólo de Venezuela", dijo en el marco del America Business Forum que se celebra en la ciudad de Miami.

Apenas el pasado 4 de noviembre, las fuerzas armadas de Estados Unidos (EU) realizaron un nuevo operativo en el Océano Pacífico que resultó en la muerte de dos personas, señaladas por la administración de Donald Trump de ser presuntos narcotraficantes, según informó el Secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Los servicios de inteligencia determinaron que la lancha transitaba una ruta utilizada habitualmente por el narcotráfico y transportaba narcóticos”, explicó Hegseth en una publicación en X, antes Twitter.

El mensaje fue acompañado por un video de 18 segundos que muestra el momento en que un bote es impactado y explota en alta mar.

No obstante, Donald Trump ha defendido estas acciones como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico internacional, mientras que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, las ha calificado como un acto de “agresión guerrerista” destinado a desestabilizar su gobierno.

Son “ejecuciones extrajudiciales”: ONU

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, señaló que los al menos 12 ataques de EU en contra de embarcaciones en aguas internacionales, así como las muertes derivadas de dichos operativos, violan la ley internacional.

“Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe detener estos ataques y tomar todas las medidas necesarias para prevenir las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de estas embarcaciones“, dijo el Alto Comisionado.

"Los ataques aéreos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico violan el derecho internacional de los derechos humanos”, subrayó el funcionario.

Hasta el momento, los ataques han sido en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, así como en el Pacífico Oriental, donde al menos 61 de personas han muerto.

