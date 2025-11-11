Organizaciones de migrantes exigen a Sheinbaum reforzar la protección consular en EU

Las organizaciones migrantes le solicitaron al Gobierno de Claudia Sheinbaum fortalecer la red consular en Estados Unidos, y actualizar leyes y políticas públicas que respondan a las realidades actuales en dicho país.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- Más de 100 organizaciones de migrantes de Estados Unidos (EU) y México le hicieron un llamado urgente a la Presidenta Claudia Sheinbaum el lunes, por medio de una carta, para fortalecer la protección de dicha comunidad en el país que está bajo la administración del Presidente Donald Trump.

"Nos alarman los informes recientes que muestran un aumento dramático de redadas y detenciones de personas mexicanas, especialmente en ciudades como Los Ángeles y Chicago, donde las comunidades migrantes mexicanas son pilares de la fuerza laboral, la vida comunitaria y el tejido social", dice el comunicado en el que se expresó preocupación por aprehensiones ilegales, detenciones arbitrarias, deportaciones masivas y separación de familias.

Dado que cada vez más familias mexicanas viven con el temor constante de ser separadas, de perder su sustento o de ver truncado su proyecto de vida, el grupo de personas migrantes exigió "una respuesta decidida con recursos suficientes para responder a las necesidades crecientes de protección de las comunidades mexicanas", por lo que se solicitó el reforzamiento del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE).

En este sentido, entre los puntos que solicitó la comunidad migrante al Gobierno de Claudia Sheinbaum destacan el fortalecimiento de la red consular en Estados Unidos, pues se explicó que dichos espacios están rebasados y no cuentan con el personal ni los recursos suficientes para ofrecer servicios de documentación, protección consular para las personas detenidas por las autoridades migratorias.

Otra demanda de los migrantes es ampliar y profundizar el programa “México te Abraza”, con el objetivo de que esta iniciativa sea mucho más que una recepción al ingresar al territorio nacional y que, de este modo, brinde información y acceso a programas y servicios sociales, especialmente para garantizar el derecho a la identidad, la educación, la salud, la vivienda y oportunidades laborales.

"Se deben asignar recursos adicionales y suficientes a las secretarías responsables de la reintegración de las personas deportadas y de la inclusión de sus familias", puntualiza el documento.

Asimismo, las organizaciones solicitaron fortalecer fortalecer la base de datos centralizada que sustenta la protección consular, a fin de que esta plataforma facilite el seguimiento de los casos de deportaciones y evite la duplicación de procesos, así como el traslado repetitivo de información entre los consulados. "Se debe desarrollar

un componente de interfaz pública que garantice una mayor eficiencia, transparencia y protección efectiva", señala la carta enviada a Claudia Sheinbaum.

Además de lo anterior, la comunidad de migrantes pidió capacitar a todos los consulados para la atención a personas migrantes con discapacidades, y promover desde el Congreso la Unión una actualización de leyes y políticas públicas que respondan a las realidades actuales de las personas migrantes y sus familias, dadas las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

"Confiamos en que el Gobierno de México actuará con la urgencia y el compromiso que esta situación exige para garantizar la protección, la dignidad y la integridad de las personas mexicanas en el exterior, así como de todas las personas migrantes que llegan a territorio mexicano en busca de seguridad y esperanza", finaliza el documento que pidió al Gobierno de México priorizar la "seguridad humana".

Entre las organizaciones que firmaron la carta destacan: la Red Trasnacional de Organizaciones Inmigrantes Alianza Américas, Casa Michoacán, Central American Resource Center, Comunidades Indígenas en Liderazgo, Durango Unido en Chicago, Federación de Clubes Michoacán en Illinois, Florida Immigrant Coalition y Southeast Immigrant Rigths Network.