Trump "tiene mucho respeto por ella [CSP]" y aprecia coordinación: Casa Blanca

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró este martes que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le tiene mucho respeto a Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de México y aprecia la coordinación con dicho país para combatir el narcotráfico.

"Creo que tiene mucho respeto por ella [Claudia Sheinbaum Pardo] como Presidenta de México, y realmente aprecia la coordinación con el Gobierno Trump", declaró en rueda de prensa la portavoz.

La declaración ocurre luego de que la mandataria federal descartara por la mañana la posibilidad de cualquier intervención de fuerzas armadas estadounidenses en territorio mexicano, tras un reporte de la cadena NBC News que afirmaba que el Gobierno de Trump preparaba a tropas para entrar a México.

“Eso no va a ocurrir. No tenemos ningún informe de que vaya a ocurrir. Además no estamos de acuerdo y se lo hemos planteado al Presidente Donald Trump, si sale en alguna llamada, de que esa no es nuestra política y que no estamos de acuerdo”, indicó la mandataria federal al ser cuestionada al respecto en la conferencia de prensa matutina.

Ayer, NBC News publicó en su portal una nota que señalaba que la Administración de Trump analiza emplear tropas e inteligencia estadounidenses para atacar laboratorios y mandos de los cárteles en territorio mexicano. El reporte, basado en declaraciones de dos funcionarios estadounidenses y dos exaltos funcionarios “familiarizados con la iniciativa”, señalaba que Trump ha comenzado a planificar “en detalle” una nueva misión para enviar tropas y oficiales de inteligencia estadounidenses a México con el objetivo de combatir a los cárteles de la droga.