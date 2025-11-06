Corina pone Venezuela en venta: ofrece a capitalistas “todo, no sólo petróleo y gas"

Redacción/SinEmbargo

06/11/2025 - 2:47 pm

María Corina Machado dio a conocer un "programa masivo de privatización", el cual incluye ofrecer al mercado extranjero los recursos naturales de Venezuela.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

CARTA ÍNTEGRA ¬ "¿Por qué pedir a EU que invada Venezuela?": Pérez Esquivel a Corina

VERSUS ¬ Petróleo, poder y ambición desmedida: Qué mensaje manda el Nobel para Corina

El Nobel para Corina alebresta a la derecha internacional y presiona a Maduro

Energía, petróleo, gas y oro son recursos que la opositora de Venezuela, María Corina Machado, ofreció a la élite empresarial global reunida en Miami, Florida, al trazar un plan de privatización masiva que promete implementar en una eventual llegada al poder. 

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- María Corina Machado, lideresa de la oposición en Venezuela, dio a conocer ayer un "programa masivo de privatización", que incluye ofrecer al mercado extranjero no sólo los recursos naturales de su país, como el petróleo y el gas, sino también la industria energética, el oro y la infraestructura. El ambicioso proyecto de la venezolana se presenta en medio de crecientes tensiones entre la nación dirigida Nicolás Maduro y el gobierno de Estados Unidos (EU), encabezado por Donald Trump.

"Abriremos Venezuela a la inversión extranjera. Estoy hablando de una oportunidad de 1.7 billones de dólares, no sólo en petróleo y gas, que saben que es una de las oportunidades porque abriremos todo el proceso de exploración, producción, transporte y refinación, sino también en oro, infraestructura, energía. Nuestra red eléctrica ahora mismo tiene un potencial energético de 17 megavatios", explicó Machado en una intervención en el América Business Forum llevado a cabo en Miami, Florida.

Frente a la élite empresarial, la opositora recién galardonada con el Premio Nobel de la Paz, el cual le valió un sinfín de críticas, explicó que su programa para Venezuela incluye garantías de "seguridad" para las y los inversionistas. Aseguró que el país será la nueva frontera global de innovación y creación de riqueza.

"Esto va a ser enorme porque impulsaremos el Estado de Derecho, abriremos los mercados, tendremos seguridad para la inversión extranjera, y un programa de privatización masiva y transparente que está esperando por ustedes", detalló.

María Corina recordó que el chavismo rechazó pactar una transición ordenada y dijo que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está haciendo lo correcto para llevar a Venezuela a una transición democrática.

"La estrategia del Presidente Trump [para combatir] esta estructura criminal narcoterrorista es absolutamente correcta porque Nicolás Maduro no es un Jefe de Estado legítimo. Él es un jefe de una estructura narcoterrorista que ha declarado la guerra al pueblo venezolano y a las naciones democráticas de toda la región”, subrayó.

A su vez, reiteró que tras su eventual llegada al poder, durante los primeros 100 días, se enfocaría en liberar a los presos políticos, así como en restablecer el orden económico y garantizar seguridad para los opositores.

“En los primeros 100 días tenemos que tomar el control, asegurar nuestra propia protección, proteger las fronteras y liberar a todos los presos políticos. Los primeros 100 días se centrarán en dar combustible, seguridad, medicamentos y restablecer el orden económico”, prometió.

Trump afirmó esta semana, durante una entrevista en el programa “60 Minutes” de la cadena CBS, que cree que los días del líder de Venezuela, Nicolás Maduro, están contados, pero restó importancia a los temores de una guerra inminente contra el país sudamericano.

En los últimos meses, el gobierno venezolano ha insistido en que los operativos militares de Trump en el Caribe no tienen como objetivo frenar el tráfico de drogas, sino presionar para un cambio de régimen. Por ello, ha desplegado tropas y capacita a miles de ciudadanos en zonas populares para una posible defensa territorial.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Autoridad sin ley, poder sin Estado

"Lo que hay no es una lucha entre el Estado y el crimen, sino una coexistencia ambigua....
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Seguridad

"El episodio manda un terrible mensaje y es que la falla de seguridad es generalizada en el...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Antes a ellos les importaba Uruapan, eran la oposición por México

"Uruapan le importa a los mexicanos en estos momentos, como Guerrero, o Tamaulipas, o Baja California, o...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

+ Sección

Galileo

Médicos analizan esperma humano

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Reforma se disculpó con la Presidenta Sheinbaum, luego de que la mandataria condenara la publicación de las fotos del momento en el que fue víctima de acoso.
1

“Lo nuestro no fue ofenderla, sino defenderla”. Reforma se disculpa con CSP

El asesino del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tenía 17 años, confirmó la Fiscalía de Michoacán.
2

Michoacán confirma que Víctor Manuel, asesino de Carlos Manzo, tenía apenas 17 años

