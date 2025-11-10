VIDEO ¬ Trump ordena 2 ataques más contra embarcaciones en el Pacífico; hay 6 muertos

Hegseth difundió un video de los ataques, que se suman a más de una docena de operaciones similares desde septiembre.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- El Secretario de Defensa de Estados Unidos (EU), Pete Hegseth, informó que el domingo, por orden del Presidente Donald Trump, las fuerzas estadounidenses atacaron en aguas internacionales dos embarcaciones vinculadas a organizaciones designadas como terroristas, provocando la muerte de seis presuntos narcoterroristas.

El Secretario de Defensa detalló en un mensaje publicado en X que no se registraron bajas estadounidenses. Además, explicó: “Nuestros servicios de inteligencia sabían que estos buques estaban asociados con el contrabando ilícito de narcóticos, transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta de tránsito conocida del narcotráfico”.

Cada embarcación transportaba a tres hombres identificados como “narcoterroristas”; todos murieron en los ataques.