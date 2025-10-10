María Corina Machado, opositora de Maduro, se lleva el Premio Nobel de la Paz 2025

Redacción/SinEmbargo

10/10/2025 - 6:45 am

María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025 por su "lucha por la democracia"

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El Nobel de la Paz, que Trump dice merecer, se dará este viernes; Greta está nominada

Corina habla tras ser liberada: "Estoy en un lugar seguro y con más determinación"

EU presume otro ataque a "narcolancha" frente a Venezuela; amenaza con fase en tierra

El jurado señaló el régimen de Nicolás Maduro y elogió a Machado por ser la "líder de las fuerzas democráticas en Venezuela" y "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida".

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- El Comité Noruego reconoció este viernes con el premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

El jurado elogió a Machado por ser la "líder de las fuerzas democráticas en Venezuela" y "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida". En este sentido, el presidente del Comité, Jorgen Watne Frydnes, destacó que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por estar inhabilitada.

"En un momento en el que la democracia está amenazada", dijo Frydnes señalando directamente al "régimen" de Nicolás Maduro acusándolo de no respetar los resultados de dichas elecciones, en las que terminó postulándose como principal candidato opositor Edmundo González Urrutia, ahora exiliado en España.

"En el último año, la señora Machado se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad. A pesar de las graves amenazas contra su vida, se ha quedado en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas. Cuando los autoritarios toman el poder, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten", afirmó el jurado.

A la par, destacó que Venezuela "ha pasado de ser un país relativamente democrático y próspero a un Estado brutal y autoritario".

"La mayoría de los venezolanos viven en la pobreza mientras unos pocos en la cúpula se enriquecen. La maquinaria violenta del Estado va dirigida contra sus propios ciudadanos. Casi ocho millones de personas han
abandonado el país", reza la exposición de motivos.

En un contexto como el de Venezuela, en el que "los autoritarios toman el poder", el Comité entiende como "crucial" reconocer a los "valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten", como sería el caso de
Machado.

"La democracia depende de quienes se niegan a callar, que se atreven a dar un paso al frente a pesar del grave riesgo y que nos recuerdan que la libertad nunca debe darse por sentada, sino que siempre debe defenderse: con palabras, con valentía y con determinación", indicó el comité.

La opositora venezolana sucede a la principal asociación japonesa de las víctimas de las bombas atómicas, conocida como Nihon Hidankyo, en una edición que estuvo marcada por las declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en favor de fuese él la persona reconocida este año con el Nobel.

El Instituto Noruego había registrado este año un total de 338 candidaturas, 244 de ellas correspondientes a personas a título individual y 94 a organizaciones. Machado es la vigésima mujer en recibir el premio Nobel de la Paz --la anterior fue la activista iraní Narges Mohammadi en el año 2023--, frente a los 92 hombres que han sido reconocidos a lo largo de la historia.

(Con información de Europa Press)

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Carlos Ferreyra, el tercer hombre

"El sorprendente vaticinio de la Virgen sobre nuestra presencia fue por supuesto el tema de todo nuestro...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Nicaragua: la dictadura cruel

"Nicaragua se ha convertido en el espejo más oscuro de América Latina. Un país donde hacer periodismo...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Vapeo: delito por instrumento

"Ni en los momentos más brumosos del prohibicionismo se había planteado penalizar al consumidor por el instrumento...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

¿Llegamos todas?

"¿Llegamos todas? No, señora Presidenta, llegó usted solamente. Ni Kimberly, ni Isabella, ni Amelí han llegado ¡Encuéntrelas!"
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

+ Sección

Galileo

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

Ricardo Salgado Perrilliat iría a la Comisión Anticorrupción.
2

Brincó de Fox, Calderón y Peña al INAI: Morena lo vetó. Pues ahora a la Antimonopolio

María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025 por su "lucha por la democracia"
3

María Corina Machado, opositora de Maduro, se lleva el Premio Nobel de la Paz 2025

4

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

5

Omar Bravo, ídolo de Chivas, cae en un fango de acusaciones por abuso sexual a menor

Dina Boluarte fue destituida como Presidenta de Perú.
6

El Congreso de Perú destituye a la Presidenta Dina Boluarte por crisis de inseguridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
7

Salinas Pliego corrompió a jueces: acreedores en EU. “Nos anima postura de Sheinbaum"

La alcaldesa criticó a activistas de la flotilla.
8

#GenteAsí ¬ Alcaldesa dice a mujeres de la flotilla que ella es “activista de verdad”

La FGJ-CdMx y la Comisión de Búsqueda de Personas informaron que María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, fue hallada con vida.
9

María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, es hallada con vida

Norma Angélica “N” permanecer en prisión por homicidios de colaboradores de Brugada.
10

Juez vincula a proceso a Norma Angélica “N”, implicada en homicidio de Xime y José

En Sumud iba Greta Thunberg, una niña que desde muy joven ha tomado acción no sólo por las mejores causas, sino por la resolución de los problemas urgentes.
11

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El Presidente Trump ha emprendido una campaña de persecusión contra migrantes.
12

El tipo más perverso y cruel del mundo

Carlos Ferreyra
13

Carlos Ferreyra, el tercer hombre

El taxista buscaba evitar el viaje de aplicación, intimidando al conductor y a los pasajeros extranjeros.
14

VIDEO ¬ Un taxista agrede a conductor de Uber en Playa del Carmen; lo suspenden

Israel firmó acuerdo para la Franja de Gaza.
15

Israel da un paso clave para el alto al fuego: aprueba el acuerdo de paz con Hamás

Destacadas

Ver sección
Destacadas
María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025 por su "lucha por la democracia"
1

María Corina Machado, opositora de Maduro, se lleva el Premio Nobel de la Paz 2025

Dina Boluarte fue destituida como Presidenta de Perú.
2

El Congreso de Perú destituye a la Presidenta Dina Boluarte por crisis de inseguridad

3

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

El Presidente Donald Trump expresó su deseo de ganar el nobel de la Paz.
4

El Nobel de la Paz, que Trump dice merecer, se dará este viernes; Greta está nominada

Trump pide expulsar a España de la OTAN
5

Trump pide expulsar a España de la OTAN por no elevar gasto en defensa a 5% del PIB

6

Omar Bravo, ídolo de Chivas, cae en un fango de acusaciones por abuso sexual a menor

El taxista buscaba evitar el viaje de aplicación, intimidando al conductor y a los pasajeros extranjeros.
7

VIDEO ¬ Un taxista agrede a conductor de Uber en Playa del Carmen; lo suspenden

La SSC de la Ciudad de México detuvo el día de hoy a Felipe "N", "El Gordo", quien presuntamente es el líder de una banda criminal dedicada a la venta de droga.
8

La SSC detiene a "El Gordo", líder de grupo criminal que opera al norte de la CdMx

La trazabilidad de combustibles quedará completa este octubre, para determinar los alcances del "huachicol fiscal".
9

Sheinbaum prepara sistema para rastrear combustibles y enfrentar "huachicol fiscal"

Los OPLES se enfrentan a operaciones limitadas por la falta de recursos y su existencia está en duda con la Reforma Electoral.
10

#PuntosyComas ¬ Organismos Públicos Locales desaparecerán por duplicar funciones

Fiscal de NY denuncia que cargos en su contra son infundados
11

Letitia James, Fiscal de NY, es acusada de fraude por el Departamento de Justicia

Ricardo Salgado Perrilliat iría a la Comisión Anticorrupción.
12

Brincó de Fox, Calderón y Peña al INAI: Morena lo vetó. Pues ahora a la Antimonopolio