Trump "tiene mucho respeto por ella [CSP]" y aprecia coordinación: Casa Blanca

Redacción/SinEmbargo

04/11/2025 - 3:11 pm

- Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró este martes que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le tiene mucho respeto a Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de México.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

CSP descarta ataques de EU en México: "Eso no va a ocurrir y no estamos de acuerdo"

Trump cree que los días de Maduro como Presidente de Venezuela están contados

Sheinbaum: Ninguna potencia extranjera decide aquí, y ninguna injerencia es posible

La declaración ocurre luego de que Claudia Sheinbaum descartara por la mañana la posibilidad de cualquier intervención de fuerzas armadas estadounidenses en territorio mexicano. 

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró este martes que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le tiene mucho respeto a Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de México y aprecia la coordinación con dicho país para combatir el narcotráfico.

"Creo que tiene mucho respeto por ella [Claudia Sheinbaum Pardo] como Presidenta de México, y realmente aprecia la coordinación con el Gobierno Trump", declaró en rueda de prensa la portavoz.

La declaración ocurre luego de que la mandataria federal descartara por la mañana la posibilidad de cualquier intervención de fuerzas armadas estadounidenses en territorio mexicano, tras un reporte de la cadena NBC News que afirmaba que el Gobierno de Trump preparaba a tropas para entrar a México.

“Eso no va a ocurrir. No tenemos ningún informe de que vaya a ocurrir. Además no estamos de acuerdo y se lo hemos planteado al Presidente Donald Trump, si sale en alguna llamada, de que esa no es nuestra política y que no estamos de acuerdo”, indicó la mandataria federal al ser cuestionada al respecto en la conferencia de prensa matutina.

Ayer, NBC News publicó en su portal una nota que señalaba que la Administración de Trump analiza emplear tropas e inteligencia estadounidenses para atacar laboratorios y mandos de los cárteles en territorio mexicano. El reporte, basado en declaraciones de dos funcionarios estadounidenses y dos exaltos funcionarios “familiarizados con la iniciativa”, señalaba que Trump ha comenzado a planificar “en detalle” una nueva misión para enviar tropas y oficiales de inteligencia estadounidenses a México con el objetivo de combatir a los cárteles de la droga.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

+ Sección

Galileo

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN ha rechazado aplazar nuevamente sus resoluciones sobre el pago de impuestos pendiente de las empresas de Salinas Pliego.
1

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
2

Qué vida, la de Inés: Champán, avión privado, gran derroche y un bolso de 8 millones

La representante mexicana de Miss Universo, Fátima Bosch, denunció que un directivo tailandés la insultó, por lo que sus compañeras se solidarizaron con ella.
3

VIDEO ¬ "Me llamó tonta": Fátima Bosch denuncia insulto de directivo de Miss Universo

Ciclovía Tlalpan
4

La ciclovía de Tlalpan

República Dominicana pospuso la Décima Cumbre de las Américas por las profundas diferencias en la región "que actualmente dificultan un diálogo productivo".
5

República Dominicana pospone la Cumbre de las Américas por diferencias entre países

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
6

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"
7

Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, sería el presunto asesino del Alcalde de Uruapan

Víctima de feminicidio en Monterrey, Nuevo León fue atacada previamente.
8

Presunto responsable de feminicidio en Monterrey es localizado sin vida en un hotel

En vísperas de las segundas elecciones a la Alcaldía de NY, Donald Trump lanzó una amenaza a los votantes para cortar la creciente simpatía de Zohran Mamdani.
9

Trump amenaza con recortar fondos a NY si Mamdani gana Alcaldía; pide votar por Cuomo

Más allá de Carlos Manzo.
10

Más allá de Carlos Manzo

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
11

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Carlos Manzo y Grecia Quiroz
12

Viuda de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, pide detener violencia en las protestas

Encapuchados vandalizan el Palacio de Gobierno en Michoacán.
13

Encapuchados queman Palacio en Michoacán. Identifican a líderes locales de PRI y PAN

14

CRÓNICA ¬ Tiendas del Bienestar conquistan a mexicanos con café, chocolate, miel...

El Gobierno no regresará jamás a la guerra contra el narco que implementó Felipe Calderón, reiteró Claudia Sheinbaum al presentar un plan de paz para Michoacán.
15

Sheinbaum lanza Plan Michoacán “para construir paz”. Refiere a Calderón: “Guerra no”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) investiga posibles casos de violación agravada y explotación laboral en Casa de las Mercedes.
1

La Fiscalía de la CdMx investiga posibles patrones de abuso en Casa de las Mercedes

- Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró este martes que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le tiene mucho respeto a Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de México.
2

Trump "tiene mucho respeto por ella [CSP]" y aprecia coordinación: Casa Blanca

La viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, ha sido la elegida por el Cabildo de Uruapan para completar el mandato de su esposo. El Congreso local la confirmará.
3

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se perfila como Alcaldesa suplente de Uruapan

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclaró que todavía no se conoce la identidad del agresor del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.
4

Todavía no se ha identificado al agresor del Alcalde de Uruapan, aclara la Presidenta

República Dominicana pospuso la Décima Cumbre de las Américas por las profundas diferencias en la región "que actualmente dificultan un diálogo productivo".
5

República Dominicana pospone la Cumbre de las Américas por diferencias entre países

La SCJN ha rechazado aplazar nuevamente sus resoluciones sobre el pago de impuestos pendiente de las empresas de Salinas Pliego.
6

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que la ONU ha perdido su fortaleza, por lo que consideró que es un buen momento para reformar al organismo.
7

Claudia considera que ONU perdió fortaleza; insiste en que es momento de una reforma

La representante mexicana de Miss Universo, Fátima Bosch, denunció que un directivo tailandés la insultó, por lo que sus compañeras se solidarizaron con ella.
8

VIDEO ¬ "Me llamó tonta": Fátima Bosch denuncia insulto de directivo de Miss Universo

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) descartó la versión de la cadena NBC News, la cual señala que el gobierno de Donald Trump planea enviar tropas a México.
9

CSP descarta ataques de EU en México: "Eso no va a ocurrir y no estamos de acuerdo"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) calificó como "fuera de toda proporción" la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas con México.
10

“Está fuera de toda proporción”: CSP sobre ruptura con Perú; sigue relación comercial

En vísperas de las segundas elecciones a la Alcaldía de NY, Donald Trump lanzó una amenaza a los votantes para cortar la creciente simpatía de Zohran Mamdani.
11

Trump amenaza con recortar fondos a NY si Mamdani gana Alcaldía; pide votar por Cuomo

El Gobierno no regresará jamás a la guerra contra el narco que implementó Felipe Calderón, reiteró Claudia Sheinbaum al presentar un plan de paz para Michoacán.
12

Sheinbaum lanza Plan Michoacán “para construir paz”. Refiere a Calderón: “Guerra no”