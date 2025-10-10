El Nobel de la Paz, que Trump dice merecer, se dará este viernes; Greta está nominada

Redacción/SinEmbargo

09/10/2025 - 10:30 pm

El Presidente Donald Trump expresó su deseo de ganar el nobel de la Paz.

El Premio Nobel de la Paz se otorga a quienes se distinguen por su labor para contribuir con la estabilidad y la paz mundial; en 2025 personajes como el Presidente Trump y la activista sueca Greta Thunberg han sido nominados para obtener esta distinción.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- El Comité Noruego del Nobel anunciará este viernes a la persona que recibirá el Premio Nobel de la Paz para el 2025; galardón internacional que reconoce a personas u organizaciones que por su labor contribuyen a que el mundo sea un mejor lugar. Entre los nominados de este año figuran el Presidente Donald Trump y la activista sueca Greta Thunberg.

El próximo 10 de octubre se dará a conocer el nuevo galardón de boca del Presidente del Comité Noruego, Jorgen Watne Frydnes, en una solemne declaración que incluye la exposición de las razones por las que el jurado se inclinará sobre la personalidad designada.

El Nobel de la Paz es una distinción al mérito por la consecución de la estabilidad mundial que haga del mundo un lugar donde quepan todas las naciones en una coexistencia pacífica y civilizada.

Desde 1901, año del primer galardón entregado a Jean Henry Dunant y a Frédéric Passy por su labor humanitaria para ayudar a los soldados heridos y los esfuerzos diplomáticos para el entendimiento internacional, respectivamente; el premio se ha otorgado a 139 laureados, entre los cuales figuran 92 hombres, 19 mujeres y 28 organizaciones.

Desde entonces el galardón ha sido entregado a quienes se distinguen por su labor política y militante por hacer del mundo un concierto de naciones que habiten el planeta los más pacíficamente posible. Así, hasta la Primera Guerra Mundial el jurado optaba principalmente por pioneros del movimiento pacifista, mientras que después de la Segunda Guerra Mundial se reconocieron cuestiones como el desarme, la negociación para la paz, la defensa de la democracia y los Derechos Humanos.

Sin embargo, desde comienzos del siglo XXI, los criterios para entregar el nobel de la paz a personas u organizaciones se ha diversificado a otras actividades y esfuerzos internacionales para luchar no sólo contra los conflictos armados. También se han incluido otros motivos, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático y la defensa del medio ambiente, en línea con la evolución de las preocupaciones y los retos a nivel global que amenazan la paz de igual manera.

Este año, el Comité Noruego del Nobel registró para la edición de 2025 un total de 338 candidaturas, 244 de ellas correspondientes a personas a título individual y 94 a organizaciones. A partir de enero de este año, momento en que concluyó el proceso de nominación, el proceso ha consistido en polémicos debates sucesivos a puerta cerrada para dilucidar al acreedor digno de tal nominación.

De acuerdo con la práctica histórica del Comité, las nominaciones oficiales son secretas y no se hacen públicas hasta pasados 50 años, pero la regulación no establece ninguna norma de silencio para quienes presentan alguna candidatura.

Trump y Greta Thunberg van por el Nobel

Como es usual, año con año personalidades, grupo políticos, gobiernos y, en general, toda aquella persona o entidad que crea ser acreedora del nobel, salen a exponer públicamente sus personales razones para ser nominados; tal es el caso del Presidente de los Estados Unidos (EU), Donald Trump.

Durante los últimos meses, y particularmente desde el inicio del segundo periodo presidencial de Trump; el mandatario estadounidense se ha jactado de su gran labor "pacificadora" y ha llegado a insinuar que merece ser calificado como un hombre que busca la paz en el mundo por haber evitado que estallaran conflictos bélicos en otras partes del mundo como el caso de Armenia y Azerbaiyán; o haber logrado detener la "guerra de los 13 días" entre Israel e Irán hace unos meses atrás.

El Presidente de EU, que se autoproclama finalizador de "siete guerras", ya no oculta a estas alturas que quiere ganar el Nobel de la Paz e incluso la semana pasada, en un acto ante militares, declaró que sería un "insulto" que no le tuviesen en cuenta.

Pese a que el cierre de las inscripciones tuvo lugar apenas once días después de que Trump volviese a sentarse en el Despacho Oval como vencedor de las elecciones presidenciales de 2024, cabe suponer que su nombre pueda estar entre los propuestos.

La otra figura destacada por su labor para la paz es la joven activista sueca Greta Thunberg, quien se ha distinguido por su labor protagónica al denunciar el genocidio en la Franja de Gaza y sus intentos por desbloquear la ayuda humanitaria que requiere la población gazatí.

Sus más recientes intentos por frenar el conflicto fue sumarse a las embarcaciones con las que varios activistas pretendían llegar a la Franja y proporcionar la tan necesitada ayuda a los habitantes del enclave palestino. El 9 de junio pasado, la embarcación Madleen fue interceptada por el ejército de Israel para que no llegará a su destino.

Y apenas el pasado 1 de octubre, fue nuevamente interceptada la Global Sumud Flotilla; un esfuerzo internacional en el que unas 500 personas a bordo de 40 barcos intentaron arribar a las costas gazatíes para entregar ayuda humanitaria.

-Con información de Europa Press

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

