El Nobel para Corina alebresta a la derecha internacional y presiona a Maduro

Corina Machado ha agradecido en múltiples ocasiones a Trump por su política contra Nicolás Maduro en Venezuela, ha respaldado las acciones que ha tomado EU y ha festejado que nombrara a los cárteles como organizaciones "terroristas". Ahora, el Nobel de la Paz ha servido para aumentar la presión contra el Gobierno venezolano y un posible cambio de régimen.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– El Premio Nobel de la Paz para la opositora venezolana María Corina Machado, quien en múltiples ocasiones ha respaldado la política del Presidente Donald Trump contra Nicolás Maduro en Venezuela, ha comenzado a surtir sus primeros efectos: la presión internacional ha aumentado en las últimas horas contra el Gobierno venezolano, mientras Estado Unidos (EU) busca y acelera su intención de un cambio de régimen en el país sudamericano.

Los primeros en felicitar y acomodar el galardón de Corina Machado fueron los partidos de derecha y ultraderecha españoles, los cuales han tenido siempre en su agenda un cambio de régimen en Venezuela.

El líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, ha reconocido como "ejemplo de lucha y esperanza por la libertad" a Corina Machado, a quien calificó como "amiga y aliada". La cuenta de Vox en el Parlamento Europeo ha remarcado la oposición de Machado al "régimen criminal" del Presidente Maduro, al que vinculan con el Presidente español, Pedro Sánchez, y con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, además de con las "narcodictaduras de Iberoamérica". "Venezuela será libre y tú serás Presidenta", destacó.

En los mismos términos celebró la presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, asegurando igualmente que Venezuela tendrá pronto "una Presidenta". "¡Qué alegría más grande! Venezuela tendrá pronto una Presidenta, y es Nobel de la Paz. Enhorabuena, María Corina Machado", ha trasladado Díaz Ayuso a través de sus redes sociales.

El líder del conservador Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado que el Nobel de la Paz 2025 "no sólo honra una hazaña personal" sino que "lanza un decisivo mensaje al mundo: el camino hacia la paz es la firmeza democrática y no la complicidad con la tiranía". "Por eso [el Presidente Pedro] Sánchez aún no la ha felicitado. No sólo han despertado de sus ensoñaciones, sino que les han puesto ante el espejo de su infamia", aseveró.

Comunidad internacional se vuelca con Corina Machado

La Unión Europea ha felicitado este viernes a la opositora venezolana María Corina Machado destacando que el galardón manda un "mensaje poderoso" de que la democracia y la libertad "siempre prevalece". "Este premio honra no sólo tu valentía y convicción. Sino también todas las voces que se niegan a ser silenciadas en Venezuela y en todo el mundo", ha afirmado la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje en rede sociales.

Según la Presidenta comunitaria este reconocimiento envía un "mensaje poderoso". "El espíritu de libertad no puede ser encarcelado. La sed de democracia siempre prevalece", ha indicado, insistiendo en que "la lucha continúa" para el restablecimiento de la democracia en Venezuela.

El Secretario general de la ONU, António Guterres, ha felicitado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la paz, como una "campeona de la democracia y una voz de la unidad para Venezuela".

"En un momento en que la democracia y el estado de derecho están amenazados a nivel mundial, el premio de hoy es un homenaje a todos aquellos que trabajan para salvaguardar los derechos civiles y políticos en todo el mundo, y un conmovedor recordatorio de la resistencia y el poder del espíritu democrático", manifestó.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos también ha felicitado a la dirigente opositora venezolana por un reconocimiento que "refleja las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela por unas elecciones libres y justas, por los derechos civiles y políticos y por el Estado de derecho".

La ONU sin embargo evitó referirse a los ataques de las fuerzas armadas estadounidenses contra diversas embarcaciones venezolanas en aguas internacionales, contra supuestos narcotraficantes que llevan drogas en las embarcaciones, de las cuales el Gobierno de EU no ha dado pruebas ni los ha sometido al debido proceso. En estos cinco o seis ataques han sido asesinadas al menos 15 personas.

Desde febrero, EU incluyó a cárteles venezolanos, como cartel de los Soles y Tren de Aragua, en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, argumento que la Administración utiliza para justificar los ataques. Sin embargo, no se han presentado pruebas que vinculen directamente las embarcaciones atacadas con estas organizaciones ni que confirmen el transporte de drogas.

El mensaje de Human Rights Watch (HRW) fue similar, al señalar que espera que el premio Nobel de la Paz concedido este viernes a Corina Machado sirva para "revitalizar" los esfuerzos internacionales para promover "una transición pacífica hacia la democracia" en el país sudamericano.

"El pueblo venezolano lleva mucho tiempo sufriendo a manos de un Gobierno brutal responsable de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y de una devastadora crisis humanitaria", ha lamentado el director ejecutivo en funciones de HRW, Federico Borello, en un comunicado.

Por ello, cree que es momento de que los gobiernos extranjeros apoyen a los ciudadanos venezolanos "en su lucha por una democracia que respete los Derechos Humanos".

Por su parte, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, felicitó directamente por teléfono a Corina Machado, cuya ubicación se desconoce, resaltando que "encarna brillantemente la esperanza de todo un pueblo, un ideal universal". El francés ha alabado la "valentía" y el "compromiso" de Machado "en favor de la democracia y de la libertad en Venezuela". El premio Nobel, ha añadido el mandatario, "es la justa recompensa por su lucha", en un momento en el que la libertad "cada vez está más amenazada", según un comunicado del Elíseo.