VERSUS ¬ Petróleo, poder y ambición desmedida: Qué mensaje manda el Nobel para Corina

Ana Lilia, Alina, Perla y Alejandro

13/10/2025 - 5:00 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

María Corina Machado, opositora de Maduro, se lleva el Premio Nobel de la Paz 2025

El Nobel para Corina alebresta a la derecha internacional y presiona a Maduro

Ruido y nueces

En esta entrega de VERSUS se abordó el tema del premio Nobel de la Paz a la venezolana María Corina Machado, las reacciones que ha generado en la derecha y ultraderecha internacional y el impulso que le da este galardón al Gobierno de Estados Unidos para realizar una posible intervención militar en Venezuela.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- El anuncio del Premio Nobel de la Paz otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado ha desatado una oleada de críticas y lecturas políticas sobre lo que realmente simboliza este reconocimiento. Los periodistas Ana Lilia Pérez, Alina Duarte, Perla Velázquez y Alejandro Páez sostuvieron que el galardón no celebra la paz, sino que reafirma intereses geopolíticos y económicos que favorecen a la derecha global.

"Hoy estamos viendo como el otorgamiento de ese premio está dándole un dulcecito a la derecha y a la ultraderecha. Creo que el análisis de esta reacción que estamos viendo en nuestro país, que hay cuestionamientos totalmente rancios en contra de Sheinbaum de que no hizo comentarios al respecto. Corina Machado representa algo totalmente opuesto a la ideología de quien hoy representa nuestro Gobierno", afirmó Ana Lilia Pérez.

La periodista criticó que la academia sueca haya reconocido a María Corina Machado con este galardón pues, dijo, por ejemplo, hay personas e instituciones en Gaza que están realizando una labor más relevante.

"La mayor expectativa se había generado si se le iba a dar o no a Donald Trump que es quien se estaba autopromoviendo. Al final resulta que el otorgamiento de este premio a Corina Machado, un Nobel de la paz a alguien que promueve abiertamente el belicismo, la guerra, a mí me parece que es una bofetada a toda la situación en Gaza, en torno a ese genocidio ha habido la reacción heroica de Médicos sin fronteras, de periodistas que han sido asesinados en ese conflicto y muchas otras luchas que merecerían ese premio Nobel".

Por su parte, Alejandro Páez relacionó la entrega de este premio con los intereses intervencionistas que tiene Washington en América Latina.

"Yo no tengo problema con el personaje, es lo que es, está hecha exactamente para servir a los propósitos con lo que sí tengo un verdadero problema que es básicamente Washington. El personaje es Lilly Téllez ¿Qué ofrece Lilly Téllez? Lo mismo que Corina Machado, exactamente lo mismo. Una defensa a ultranza de los valores de la derecha y la ultraderecha, una defensa a ultranza de la subordinación de un poder mayor que es Washington básicamente, una defensa a ultranza de los valores de occidente, de los valores del conservadurismo. No es un personaje a medias tintas, es Lilly Téllez tal cual".

Páez afirmó que el Nobel funciona como una validación política para una agenda que busca reactivar la confrontación con Venezuela y, al mismo tiempo, enviar un mensaje al resto del continente.

"El personaje en si no agrega nada, no hay nada sorprendente, no hay nada nuevo, no es un personaje que le dé la vuelta a la derecha y de plantee un rostro nuevo, no es nadie, no es nada. María Corina es exactamente lo que esperas de una mujer de derechas. ¿Qué representa ella? Representa la validación desde el Premio Nobel de que Estados Unidos emprenda una guerra contra Venezuela, eso es lo que significa. Lo grave del premio es que le está dando una autorización a Estados Unidos para que entre en honor a la democracia y la libertad, entren con su Ejército, maten, masacren y tomen ese país con Pius reservas probadas".

El pasado 10 de octubre, la opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la paz por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

El jurado elogió a Machado por ser la "líder de las fuerzas democráticas en Venezuela" y "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida". En este sentido, el presidente del Comité, Jorgen Watne Frydnes, destacó que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por estar inhabilitada.

El Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado generó diversas reacciones y aumentó la presión internacional contra el Gobierno venezolano, mientras Estado Unidos busca y acelera su intención de un cambio de régimen en el país sudamericano.

Al respecto, Alina Duarte recordó que Machado "ya había sido la guerra libertaria en otro momento” y consideró que su regreso a la escena pública refleja “la decadencia y la falta de liderazgo dentro de la derecha venezolana”.

