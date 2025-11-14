Hegseth lanza operación contra narcoterrorismo en AL; Rubio descarta tropas en México

El Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, descartó que la Administración Trump tenga pensado mandar tropas a México y reconoció la cooperación del país.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- El Secretario de Guerra de los Estados Unidos (EU), Pete Hegseth, aseguró este jueves que, por ordenes del Presidente estadounidense Donald Trump, se llevará a cabo la Operación Lanza del Sur, liderada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM, por su nombre en inglés), para combatir al narcotráfico en América Latina.

"El Presidente Trump ordenó acción y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy, estoy anunciando la Operación Lanza del Sur. Dirigida por el Grupo de Tareas Conjunto Lanza del Sur y SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra Patria, elimina a los narco-terroristas de nuestro Hemisferio y asegura nuestra Patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El Hemisferio Occidental es el vecindario de América — y lo protegeremos", compartió en X, antes Twitter.

Hegseth no especificó qué tipo de acciones constituirán la operación ni su alcance.

Estados Unidos ha desplegado desde septiembre miles de militares en el Caribe y ha realizado decenas de operativos que han resultado en la ejecución extrajudicial de al menos 76 personas. De acuerdo con The Washington Post, al menos tres ataques habrían ocurrido a kilómetros de las costas de Acapulco, Guerrero.

Rubio descarta ataques en México y destaca cooperación

Por su parte, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó que el gobierno de Donald Trump envíe Fuerzas Armadas a México para combatir a los cárteles de la droga, pero reiteró en que hay zonas del país “controladas por el narco” y que están dispuestos a mayor cooperación.

“Bueno, estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no quieren que tomemos medidas unilaterales ni que enviemos fuerzas estadunidenses a México, pero podemos ayudarlos con equipo, entrenamiento, intercambio de inteligencia y todo tipo de cosas que podríamos hacer si lo pidieran. Tienen que pedirlo”, respondió Rubio a la prensa en el Aeropuerto Internacional de Hamilton, en Canadá.

Rubio reconoció que las autoridades mexicanas están trabajando en colaboración con Estados Unidos para detener el flujo de fentanilo y aplaudió los avances que se lograron en los primeros 10 meses de este año con el Gobierno mexicano.

“Estamos abordando algo que ha estado ahí durante mucho tiempo, por lo que llevará un tiempo ver un progreso mensurable… Así que no tenemos quejas sobre el nivel de cooperación que hemos tenido de México, y el trabajo que estamos haciendo con ellos es histórico”, subrayó.

“En México hay zonas del país que, francamente, están dirigidas y gobernadas por... estos cárteles son más poderosos que las fuerzas del orden locales o incluso las fuerzas nacionales. Así que esto es una preocupación en todo el hemisferio”, indicó tras ser cuestionado por el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el pasado 2 de noviembre. “Sólo es uno de los muchos asesinatos perpetrados por los cárteles, de periodistas, políticos, jueces”, apuntó el Secretario.

Asimismo, aprovechó para defender que Trump haya logrado catalogar a los cárteles del narcotráfico como terroristas. “Una de las cosas que nadie está discutiendo es el auge de estas organizaciones terroristas transnacionales. Y el hecho de que no estén impulsadas por una ideología no significa que no sean terroristas. No tienes que ser ideológico para ser terrorista. Y son terroristas porque poseen, en muchos casos, más armas, mejor entrenamiento, mejor inteligencia y más capacidades que los estados-nación”, argumentó.