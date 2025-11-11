Organizaciones de migrantes exigen a Sheinbaum reforzar la protección consular en EU

Redacción/SinEmbargo

11/11/2025 - 4:56 am

Más de 100 organizaciones de migrantes en Estados Unidos (EU) y México le pidieron al Gobierno de Claudia Sheinbaum reforzar la protección consular en ese país.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Migrante iraní demanda al ICE por millones tras arresto que lo mandó al hospital

México condena asesinato de connacional a manos del ICE; SRE exige investigación

Un regreso a clases amargo en EU: Las redadas del ICE provocan trauma en los niños

Las organizaciones migrantes le solicitaron al Gobierno de Claudia Sheinbaum fortalecer la red consular en Estados Unidos, y actualizar leyes y políticas públicas que respondan a las realidades actuales en dicho país.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- Más de 100 organizaciones de migrantes de Estados Unidos (EU) y México le hicieron un llamado urgente a la Presidenta Claudia Sheinbaum el lunes, por medio de una carta, para fortalecer la protección de dicha comunidad en el país que está bajo la administración del Presidente Donald Trump.

"Nos alarman los informes recientes que muestran un aumento dramático de redadas y detenciones de personas mexicanas, especialmente en ciudades como Los Ángeles y Chicago, donde las comunidades migrantes mexicanas son pilares de la fuerza laboral, la vida comunitaria y el tejido social", dice el comunicado en el que se expresó preocupación por aprehensiones ilegales, detenciones arbitrarias, deportaciones masivas y separación de familias.

Dado que cada vez más familias mexicanas viven con el temor constante de ser separadas, de perder su sustento o de ver truncado su proyecto de vida, el grupo de personas migrantes exigió "una respuesta decidida con recursos suficientes para responder a las necesidades crecientes de protección de las comunidades mexicanas", por lo que se solicitó el reforzamiento del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE).

En este sentido, entre los puntos que solicitó la comunidad migrante al Gobierno de Claudia Sheinbaum destacan el fortalecimiento de la red consular en Estados Unidos, pues se explicó que dichos espacios están rebasados y no cuentan con el personal ni los recursos suficientes para ofrecer servicios de documentación, protección consular para las personas detenidas por las autoridades migratorias.

Otra demanda de los migrantes es ampliar y profundizar el programa “México te Abraza”, con el objetivo de que esta iniciativa sea mucho más que una recepción al ingresar al territorio nacional y que, de este modo, brinde información y acceso a programas y servicios sociales, especialmente para garantizar el derecho a la identidad, la educación, la salud, la vivienda y oportunidades laborales.

"Se deben asignar recursos adicionales y suficientes a las secretarías responsables de la reintegración de las personas deportadas y de la inclusión de sus familias", puntualiza el documento.

Asimismo, las organizaciones solicitaron fortalecer fortalecer la base de datos centralizada que sustenta la protección consular, a fin de que esta plataforma facilite el seguimiento de los casos de deportaciones y evite la duplicación de procesos, así como el traslado repetitivo de información entre los consulados. "Se debe desarrollar
un componente de interfaz pública que garantice una mayor eficiencia, transparencia y protección efectiva", señala la carta enviada a Claudia Sheinbaum.

Además de lo anterior, la comunidad de migrantes pidió capacitar a todos los consulados para la atención a personas migrantes con discapacidades, y promover desde el Congreso la Unión una actualización de leyes y políticas públicas que respondan a las realidades actuales de las personas migrantes y sus familias, dadas las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

"Confiamos en que el Gobierno de México actuará con la urgencia y el compromiso que esta situación exige para garantizar la protección, la dignidad y la integridad de las personas mexicanas en el exterior, así como de todas las personas migrantes que llegan a territorio mexicano en busca de seguridad y esperanza", finaliza el documento que pidió al Gobierno de México priorizar la "seguridad humana".