"Ella ya había sido la guerra libertaria en algún otro momento. Hay tal decadencia de la derecha y la ultraderecha venezolana que tienen que revivir a un personaje que ya estaba en la lona y que no lograba siquiera ganar la disputa interna dentro de la oposición. Pidió primero las sanciones económicas para Venezuela, pidió una invasión militar, pidió a Estados Unidos Que realmente presionara al régimen de Nicolás Maduro por la vía armada. No es una exageración cuando decimos que es fascista, sino que además es abiertamente sionista, expresó todo su apoyo a Israel. María Corina es alguien que ni siquiera tiene aprobación en la derecha".

Ruido. Mucho ruido. Ruido negro. No es el ruido de la calle: es, mayoritariamente, el de algunas redes sociales; el de los periódicos, la televisión y la radio.
La presidenta de la Fundación Piñera Morel, Magdalena Piñera (i), y la Diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo (d), con la intervención María Corina Machado desde Venezuela, en el Foro Grupo Libertad y Democracia, en el Ateneo de Madrid, a 21 de mayo de 2025, en Madrid (España). Foto: Mateo Lanzuela, Europa Press

La analista recalcó que María Corina Machado es un personaje que responde a los intereses de Estados Unidos y la coloca en el mismo plano simbólico que Barack Obama, quien recibió el premio en 2009 pese a encabezar una política exterior intervencionista.

"Es una persona que está dispuesta a llamar, a provocar, a poner en riesgo incluso la vida de otros venezolanos y por eso es que está inhabilitada. A mí me parece que lo que hace hoy el Nobel es ratificar los intereses de Estados Unidos, hoy tiene la legitimidad como la tuvo en su momento Barack Obama, lo tiene hoy María Corina. Yo sí creo que es muy peligroso".

Finalmente, Perla Velázquez indicó que los premios Nobel han mostrado una tendencia clara: premiar figuras alineadas con el poder económico y mediático.

"Hay mucha discusión ahorita sobre por qué no le dieron el premio a Donald Trump si ya estaba encaminado para que este premio fuera para el Presidente de Estados Unidos, en realidad es como si se lo hubieran dado, están bien marcados los intereses a los que está atendiendo la academia de los premios Nobel".

La presentadora aseguró que el Nobel a Machado responde a la activación de los mecanismos institucionales de la derecha para frenar el avance de las izquierdas en América Latina y el mundo.

"Ya estamos viendo en activo a cada una de estas instituciones y a cada uno de estos aparatos que tienen dentro de la derecha para tratar de detener el avance que han tenido las izquierdas en América Latina y a nivel mundial. Cuando vemos que le entregan este premio a Maria Corina Machado y la hacen llamar la ‘líder de las fuerzas democráticas en Venezuela’, ¿En realidad es eso María Corina Machado?".

Ana Lilia, Alina, Perla y Alejandro

Ana Lilia, Alina, Perla y Alejandro

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista … en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

El deslinde de Sheinbaum, una necesidad para el país

"El deslinde de Claudia Sheinbaum es una necesidad para el país y, hay que decirlo, para ella...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

El alto precio de la paz para Gaza

"La población palestina de Gaza llega a este acuerdo de paz pagando un altísimo precio: 70 mil...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Magia de verano

"El sol cayendo a plomo. Las chicharras. El aire quieto. Dije que así eran mis veranos. Faltó...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

+ Sección

Galileo

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Sergio Gutiérrez y su esposa
1

Nepotismo honorario

Japón, del mito al manga
2

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

Durante su recorrido por las zonas afectadas por las lluvias, Claudia Sheinbaum Pardo enfrentó reclamos que fueron captados en videos; hoy explicó qué ocurrió.
3

La red mueve dos o tres VIDEOS de reclamos a Sheinbaum. ¿Qué fue? Ella lo explica

Kimberly Hilary Moya González es alumna del CCH Naucalpan y tiene 16 años. Lleva desaparecida 11 días.
4

Dos hombres son detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH, en el Edomex

La Presidenta Sheinbaum regañó al Presidente Municipal de Huauchinango, Rogelio López, por la lentitud en los trabajos de rescate y apoyo a los pobladores.
5

VIDEO ¬ "Yo prefiero creerle a la gente": Sheinbaum regaña al Alcalde de Huauchinango

El historiógrafo Jesús Vargas habla de la derecha en Chihuahua.
6

La derecha controló la educación y así derechizó a Chihuahua, dice Jesús Vargas

Refresqueras como Coca-Cola se oponen al impuesto a los refrescos propuesto por Claudia Sheinbaum.
7

