Colombia y Reino Unido frenan intercambio de inteligencia con EU por ataque a lanchas

Redacción/SinEmbargo

11/11/2025 - 4:23 pm

Reino Unido deja de compartir información con EU, dice CNN

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Estados Unidos ataca otra lancha en el Mar Caribe y deja tres personas fallecidas

Administración de Trump ataca nueva embarcación en el Pacífico; mueren dos

México decomisa 2.5 toneladas de cocaína en un golpe en el Pacífico. Van 51 toneladas

En octubre, Donald Trump calificó a Petro como un narcotraficante luego de las constantes críticas del Presidente sudamericano hacia la política exterior de Estados Unidos.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este martes detener el intercambio de información de inteligencia entre su país y Estados Unidos (EU), como una represalia contra los ataques de la milicia estadounidense en el mar Caribe y en el Océano Pacífico contra presuntas embarcaciones del narcotráfico, los cuales ya han dejado un saldo de 76 muertos.

La decisión del Jefe de Estado sucede luego de que la cadena CNN diera a conocer por la mañana que el Reino Unido ya no comparte información de inteligencia con el gobierno de Trump sobre embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en el Caribe, pues según funcionarios de identidad reservada consultados por el medio, el país no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses, al considerar que estos son ilegales.

"Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño", escribió el mandatario colombiano en X, antes Twitter.

En octubre, Donald Trump calificó a Petro como un narcotraficante luego de las constantes críticas del Presidente sudamericano hacia la política exterior de Estados Unidos, que incluye no sólo las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, sino también el genocidio perpetrado por Israel en Gaza. Ante los cuestionamientos, el magnate republicano respondió con el retiro de la visa de Petro, y con sanciones del Departamento del Tesoro contra él y su familia.

Ahora, la decisión de acompañar al Reino Unido en limitar la cooperación puede abrir un nuevo frente de tensión con Estados Unidos.

Según CNN, los funcionarios británicos consideran que los ataques estadounidenses violan el derecho internacional. El medio, además, apunta que la suspensión de las operaciones de inteligencia comenzó hace más de un mes.

El Almirante Alvin Holsey, el máximo responsable del Mando Sur de las Fuerzas Armadas de EU, bajo cuya jurisdicción están las áreas de los bombardeos, dejará el cargo el próximo 12 de diciembre, luego de que en octubre anunciara su dimisión debido a que rechaza a esas acciones.

Ataques de EU al Caribe
Almirante Alvin Holsey, el máximo responsable del Mando Sur de las Fuerzas Armadas de EU. Foto: Gobierno de EU

El Reino Unido es parte de la red de inteligencia Cinco Ojos, que integra junto con Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, desde que Donald Trump regresó a la Presidencia, la Casa Blanca limitó la entrega de información a los otros miembros del grupo respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Los cinco territorios que Reino Unido mantiene bajo jurisdicción en el Caribe, producto de su pasado colonial —Turks y Caicos, Anguilla, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán y Montserrat—, son quienes le proporcionan información gracias a sus sistemas de reconocimiento.

Lucha contra el narcotráfico

Durante años, Reino Unido —que controla varios territorios en el Caribe donde mantiene bases de inteligencia— ha ayudado a EU a localizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas para que la Guardia Costera estadounidense pudiera interceptarlas, indicaron las fuentes al medio. Esto implicaba que las embarcaciones fueran detenidas, abordadas, su tripulación arrestada y la droga incautada.

La información de inteligencia se enviaba habitualmente al Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur (JITAS), un grupo de trabajo con base en Florida que incluye representantes de varios países socios y trabaja para reducir el narcotráfico. Pero toda la relación cambió después que Estados Unidos comenzara a lanzar ataques letales contra las embarcaciones sospechosas de transportar drogas en septiembre. Fue entonces cuando Reino Unido expresó su preocupación de que Estados Unidos pudiera utilizar la inteligencia proporcionada por los británicos para seleccionar objetivos.

La decisión de Reino Unido supone una ruptura significativa con uno de sus aliados más cercano e importante socio en el intercambio de inteligencia.

