Tribunal de EU suspende orden que obligaba a cancelar alianza de Aeroméxico y Delta

El gobierno estadounidense considera que Aeroméxico y Delta Air Lines son los principales competidores que operan entre Estados Unidos y la CdMx, lo cual les otorga una “ventaja injusta”.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- Un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos (EU) suspendió el miércoles temporalmente una orden del gobierno de Donald Trump que obligaba a la estadounidense Delta Air Lines y a la mexicana Aeroméxico a disolver su alianza transfronteriza, de acuerdo con un reporte de Bloomberg.

Según dicho medio, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito en Atlanta acordó suspender la orden en tanto se resuelve la solicitud de revisión de la directiva presentada por las aerolíneas. La alianza entre ambas compañías les permite coordinar precios, mercadotecnia y programas de fidelización.

Apenas el 15 de septiembre, el Departamento de Transporte de EU (DOT, por sus siglas en inglés) emitió una orden que obligaba a Delta Air Lines y Aeroméxico a disolver la alianza antes del 1 de enero de 2026. Bloomberg señaló que el gobierno de Estados Unidos considera que ambas aerolíneas son los principales competidores que operan entre Estados Unidos y la Ciudad de México (CdMx), lo cual les otorga una “ventaja injusta”.

En este sentido, el Departamento también señaló que la alianza representaba un "perjuicio real y potencial inaceptable para las partes interesadas, incluidos los consumidores". Según un comunicado citado por la empresa de noticias e información financiera, Delta, que posee una participación de 20 por ciento en Aeroméxico, celebró la decisión del tribunal de suspender la orden.

Previamente, el 24 de octubre, Aeroméxico solicitó a la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito suspender la orden que obliga a disolver la alianza con Delta Air Lines. La compañía mexicana afirmó que enfrentaría costos sustanciales para disolver la asociación, los cuales no podría recuperar incluso si un tribunal ratificara posteriormente el acuerdo.

“Estamos revisando la orden del Departamento y considerando los próximos pasos. Todos los vuelos continuarán operando con normalidad, a menos que Delta nos comunique lo contrario", expresó la aerolínea estadounidense ante la disolución que ordenó el Departamento de Transporte de Estados Unidos en septiembre de 2025.

“Nos decepciona que el DOT haya decidido rescindir la aprobación de la alianza estratégica y procompetitiva entre Delta y Aeroméxico, una decisión que perjudicará consumidores estadounidenses que viajan entre EU y México”, concluyó Delta.

Por su parte, Aeroméxico lanzó un comunicado diciendo lo siguiente: “Lamentamos la decisión, la cual pasa por alto los beneficios que la alianza ha brindado a la conectividad, el turismo y a los consumidores de México”.

“Esta medida no afecta a nuestros clientes. Los acuerdos de código compartido entre Aeroméxico y Delta siguen y seguirán vigentes, lo que garantiza que los pasajeros continuarán disfrutando de la red de conectividad de ambas aerolíneas”, agregó Aeroméxico.

“Asimismo, la reciprocidad de los programas de viajero frecuente continúa sin cambios, por lo que los clientes seguirán acumulando y canjeando puntos normalmente. Aeroméxico y Delta están evaluando la orden emitida por el DOT para establecer los siguientes pasos de la alianza. Mientras tanto, continuarán trabajado para ofrecer a los clientes la mejor conectividad y experiencia que los caracteriza”, concluyó el comunicado.