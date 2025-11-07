Estados Unidos ataca otra lancha en el Mar Caribe y deja tres personas fallecidas

Estados Unidos atacó otra lancha en el Mar Caribe y dejó tres personas muertas, a quienes volvió a acusar sin pruebas de ser "narcoterroristas". Hasta ahora, hay más de 60 fallecidos por estos ataques.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos (EU) atacó otra lancha en el Mar Caribe el jueves por la noche, dejando tres personas fallecidas, según informó en redes sociales el Secretario de Guerra, Pete Hegseth. De nueva cuenta, el funcionario aseguró que los ataques fueron en contra de "narcoterroristas" sin presentar pruebas de sus afirmaciones.

"Como ya hemos dicho, los ataques con buques contra narcoterroristas continuarán hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense", escribió Pete Hegseth en su cuenta de X, además se incluir un video de 20 segundos en el que se observó el operativo en el que la lancha fue impactada.

En su mensaje, el titular del Departamento de Guerra explicó que el ataque cinético letal se llevó a cabo en contra de una "organización terrorista designada" (FTO, por sus siglas en inglés), por orden del Presidente Donald Trump, además de especificar que ningún elemento de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops. Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025

"El buque traficaba estupefacientes en el Caribe y fue atacado en aguas internacionales. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, y tres narcoterroristas que se encontraban a bordo murieron", precisó el Secretario.

Apenas el miércoles, Donald Trump afirmó, en el marco del America Business Forum, que las al menos 13 operaciones que han dejado más 60 personas fallecidas no sólo son en contra de Venezuela. "Estamos volando por los aires a los terroristas de los cárteles vinculados al régimen de [Nicolás] Maduro en Venezuela y otros. Miren, no se trata sólo de Venezuela", dijo.

Son “ejecuciones extrajudiciales”: ONU

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, señaló el 31 de octubre que los ataques de EU en contra de embarcaciones en aguas internacionales, así como las muertes derivadas de dichos operativos, violan la Ley internacional.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling, transiting along a known… pic.twitter.com/OsQuHrYLMp — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 5, 2025

“Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe detener estos ataques y tomar todas las medidas necesarias para prevenir las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de estas embarcaciones“, dijo el Alto Comisionado.

"Los ataques aéreos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico violan el derecho internacional de los derechos humanos”, subrayó el funcionario.

Hasta el momento, los ataques han sido en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, así como en el Pacífico Oriental, donde al menos 61 de personas han muerto.