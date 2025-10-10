El Nobel para Corina alebresta a la derecha internacional y presiona a Maduro

Manuel Gonzalez

10/10/2025 - 1:30 pm

El Nobel de la Paz a Corina Machado ha surtido efecto: la presión contra Maduro ha aumentado.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El Nobel de la Paz, que Trump dice merecer, se dará este viernes; Greta está nominada

Corina habla tras ser liberada: "Estoy en un lugar seguro y con más determinación"

EU sí planea derrocar a Maduro, revela NYT. Rubio y otros radicales presionan a Trump

Corina Machado ha agradecido en múltiples ocasiones a Trump por su política contra Nicolás Maduro en Venezuela, ha respaldado las acciones que ha tomado EU y ha festejado que nombrara a los cárteles como organizaciones "terroristas". Ahora, el Nobel de la Paz ha servido para aumentar la presión contra el Gobierno venezolano y un posible cambio de régimen.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– El Premio Nobel de la Paz para la opositora venezolana María Corina Machado, quien en múltiples ocasiones ha respaldado la política del Presidente Donald Trump contra Nicolás Maduro en Venezuela, ha comenzado a surtir sus primeros efectos: la presión internacional ha aumentado en las últimas horas contra el Gobierno venezolano, mientras Estado Unidos (EU) busca y acelera su intención de un cambio de régimen en el país sudamericano.

Los primeros en felicitar y acomodar el galardón de Corina Machado fueron los partidos de derecha y ultraderecha españoles, los cuales han tenido siempre en su agenda un cambio de régimen en Venezuela.

El líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, ha reconocido como "ejemplo de lucha y esperanza por la libertad" a Corina Machado, a quien calificó como "amiga y aliada". La cuenta de Vox en el Parlamento Europeo ha remarcado la oposición de Machado al "régimen criminal" del Presidente Maduro, al que vinculan con el Presidente español, Pedro Sánchez, y con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, además de con las "narcodictaduras de Iberoamérica". "Venezuela será libre y tú serás Presidenta", destacó.

En los mismos términos celebró la presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, asegurando igualmente que Venezuela tendrá pronto "una Presidenta". "¡Qué alegría más grande! Venezuela tendrá pronto una Presidenta, y es Nobel de la Paz. Enhorabuena, María Corina Machado", ha trasladado Díaz Ayuso a través de sus redes sociales.

El líder del conservador Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado que el Nobel de la Paz 2025 "no sólo honra una hazaña personal" sino que "lanza un decisivo mensaje al mundo: el camino hacia la paz es la firmeza democrática y no la complicidad con la tiranía". "Por eso [el Presidente Pedro] Sánchez aún no la ha felicitado. No sólo han despertado de sus ensoñaciones, sino que les han puesto ante el espejo de su infamia", aseveró.

Comunidad internacional se vuelca con Corina Machado

La Unión Europea ha felicitado este viernes a la opositora venezolana María Corina Machado destacando que el galardón manda un "mensaje poderoso" de que la democracia y la libertad "siempre prevalece". "Este premio honra no sólo tu valentía y convicción. Sino también todas las voces que se niegan a ser silenciadas en Venezuela y en todo el mundo", ha afirmado la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje en rede sociales.

Según la Presidenta comunitaria este reconocimiento envía un "mensaje poderoso". "El espíritu de libertad no puede ser encarcelado. La sed de democracia siempre prevalece", ha indicado, insistiendo en que "la lucha continúa" para el restablecimiento de la democracia en Venezuela.

El Secretario general de la ONU, António Guterres, ha felicitado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la paz, como una "campeona de la democracia y una voz de la unidad para Venezuela".

"En un momento en que la democracia y el estado de derecho están amenazados a nivel mundial, el premio de hoy es un homenaje a todos aquellos que trabajan para salvaguardar los derechos civiles y políticos en todo el mundo, y un conmovedor recordatorio de la resistencia y el poder del espíritu democrático", manifestó.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos también ha felicitado a la dirigente opositora venezolana por un reconocimiento que "refleja las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela por unas elecciones libres y justas, por los derechos civiles y políticos y por el Estado de derecho".

La ONU sin embargo evitó referirse a los ataques de las fuerzas armadas estadounidenses contra diversas embarcaciones venezolanas en aguas internacionales, contra supuestos narcotraficantes que llevan drogas en las embarcaciones, de las cuales el Gobierno de EU no ha dado pruebas ni los ha sometido al debido proceso. En estos cinco o seis ataques han sido asesinadas al menos 15 personas.

Desde febrero, EU incluyó a cárteles venezolanos, como cartel de los Soles y Tren de Aragua, en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, argumento que la Administración utiliza para justificar los ataques. Sin embargo, no se han presentado pruebas que vinculen directamente las embarcaciones atacadas con estas organizaciones ni que confirmen el transporte de drogas.

El mensaje de Human Rights Watch (HRW) fue similar, al señalar que espera que el premio Nobel de la Paz concedido este viernes a Corina Machado sirva para "revitalizar" los esfuerzos internacionales para promover "una transición pacífica hacia la democracia" en el país sudamericano.

"El pueblo venezolano lleva mucho tiempo sufriendo a manos de un Gobierno brutal responsable de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y de una devastadora crisis humanitaria", ha lamentado el director ejecutivo en funciones de HRW, Federico Borello, en un comunicado.

Por ello, cree que es momento de que los gobiernos extranjeros apoyen a los ciudadanos venezolanos "en su lucha por una democracia que respete los Derechos Humanos".

