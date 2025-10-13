VERSUS ¬ Petróleo, poder y ambición desmedida: Qué mensaje manda el Nobel para Corina

En esta entrega de VERSUS se abordó el tema del premio Nobel de la Paz a la venezolana María Corina Machado, las reacciones que ha generado en la derecha y ultraderecha internacional y el impulso que le da este galardón al Gobierno de Estados Unidos para realizar una posible intervención militar en Venezuela.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- El anuncio del Premio Nobel de la Paz otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado ha desatado una oleada de críticas y lecturas políticas sobre lo que realmente simboliza este reconocimiento. Los periodistas Ana Lilia Pérez, Alina Duarte, Perla Velázquez y Alejandro Páez sostuvieron que el galardón no celebra la paz, sino que reafirma intereses geopolíticos y económicos que favorecen a la derecha global.

"Hoy estamos viendo como el otorgamiento de ese premio está dándole un dulcecito a la derecha y a la ultraderecha. Creo que el análisis de esta reacción que estamos viendo en nuestro país, que hay cuestionamientos totalmente rancios en contra de Sheinbaum de que no hizo comentarios al respecto. Corina Machado representa algo totalmente opuesto a la ideología de quien hoy representa nuestro Gobierno", afirmó Ana Lilia Pérez.

La periodista criticó que la academia sueca haya reconocido a María Corina Machado con este galardón pues, dijo, por ejemplo, hay personas e instituciones en Gaza que están realizando una labor más relevante.

"La mayor expectativa se había generado si se le iba a dar o no a Donald Trump que es quien se estaba autopromoviendo. Al final resulta que el otorgamiento de este premio a Corina Machado, un Nobel de la paz a alguien que promueve abiertamente el belicismo, la guerra, a mí me parece que es una bofetada a toda la situación en Gaza, en torno a ese genocidio ha habido la reacción heroica de Médicos sin fronteras, de periodistas que han sido asesinados en ese conflicto y muchas otras luchas que merecerían ese premio Nobel".

Por su parte, Alejandro Páez relacionó la entrega de este premio con los intereses intervencionistas que tiene Washington en América Latina.

"Yo no tengo problema con el personaje, es lo que es, está hecha exactamente para servir a los propósitos con lo que sí tengo un verdadero problema que es básicamente Washington. El personaje es Lilly Téllez ¿Qué ofrece Lilly Téllez? Lo mismo que Corina Machado, exactamente lo mismo. Una defensa a ultranza de los valores de la derecha y la ultraderecha, una defensa a ultranza de la subordinación de un poder mayor que es Washington básicamente, una defensa a ultranza de los valores de occidente, de los valores del conservadurismo. No es un personaje a medias tintas, es Lilly Téllez tal cual".

Páez afirmó que el Nobel funciona como una validación política para una agenda que busca reactivar la confrontación con Venezuela y, al mismo tiempo, enviar un mensaje al resto del continente.

"El personaje en si no agrega nada, no hay nada sorprendente, no hay nada nuevo, no es un personaje que le dé la vuelta a la derecha y de plantee un rostro nuevo, no es nadie, no es nada. María Corina es exactamente lo que esperas de una mujer de derechas. ¿Qué representa ella? Representa la validación desde el Premio Nobel de que Estados Unidos emprenda una guerra contra Venezuela, eso es lo que significa. Lo grave del premio es que le está dando una autorización a Estados Unidos para que entre en honor a la democracia y la libertad, entren con su Ejército, maten, masacren y tomen ese país con Pius reservas probadas".

El pasado 10 de octubre, la opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la paz por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

El jurado elogió a Machado por ser la "líder de las fuerzas democráticas en Venezuela" y "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida". En este sentido, el presidente del Comité, Jorgen Watne Frydnes, destacó que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por estar inhabilitada.

El Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado generó diversas reacciones y aumentó la presión internacional contra el Gobierno venezolano, mientras Estado Unidos busca y acelera su intención de un cambio de régimen en el país sudamericano.

Al respecto, Alina Duarte recordó que Machado "ya había sido la guerra libertaria en otro momento” y consideró que su regreso a la escena pública refleja “la decadencia y la falta de liderazgo dentro de la derecha venezolana”.

"Ella ya había sido la guerra libertaria en algún otro momento. Hay tal decadencia de la derecha y la ultraderecha venezolana que tienen que revivir a un personaje que ya estaba en la lona y que no lograba siquiera ganar la disputa interna dentro de la oposición. Pidió primero las sanciones económicas para Venezuela, pidió una invasión militar, pidió a Estados Unidos Que realmente presionara al régimen de Nicolás Maduro por la vía armada. No es una exageración cuando decimos que es fascista, sino que además es abiertamente sionista, expresó todo su apoyo a Israel. María Corina es alguien que ni siquiera tiene aprobación en la derecha".

La analista recalcó que María Corina Machado es un personaje que responde a los intereses de Estados Unidos y la coloca en el mismo plano simbólico que Barack Obama, quien recibió el premio en 2009 pese a encabezar una política exterior intervencionista.

"Es una persona que está dispuesta a llamar, a provocar, a poner en riesgo incluso la vida de otros venezolanos y por eso es que está inhabilitada. A mí me parece que lo que hace hoy el Nobel es ratificar los intereses de Estados Unidos, hoy tiene la legitimidad como la tuvo en su momento Barack Obama, lo tiene hoy María Corina. Yo sí creo que es muy peligroso".

Finalmente, Perla Velázquez indicó que los premios Nobel han mostrado una tendencia clara: premiar figuras alineadas con el poder económico y mediático.

"Hay mucha discusión ahorita sobre por qué no le dieron el premio a Donald Trump si ya estaba encaminado para que este premio fuera para el Presidente de Estados Unidos, en realidad es como si se lo hubieran dado, están bien marcados los intereses a los que está atendiendo la academia de los premios Nobel".

La presentadora aseguró que el Nobel a Machado responde a la activación de los mecanismos institucionales de la derecha para frenar el avance de las izquierdas en América Latina y el mundo.

"Ya estamos viendo en activo a cada una de estas instituciones y a cada uno de estos aparatos que tienen dentro de la derecha para tratar de detener el avance que han tenido las izquierdas en América Latina y a nivel mundial. Cuando vemos que le entregan este premio a Maria Corina Machado y la hacen llamar la ‘líder de las fuerzas democráticas en Venezuela’, ¿En realidad es eso María Corina Machado?".