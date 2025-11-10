VIDEO ¬ Trump ordena 2 ataques más contra embarcaciones en el Pacífico; hay 6 muertos

Hegseth difundió un video de los ataques, que se suman a más de una docena de operaciones similares desde septiembre.
- Información en desarrollo
Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- El Secretario de Defensa de Estados Unidos (EU), Pete Hegseth, informó que el domingo, por orden del Presidente Donald Trump, las fuerzas estadounidenses atacaron en aguas internacionales dos embarcaciones vinculadas a organizaciones designadas como terroristas, provocando la muerte de seis presuntos narcoterroristas.
El Secretario de Defensa detalló en un mensaje publicado en X que no se registraron bajas estadounidenses. Además, explicó: “Nuestros servicios de inteligencia sabían que estos buques estaban asociados con el contrabando ilícito de narcóticos, transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta de tránsito conocida del narcotráfico”.
Cada embarcación transportaba a tres hombres identificados como “narcoterroristas”; todos murieron en los ataques.
Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.
These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO
— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025