Entre las organizaciones que firmaron la carta destacan: la Red Trasnacional de Organizaciones Inmigrantes Alianza Américas, Casa Michoacán, Central American Resource Center, Comunidades Indígenas en Liderazgo, Durango Unido en Chicago, Federación de Clubes Michoacán en Illinois, Florida Immigrant Coalition y Southeast Immigrant Rigths Network.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

+ Sección

Galileo

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asesino de luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, tuvo un homenaje de Morena.
1

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

Portaaviones de EU
2

El más poderoso portaaviones de EU va rumbo a Venezuela; Maduro moviliza a la defensa

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
3

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

El pleno de la SCJN tiene previsto desechar en definitiva los siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
4

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

Salinas Pliego en bancarrota
5

Salinas Pliego en bancarrota

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías
6

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Reino Unido deja de compartir información con EU, dice CNN
7

Reino Unido deja de compartir información con EU sobre barcas en el Caribe, dice CNN

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en las "mañaneras" se explicará qué es ser de ultraderecha, tal y como se describió Ricardo Salinas Pliego.
8

La “mañanera” explicará qué significa ser de ultraderecha, como Salinas Pliego

Ocho senadores demócratas votaron con los republicanos para poner fin al cierre de gobierno y desataron la molestia de los más jóvenes del partido.
9

Los ancianos aferrados al Congreso de EU son un estorbo en el renacimiento demócrata

10

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

La Presidenta Sheinbaum respondió a Felipe Calderón luego de que dijera que al finalizar su sexenio, se permitió que los grupos criminales “volvieran a crecer”.
11

La Presidenta le responde a Calderón: “¿Quién declara una guerra en su propio país?”

12

De Los Valencia al CJNG: el crimen organizado lleva décadas enraizado en Michoacán

Mary Anastasia O’Grady volvió a escribir sobre México: esta vez sobre Claudia Sheinbaum Pardo (CSP). En WSJ, ahora asegura que enfrenta una ola de homicidios.
13

Juró que Fidel creaba un virus, ligó a AMLO con Irán. Ahora critica a CSP. Sí, en WSJ

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?
14

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo que el protocolo de la Guardia Nacional (GN) no falló en la protección de Carlos Manzo.
15

“El protocolo no falló”, dice Trevilla sobre la protección de la GN a Carlos Manzo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Turismo internacional creció en septiembre
1

El turismo internacional en México repunta 16% anual en septiembre, informa el Inegi

Portaaviones de EU
2

El más poderoso portaaviones de EU va rumbo a Venezuela; Maduro moviliza a la defensa

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
3

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

Reino Unido deja de compartir información con EU, dice CNN
4

Reino Unido deja de compartir información con EU sobre barcas en el Caribe, dice CNN

Con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda navegar de forma segura en Internet, la SSPC emitió recomendaciones para mejorar la ciberseguridad.
5

¡Mejora tu ciberseguridad! La SSPC da recomendaciones para navegar seguro en Internet

Policías de la SSC-CdMx detuvieron a dos integrantes de la Anti Unión Tepito en posesión de casi 100 kilos de droga durante un patrullaje en la colonia Morelos.
6

La SSC-CdMx detiene a 2 integrantes de la Anti Unión; tenían casi 100 kilos de droga

Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo que el protocolo de la Guardia Nacional (GN) no falló en la protección de Carlos Manzo.
7

“El protocolo no falló”, dice Trevilla sobre la protección de la GN a Carlos Manzo

Ocho senadores demócratas votaron con los republicanos para poner fin al cierre de gobierno y desataron la molestia de los más jóvenes del partido.
8

Los ancianos aferrados al Congreso de EU son un estorbo en el renacimiento demócrata

El exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asesino de luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, tuvo un homenaje de Morena.
9

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

Al menos 12 centros penitenciarios del país concentran el 56% del total de líneas telefónicas reportadas por extorsión, reveló el titular de la SSPC.
10

El 56% de las líneas telefónicas reportadas por extorsión están en 12 penales: SSPC

La SSC-CdMx implementará un operativo especial durante El Buen Fin 2025, con el objetivo de proteger a las y los compradores, así como de prevenir delitos.
11

SSC-CdMx anuncia operativo especial: desplegará 16 mil policías por El Buen Fin 2025

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en las "mañaneras" se explicará qué es ser de ultraderecha, tal y como se describió Ricardo Salinas Pliego.
12

La “mañanera” explicará qué significa ser de ultraderecha, como Salinas Pliego