Amenazas, cabildeo y manipulación: Coca-Cola saca su arsenal para combatir impuesto

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
8

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

En 2021 la escasez de agua para consumo humano llevó a habitantes de la región agrícola del municipio de Juan C. Bonilla a tomar la planta de  Bonafont, de la transnacional Danone, que hoy sigue cerrada.
9

Pueblos piden derogar Ley salinista que facilita el saqueo de agua a las empresas

Hamás denunció que los presos palestinos liberados por Israel, en el marco del acuerdo de alto al fuego para Gaza, sufrieron "torturas psicológicas y físicas".
10

Los presos palestinos en manos de Israel sufrieron horrendas torturas, denuncia Hamás

Palestinos están volviendo a casa después de la firma del acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás. Sólo encuentran escombros, destrucción y dolor en Gaza.
11

FOTOS ¬ Palestinos regresan a casa. Sólo encuentran escombros, destrucción y dolor

Vecinos y autoridades de Huauchinango realizan labores de limpieza y búsqueda de personas tras las afectaciones por las fuertes lluvias del fin de semana.
12

¿Qué pasó? Llovió tupido sobre mojado. Los ríos iban llenos; la tierra estaba blanda

La Presidenta Sheinbaum recorrió Pinal de Amoles en Querétaro, comunidad afectada por las lluvias, y aseguró que el Gobierno sí tiene dinero para apoyos.
13

Sheinbaum recorre comunidad más afectada por lluvias en Querétaro y garantiza apoyos

14

Comunidad indígena de Puebla se organiza contra empresas que buscan saquear sus pozos

Ruido. Mucho ruido. Ruido negro. No es el ruido de la calle: es, mayoritariamente, el de algunas redes sociales; el de los periódicos, la televisión y la radio.
15

Ruido y nueces

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Nobel de la Paz a Corina Machado ha surtido efecto: la presión contra Maduro ha aumentado.
1

VERSUS ¬ Petróleo, poder y ambición desmedida: Qué mensaje manda el Nobel para Corina

Los ministros y ministras de la SCJN donarán una parte de sus salarios para ayudar a los damnificados por las lluvias recientes.
2

Ministros de la SCJN aportarán parte de su salario para damnificados por las lluvias

Donald Trump recibió condecoraciones por parte de Israel y Egipto: la" Medalla de Honor Presidencial de Israel" y la "Orden del Nilo", respectivamente.
3

Israel y Egipto entregan a Trump "Medalla de Honor Presidencial" y "Orden del Nilo"

La Presidenta Sheinbaum recorrió Pinal de Amoles en Querétaro, comunidad afectada por las lluvias, y aseguró que el Gobierno sí tiene dinero para apoyos.
4

Sheinbaum recorre comunidad más afectada por lluvias en Querétaro y garantiza apoyos

Hamás denunció que los presos palestinos liberados por Israel, en el marco del acuerdo de alto al fuego para Gaza, sufrieron "torturas psicológicas y físicas".
5

Los presos palestinos en manos de Israel sufrieron horrendas torturas, denuncia Hamás

El historiógrafo Jesús Vargas habla de la derecha en Chihuahua.
6

La derecha controló la educación y así derechizó a Chihuahua, dice Jesús Vargas

La Oficina de Información sobre Presos Palestinos, afiliada a Hamás, dijo que 154 de los reclusos palestinos liberados en acuerdo con Israel llegaron a Egipto.
7

Los 154 presos palestinos liberados llegan a Egipto; Hamás entrega 4 rehenes muertos

Palestinos están volviendo a casa después de la firma del acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás. Sólo encuentran escombros, destrucción y dolor en Gaza.
8

FOTOS ¬ Palestinos regresan a casa. Sólo encuentran escombros, destrucción y dolor

Trump firma plan de paz en Gaza.
9

"La guerra ha terminado": Trump firma Plan de Paz para la Franja de Gaza desde Egipto

Kimberly Hilary Moya González es alumna del CCH Naucalpan y tiene 16 años. Lleva desaparecida 11 días.
10

Dos hombres son detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH, en el Edomex

Durante su recorrido por las zonas afectadas por las lluvias, Claudia Sheinbaum Pardo enfrentó reclamos que fueron captados en videos; hoy explicó qué ocurrió.
11

La red mueve dos o tres VIDEOS de reclamos a Sheinbaum. ¿Qué fue? Ella lo explica

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt fueron premiados con el Nobel de Economía “por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación”.
12

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt son galardonados con el Nobel de Economía