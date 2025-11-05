Administración de Trump ataca nueva embarcación en el Pacífico; mueren dos

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- Las fuerzas armadas de Estados Unidos (EU) realizaron un nuevo operativo en el Océano Pacífico que resultó en la muerte de dos personas, señaladas por la Administración de Donald Trump de ser presuntos narcotraficantes, informó este martes el Secretario de Defensa, Pete Hegseth. De acuerdo con el funcionario, el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales del Pacífico oriental, tras confirmar que la embarcación objetivo estaba vinculada con el tráfico de drogas.

“Los servicios de inteligencia determinaron que la lancha transitaba una ruta utilizada habitualmente por el narcotráfico y transportaba narcóticos”, explicó Hegseth en una publicación en X, antes Twitter.

El mensaje fue acompañado por un video de 18 segundos que muestra el momento en que un bote es impactado y explota en alta mar.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling, transiting along a known… pic.twitter.com/OsQuHrYLMp — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 5, 2025

En las últimas semanas, Estados Unidos ha intensificado los ataques contra embarcaciones sospechosas de tráfico ilícito en el mar Caribe y el océano Pacífico, con un saldo de al menos 60 fallecidos.

El Presidente Donald Trump ha defendido estas acciones como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico internacional, mientras que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, las ha calificado como un acto de “agresión guerrerista” destinado a desestabilizar su Gobierno.

Son “ejecuciones extrajudiciales”: ONU

Los, al menos, 12 ataques de Estados Unidos (EU) a embarcaciones y las muertes derivadas violan la ley internacional, acusó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, quien pidió al Gobierno del Presidente Donald Trump terminar con tal estrategia militar.

“Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe detener estos ataques y tomar todas las medidas necesarias para prevenir las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de estas embarcaciones“, dijo el Alto Comisionado.

“Los ataques aéreos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico violan el derecho internacional de los derechos humanos”, subrayó el funcionario.

Hasta el momento, los ataques han sido en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, así como en el Pacífico Oriental, donde al menos 61 de personas han muerto.

-Con información de DW y La Opinión.