El Congreso de Perú designó a la Presidenta Claudia Sheinbaum como "persona non grata" por su supuesta injerencia en asuntos internos del país andino.
3

Perú declara "non grata" a Sheinbaum, una de las líderes más influyentes del mundo

Fernando Farías Laguna fue vinculado a una red de "huachicol fiscal"
4

La FGR solicita orden de captura contra Fernando Farías Laguna por "huachicol fiscal"

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
5

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

Claudia Sheinbaum Pardo dijo que las fotos que publicó el periódico Reforma sobre el acoso que sufrió ayer la revictimizan, por lo que exigió una disculpa.
6

Claudia dice que las fotos de Reforma sobre el acoso la revictimizan y exige disculpa

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
7

Mafias factureras

La protesta de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025 provocó reacciones de solidaridad y apoyo del mundo entero, desde sus compañeras hasta políticos.
8

La protesta de una mexicana contra el machismo en el Miss Universo hace eco global

9

La generación Z en Michoacán

Las Fuerzas Armadas de México, encabezadas por la Secretaría de la Marina (Semar), aseguraron 2.5 toneladas de cocaína en las costas de Michoacán.
10

México decomisa 2.5 toneladas de cocaína en un golpe en el Pacífico. Van 51 toneladas

11

Jorge Antonio Monreal, sobrino del Senador morenista, es asesinado en ataque armado

12

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

La Cámara de Diputados avaló el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2026 con reasignaciones de ramos autónomos, con recortes al Poder Judicial, FGR, CNDH y al INE.
13

La Cámara de Diputados aprueba Presupuesto 2026; Sheinbaum descarta recortes en Salud

El guardia agredió a la mujer y a la alumna en muletas en la entrada del CCH Vallejo, de la UNAM.
14

VIDEO ¬ Guardias de la UNAM agreden a alumna de CCH Vallejo en muletas y a su mamá

Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno federal está por iniciar la entrega de la segunda parte de apoyos para las y los damnificados por las lluvias.
15

Sheinbaum anuncia segundo apoyo para damnificados de lluvias. ¿Cuándo inicia entrega?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
María Corina Machado dio a conocer un "programa masivo de privatización", el cual incluye ofrecer al mercado extranjero los recursos naturales de Venezuela.
1

Corina pone Venezuela en venta: ofrece a capitalistas “todo, no sólo petróleo y gas"

El ejército de Israel lanzó "una oleada de ataques" contra supuestos objetivos de Hezbolá, poco después de emitir alertas a residentes en varias localidades.
2

Israel lanza "una oleada de ataques" contra sur de Líbano; hay un muerto y 8 heridos

A sus 85 años y después de permanecer cerca de la mitad de su vida en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi anunció que no buscará la reelección.
3

Pelosi anuncia su retiro después de estar 37 años en la Cámara de Representantes

La Cámara de Diputados avaló el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2026 con reasignaciones de ramos autónomos, con recortes al Poder Judicial, FGR, CNDH y al INE.
4

La Cámara de Diputados aprueba Presupuesto 2026; Sheinbaum descarta recortes en Salud

Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno federal está por iniciar la entrega de la segunda parte de apoyos para las y los damnificados por las lluvias.
5

Sheinbaum anuncia segundo apoyo para damnificados de lluvias. ¿Cuándo inicia entrega?

El Congreso de Perú designó a la Presidenta Claudia Sheinbaum como "persona non grata" por su supuesta injerencia en asuntos internos del país andino.
6

Perú declara "non grata" a Sheinbaum, una de las líderes más influyentes del mundo

Las Fuerzas Armadas de México, encabezadas por la Secretaría de la Marina (Semar), aseguraron 2.5 toneladas de cocaína en las costas de Michoacán.
7

México decomisa 2.5 toneladas de cocaína en un golpe en el Pacífico. Van 51 toneladas

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de las Mujeres, presentó este jueves el Plan Integral contra el Abuso Sexual.
8

Gobierno federal traza Plan contra Abuso Sexual; busca homologarlo como delito grave

El Secretario de Transporte de Estados Unidos (EU), Sean Duffy, anunció que reducirá en un 10 por ciento la actividad de 40 importantes aeropuertos del país.
9

EU anuncia que reducirá capacidad de vuelos en 40 aeropuertos por cierre de gobierno

El asesino del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tenía 17 años, confirmó la Fiscalía de Michoacán.
10

Michoacán confirma que Víctor Manuel, asesino de Carlos Manzo, tenía apenas 17 años

Aeroméxico anunció que vuelve a la BMV y a Wall Street para cotizar acciones y otros instrumentos, luego de coquetear con la bancarrota tras la pandemia.
11

Aeroméxico regresa a los mercados tras turbulencias: cotizará en BMV y Wall Street

Reforma se disculpó con la Presidenta Sheinbaum, luego de que la mandataria condenara la publicación de las fotos del momento en el que fue víctima de acoso.
12

“Lo nuestro no fue ofenderla, sino defenderla”. Reforma se disculpa con CSP