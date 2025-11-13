Rubio defiende ataques a lanchas: EU tiene todo el derecho a operar en su hemisferio

La Opinión

13/11/2025 - 12:53 pm

El Secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el miércoles que las fuerzas militares de Estados Unidos (EU) tienen todo el derecho a operar en "su hemisferio".

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Tres ataques de EU a "narcolanchas" fueron frente a costas de Acapulco, reporta el WP

El más poderoso portaaviones de EU va rumbo a Venezuela; Maduro moviliza a la defensa

Corte de EU suspende la orden que ordenaba cancelar alianza entre Aeroméxico y Delta

El Secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el miércoles que las fuerzas militares de su país tienen todo el derecho a operar en "su hemisferio".

Los Ángeles, 13 de noviembre (LaOpinión).- Los ministros de Exteriores del G7 renovaron su apoyo a Ucrania, respaldaron el plan de paz de Estados Unidos (EU) para Gaza e impulsaron la cooperación en minerales críticos, pero evitaron tratar los ataques de Washington a lanchas en el Caribe o las tensiones comerciales.

Sin mencionar dicho contexto, el Secretario de Estado aseguró el miércoles que las fuerzas militares de su país tienen todo el derecho a operar en “su hemisferio” y que Europa no es quién para determinar la legalidad de las operaciones contra las lanchas en el Caribe supuestamente cargadas con drogas.

Rubio aseguró que en ningún momento durante la reunión de ministros de Exteriores del G7 se trató el tema de los ataques contra las embarcaciones en el Caribe y que ningún país le planteó las acciones de Washington.

“Nadie lo discutió conmigo. Nadie en la reunión lo discutió, no conmigo. A lo mejor lo han discutido entre ellos, pero no se trató en ninguna de las reuniones que tuvimos, ni ayer por la noche ni hoy”, compartió tajante a la pregunta de si se trataron las operaciones militares en el Caribe.

Posteriormente, Rubio negó que Europa pueda interferir en la política estadounidense.

“No creo que la Unión Europea pueda determinar lo que es la Ley internacional. Desde luego no pueden determinar cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional. Estados Unidos está siendo atacado por organizaciones criminales terroristas en nuestro hemisferio y el Presidente [Trump] está respondiendo en defensa de nuestro país”, añadió.

Otro tema que fue evitado en la reunión fue el de los aranceles impuestos por EU al resto del mundo y que han provocado tensiones con sus aliados.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Sheinbaum y el embrollo del Estado mexicano

"Así el Estado mexicano: una superposición desigual de instituciones donde cada día se hacen más visibles las...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Enemigos

"Sí, es cierto que hay cosas extrañas sucediendo y grupos oscuros y ominosos, animados por manos que...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El distractor más inútil y oneroso

"Las pruebas científicas y ministeriales poco importan al expresidente, y ahora la Presidenta, o a la FGR...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

+ Sección

Galileo

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Tras años de aplazamiento, la Suprema Corte decide hoy si falla a favor o en contra de litigios fiscales que Ricardo Salinas Pliego arrastra desde 2008.
1

Grupo Salinas llama “espuria” a la Corte y acusa “linchamiento” contra Salinas Pliego

Salinas Pliego
2

Ministros doblan a Salinas Pliego en 7 rounds: deberá pagar YA gran parte de su deuda

Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa
3

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
4

DATOS ¬ ¿Quién gasta 100 millones en cursos sobre IA, likes y memes? El PRI de Alito

Presidencia liga Generación Z al PRIAN, Salinas Pliego, Claudio X y la derecha global
5

GRÁFICOS ¬ Extranjeros, Claudio X, Salinas Pliego: Presidencia exhibe a Generación Z

Una funcionaria menor de Guerrero fue despedida después de que el homenaje al exgobernador Rubén Figueroa provocara una fuerte indignación en la sociedad.
6

Cae funcionaria menor por el homenaje a Rubén Figueroa. Evelyn Salgado, desaparecida

7

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda cerraron 13 casinos por lavado de dinero; dos de ellos serían propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
8

Gobernación y Hacienda cierran casinos por lavado; algunos, de Salinas Pliego

La CNTE intentó derribar las vallas colocadas en Palacio Nacional. Al ser cuestionada sobre el tema, Claudia Sheinbaum Pardo dijo no entender la protesta.
9

CNTE intenta derribar vallas en Palacio Nacional; no se entiende protesta: Sheinbaum

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
10

Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
11

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

La Presidenta Sheinbaum analizó la ofensiva mediática en su contra.
12

Sheinbaum analiza ofensiva mediática: “Pensaron que por ser mujer me iban a quebrar”

13

Carlos Manzo con el PRIAN

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro
14

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

Sheinbaum
15

Sheinbaum y el embrollo del Estado mexicano

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La desigualdad económica de Estados Unidos se ha pronunciado dramáticamente en los últimos años. Los más ricos se han vuelto aún más ricos y tienen en su poder una parte inédita de la riqueza estadounidense, dice un reportaje de The Wall Street Journal. Su autora, la periodista Juliet Chung –especializada en fondos de cobertura en Nueva York– dice que los últimos datos disponibles sugieren que, tan sólo en 2024, “se creó un billón de dólares de riqueza para los 19 hogares estadounidenses más ricos. Esto supera el valor de toda la economía de Suiza”.
1

El Tesoro de EU y México anuncian acciones contra red de casinos dedicada al lavado

Salinas Pliego
2

Ministros doblan a Salinas Pliego en 7 rounds: deberá pagar YA gran parte de su deuda

Tras años de aplazamiento, la Suprema Corte decide hoy si falla a favor o en contra de litigios fiscales que Ricardo Salinas Pliego arrastra desde 2008.
3

Grupo Salinas llama “espuria” a la Corte y acusa “linchamiento” contra Salinas Pliego

Una funcionaria menor de Guerrero fue despedida después de que el homenaje al exgobernador Rubén Figueroa provocara una fuerte indignación en la sociedad.
4

Cae funcionaria menor por el homenaje a Rubén Figueroa. Evelyn Salgado, desaparecida

La Presidenta Sheinbaum analizó la ofensiva mediática en su contra.
5

Sheinbaum analiza ofensiva mediática: “Pensaron que por ser mujer me iban a quebrar”

Presidencia liga Generación Z al PRIAN, Salinas Pliego, Claudio X y la derecha global
6

GRÁFICOS ¬ Extranjeros, Claudio X, Salinas Pliego: Presidencia exhibe a Generación Z

La CNTE intentó derribar las vallas colocadas en Palacio Nacional. Al ser cuestionada sobre el tema, Claudia Sheinbaum Pardo dijo no entender la protesta.
7

CNTE intenta derribar vallas en Palacio Nacional; no se entiende protesta: Sheinbaum

Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa
8

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

Aeroméxico
9

Corte de EU suspende la orden que ordenaba cancelar alianza entre Aeroméxico y Delta

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
10

DATOS ¬ ¿Quién gasta 100 millones en cursos sobre IA, likes y memes? El PRI de Alito

Nick Fuentes ha logrado posicionarse como uno de los principales promotores del nacionalismo blanco en Estados Unidos.
11

CLOSE UP ¬ Después de Charlie Kirk, llega Nick Fuentes. Ultraderecha. Adora a Hitler

12

"Demócratas tratan de desviar la atención", revira Trump sobre correos de Epstein