México condena asesinato de connacional a manos del ICE; SRE exige investigación

El Gobierno de México solicitó a través del Consulado General de Chicago que se lleve a cabo una investigación rigurosa por parte de la autoridad para esclarecer la muerte del connacional Silverio Villegas González.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Extensores (SRE) condenó este sábado el asesinato del mexicano Silverio Villegas González por parte de un efectivo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) ocurrido ayer en Chicago.

"Ante los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en un suburbio de la ciudad de Chicago, en los que perdió la vida el Sr. Silverio Villegas González, la Secretaría de Relaciones Exteriores condena la violencia y ha solicitado a través del Consulado General de México en esa ciudad que se lleve a cabo una investigación rigurosa por parte de la autoridad correspondiente para el pleno esclarecimiento de los hechos", sostuvo la SRE.

Villegas González, un cocinero mexicano de 38 años que se encontraba en la ciudad en calidad de migrante sin documentos, fue abatido a tiros tras un operativo del ICE en la ciudad.

Según la versión de la corporación estadounidense, en el marco del operativo, al indicarle que se detuviera, Villegas González intentó huir en el vehículo que conducía. Durante la maniobra, arrastró a uno de los oficiales con el automóvil, afirmó el ICE.

"El personal del consulado ha estado en contacto con los familiares del Sr. Villegas para brindarles la asesoría legal y acompañamiento que requieran", añadió la SRE.

Villegas era originario del estado de Michoacán, según el Consulado de Chicago, que anunció puso a disposición de los deudos sus servicios; además, la representación diplomática solicitó al ICE toda la información relativa a las circunstancias en las cuales el connacional recibió disparos.

Chicago se prepara para un despliegue federal de fuerzas de seguridad, anunciado por el Gobierno del Presidente Donald Trump como parte de una estrategia para combatir la criminalidad y reforzar el control migratorio.