-Con información de DW.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

+ Sección

Galileo

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asesino de luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, tuvo un homenaje de Morena.
1

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
2

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

El pleno de la SCJN tiene previsto desechar en definitiva los siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
3

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

Salinas Pliego en bancarrota
4

Salinas Pliego en bancarrota

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías
5

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Portaaviones de EU
6

El más poderoso portaaviones de EU va rumbo a Venezuela; Maduro moviliza a la defensa

El detenido es exdirector de administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex.
7

Exdirector del Tribunal de Justicia del Edomex es detenido por desvío de 32 mdp

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
8

RADICALES ¬ El PRIAN repite su fórmula fallida: ahora se disfraza de "Generación Z"

9

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en las "mañaneras" se explicará qué es ser de ultraderecha, tal y como se describió Ricardo Salinas Pliego.
10

La “mañanera” explicará qué significa ser de ultraderecha, como Salinas Pliego

Ocho senadores demócratas votaron con los republicanos para poner fin al cierre de gobierno y desataron la molestia de los más jóvenes del partido.
11

Los ancianos aferrados al Congreso de EU son un estorbo en el renacimiento demócrata

La Presidenta Sheinbaum respondió a Felipe Calderón luego de que dijera que al finalizar su sexenio, se permitió que los grupos criminales “volvieran a crecer”.
12

La Presidenta le responde a Calderón: “¿Quién declara una guerra en su propio país?”

Reino Unido deja de compartir información con EU, dice CNN
13

Colombia y Reino Unido frenan intercambio de inteligencia con EU por ataque a lanchas

Campesinos anuncian paro nacional y toma de aduanas el próximo 24 de noviembre
14

Campesinos anuncian paro nacional y toma de aduanas el próximo 24 de noviembre

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) destacó este lunes que México ya se prepara para la Copa Mundial FIFA 2026, que atraerá a 5.5 millones de turistas.
15

México espera 5.5 millones de turistas por Copa Mundial; Sheinbaum donará su boleto

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Amurallan Palacio Nacional.
1

Gobierno de la CdMx cerca Palacio Nacional previo a marcha de la "Generación Z"

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
2

RADICALES ¬ El PRIAN repite su fórmula fallida: ahora se disfraza de "Generación Z"

Campesinos anuncian paro nacional y toma de aduanas el próximo 24 de noviembre
3

Campesinos anuncian paro nacional y toma de aduanas el próximo 24 de noviembre

El detenido es exdirector de administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex.
4

Exdirector del Tribunal de Justicia del Edomex es detenido por desvío de 32 mdp

Turismo internacional creció en septiembre
5

El turismo internacional en México repunta 16% anual en septiembre, informa el Inegi

Portaaviones de EU
6

El más poderoso portaaviones de EU va rumbo a Venezuela; Maduro moviliza a la defensa

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
7

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

Reino Unido deja de compartir información con EU, dice CNN
8

Colombia y Reino Unido frenan intercambio de inteligencia con EU por ataque a lanchas

Con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda navegar de forma segura en Internet, la SSPC emitió recomendaciones para mejorar la ciberseguridad.
9

¡Mejora tu ciberseguridad! La SSPC da recomendaciones para navegar seguro en Internet

Policías de la SSC-CdMx detuvieron a dos integrantes de la Anti Unión Tepito en posesión de casi 100 kilos de droga durante un patrullaje en la colonia Morelos.
10

La SSC-CdMx detiene a 2 integrantes de la Anti Unión; tenían casi 100 kilos de droga

Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo que el protocolo de la Guardia Nacional (GN) no falló en la protección de Carlos Manzo.
11

“El protocolo no falló”, dice Trevilla sobre la protección de la GN a Carlos Manzo

Ocho senadores demócratas votaron con los republicanos para poner fin al cierre de gobierno y desataron la molestia de los más jóvenes del partido.
12

Los ancianos aferrados al Congreso de EU son un estorbo en el renacimiento demócrata