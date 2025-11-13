Rubio defiende ataques a lanchas: EU tiene todo el derecho a operar en su hemisferio

El Secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el miércoles que las fuerzas militares de su país tienen todo el derecho a operar en "su hemisferio".

Los Ángeles, 13 de noviembre (LaOpinión).- Los ministros de Exteriores del G7 renovaron su apoyo a Ucrania, respaldaron el plan de paz de Estados Unidos (EU) para Gaza e impulsaron la cooperación en minerales críticos, pero evitaron tratar los ataques de Washington a lanchas en el Caribe o las tensiones comerciales.

Sin mencionar dicho contexto, el Secretario de Estado aseguró el miércoles que las fuerzas militares de su país tienen todo el derecho a operar en “su hemisferio” y que Europa no es quién para determinar la legalidad de las operaciones contra las lanchas en el Caribe supuestamente cargadas con drogas.

Rubio aseguró que en ningún momento durante la reunión de ministros de Exteriores del G7 se trató el tema de los ataques contra las embarcaciones en el Caribe y que ningún país le planteó las acciones de Washington.

🚨CONTUNDENTE respuesta del Secretario de Estado Marco Rubio a la Unión Europea por su polémica posición a los ataques en el Caribe: “No creo que la Unión Europea tenga derecho a determinar qué es el derecho internacional. ¡Desde luego que no tienen derecho a determinar cómo… pic.twitter.com/nKYmdkbnan — Liliana Franco (@lilianaf523) November 12, 2025

“Nadie lo discutió conmigo. Nadie en la reunión lo discutió, no conmigo. A lo mejor lo han discutido entre ellos, pero no se trató en ninguna de las reuniones que tuvimos, ni ayer por la noche ni hoy”, compartió tajante a la pregunta de si se trataron las operaciones militares en el Caribe.

Posteriormente, Rubio negó que Europa pueda interferir en la política estadounidense.

“No creo que la Unión Europea pueda determinar lo que es la Ley internacional. Desde luego no pueden determinar cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional. Estados Unidos está siendo atacado por organizaciones criminales terroristas en nuestro hemisferio y el Presidente [Trump] está respondiendo en defensa de nuestro país”, añadió.

Otro tema que fue evitado en la reunión fue el de los aranceles impuestos por EU al resto del mundo y que han provocado tensiones con sus aliados.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.