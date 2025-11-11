Colombia y Reino Unido frenan intercambio de inteligencia con EU por ataque a lanchas

En octubre, Donald Trump calificó a Petro como un narcotraficante luego de las constantes críticas del Presidente sudamericano hacia la política exterior de Estados Unidos.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este martes detener el intercambio de información de inteligencia entre su país y Estados Unidos (EU), como una represalia contra los ataques de la milicia estadounidense en el mar Caribe y en el Océano Pacífico contra presuntas embarcaciones del narcotráfico, los cuales ya han dejado un saldo de 76 muertos.

La decisión del Jefe de Estado sucede luego de que la cadena CNN diera a conocer por la mañana que el Reino Unido ya no comparte información de inteligencia con el gobierno de Trump sobre embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en el Caribe, pues según funcionarios de identidad reservada consultados por el medio, el país no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses, al considerar que estos son ilegales.

"Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño", escribió el mandatario colombiano en X, antes Twitter.

En octubre, Donald Trump calificó a Petro como un narcotraficante luego de las constantes críticas del Presidente sudamericano hacia la política exterior de Estados Unidos, que incluye no sólo las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, sino también el genocidio perpetrado por Israel en Gaza. Ante los cuestionamientos, el magnate republicano respondió con el retiro de la visa de Petro, y con sanciones del Departamento del Tesoro contra él y su familia.

Ahora, la decisión de acompañar al Reino Unido en limitar la cooperación puede abrir un nuevo frente de tensión con Estados Unidos.

Según CNN, los funcionarios británicos consideran que los ataques estadounidenses violan el derecho internacional. El medio, además, apunta que la suspensión de las operaciones de inteligencia comenzó hace más de un mes.

El Almirante Alvin Holsey, el máximo responsable del Mando Sur de las Fuerzas Armadas de EU, bajo cuya jurisdicción están las áreas de los bombardeos, dejará el cargo el próximo 12 de diciembre, luego de que en octubre anunciara su dimisión debido a que rechaza a esas acciones.

El Reino Unido es parte de la red de inteligencia Cinco Ojos, que integra junto con Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, desde que Donald Trump regresó a la Presidencia, la Casa Blanca limitó la entrega de información a los otros miembros del grupo respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Los cinco territorios que Reino Unido mantiene bajo jurisdicción en el Caribe, producto de su pasado colonial —Turks y Caicos, Anguilla, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán y Montserrat—, son quienes le proporcionan información gracias a sus sistemas de reconocimiento.

Lucha contra el narcotráfico

Durante años, Reino Unido —que controla varios territorios en el Caribe donde mantiene bases de inteligencia— ha ayudado a EU a localizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas para que la Guardia Costera estadounidense pudiera interceptarlas, indicaron las fuentes al medio. Esto implicaba que las embarcaciones fueran detenidas, abordadas, su tripulación arrestada y la droga incautada.

La información de inteligencia se enviaba habitualmente al Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur (JITAS), un grupo de trabajo con base en Florida que incluye representantes de varios países socios y trabaja para reducir el narcotráfico. Pero toda la relación cambió después que Estados Unidos comenzara a lanzar ataques letales contra las embarcaciones sospechosas de transportar drogas en septiembre. Fue entonces cuando Reino Unido expresó su preocupación de que Estados Unidos pudiera utilizar la inteligencia proporcionada por los británicos para seleccionar objetivos.

La decisión de Reino Unido supone una ruptura significativa con uno de sus aliados más cercano e importante socio en el intercambio de inteligencia.

-Con información de DW.