Por su parte, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, felicitó directamente por teléfono a Corina Machado, cuya ubicación se desconoce, resaltando que "encarna brillantemente la esperanza de todo un pueblo, un ideal universal". El francés ha alabado la "valentía" y el "compromiso" de Machado "en favor de la democracia y de la libertad en Venezuela". El premio Nobel, ha añadido el mandatario, "es la justa recompensa por su lucha", en un momento en el que la libertad "cada vez está más amenazada", según un comunicado del Elíseo.

Por su parte, el Canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha resaltado en la red social X que "la democracia prospera gracias a la valentía de personas" como Machado, que lleva años "luchando incansablemente" en Venezuela por valores que son comunes.

El Presidente de Argentina, Javier Milei, uno de los principales aliados de Corina Machado en la región, se ha sumado a las felicitaciones. En un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, Milei traslada su aplauso por un "reconocimiento más que merecido" a la opositora en su "enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia". Por último, ha agradecido a Machado la "inspiración" con la que "ilumina" al mundo "peleando contra la narcodictadura de Venezuela".

Pero no todos fueron elogios. El exlíder de la izquierda española del partido Podemos, Pablo Iglesias, escribió en redes sociales: "La verdad es que para darle el Nobel de la paz a Corina Machado que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. El año que viene que lo compartan Putin y Zelenski. Si ya total….".

Corina Machado: agradecimientos y respaldo constante a Trump

Fue la misma Corina Machado quien mencionó a Trump en sus agradecimientos inmediatamente después del pueblo de Venezuela. "Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad.  Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la Libertad y la democracia", señaló en sus redes sociales tras darse a conocer la noticia del Nobel de la Paz.

Ya en agosto, cuando el Gobierno de Trump ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por Maduro, a quien acusó de tener lazos con grupos del crimen organizado como el Tren de Aragua, el Cártel de los soles y el Cártel de Sinaloa, Machado le dijo a Fox News: "Los venezolanos estamos inmensamente agradecidos con el Presidente Trump por su firme y valiente decisión de desmantelar la empresa criminal que se ha apoderado de nuestra nación".

Además, la opositora señaló a Maduro como el "el jefe de una empresa criminal que abarca el crimen organizado (TDA), carteles de la droga (el Cartel de los Soles) y terrorismo", así como haber "convertido a Venezuela en un satélite del régimen iraní", en línea con la administración trumpista y su política.

A mediados de septiembre, luego del primer ataque de EU contra una embarcación venezolana que supuestamente llevaba a narcotraficantes y droga, donde fueron asesinadas 11 personas, Corina Machado aseguró en una entrevista con el diario The Sunday Times de Reino Unido: “Apoyo totalmente su estrategia”, en referencia a Trump. “Y he dicho en nombre del pueblo venezolano que estamos muy agradecidos. Creo que es lo correcto. Es valiente. Es visionario”.

—¿Pero atacar una lancha? ¿Matar a 11 ciudadanos?—cuestionó la reportera Louise Callaghan.

—Estoy a favor de que Estados Unidos desmantele esta estructura criminal—respondió Corina Machado.

Manuel Gonzalez

Manuel Gonzalez

Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Carlos Ferreyra, el tercer hombre

"El sorprendente vaticinio de la Virgen sobre nuestra presencia fue por supuesto el tema de todo nuestro...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Nicaragua: la dictadura cruel

"Nicaragua se ha convertido en el espejo más oscuro de América Latina. Un país donde hacer periodismo...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Vapeo: delito por instrumento

"Ni en los momentos más brumosos del prohibicionismo se había planteado penalizar al consumidor por el instrumento...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

¿Llegamos todas?

"¿Llegamos todas? No, señora Presidenta, llegó usted solamente. Ni Kimberly, ni Isabella, ni Amelí han llegado ¡Encuéntrelas!"
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

+ Sección

Galileo

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

La Presidenta promete revisar gastos en el TFJA.
2

La Presidenta promete revisar gastos de TFJA tras conocer excesos de Magistrada Mosri

3

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025 por su "lucha por la democracia"
4

María Corina Machado, opositora de Maduro, se lleva el Premio Nobel de la Paz 2025

Ricardo Salgado Perrilliat iría a la Comisión Anticorrupción.
5

Brincó de Fox, Calderón y Peña al INAI: Morena lo vetó. Pues ahora a la Antimonopolio

Claudia Sheinbaum -cuestionada sobre Dina Boluarte- reiteró la postura del Gobierno de México de que la destitución de Pedro Castillo fue un golpe de Estado.
6

Sheinbaum reitera su respaldo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte

CI Banco dejará de existir
7

El IPAB líquida a CIBanco y revoca su licencia tras señalamientos de lavado de EU

8

Omar Bravo, ídolo de Chivas, cae en un fango de acusaciones por abuso sexual a menor

Sheinbaum: Salinas Pliego no se ha acercado a negociar
9

Salinas Pliego no se ha acercado para negociar el pago de su deuda: Sheinbaum

Franja de Gaza
10

Israel anuncia la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza tras su primer repliegue

Estragos de la tormenta Raymond en Veracruz
11

VIDEOS ¬ Tormenta Raymond causa estragos en 7 estados; Sheinbaum confirma dos muertos

Dina Boluarte fue destituida como Presidenta de Perú.
12

El Congreso de Perú destituye a la Presidenta Dina Boluarte por crisis de inseguridad

La FGJ-CdMx y la Comisión de Búsqueda de Personas informaron que María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, fue hallada con vida.
13

María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, es hallada con vida

Carlos Ferreyra
14

Carlos Ferreyra, el tercer hombre

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
15

Salinas Pliego corrompió a jueces: acreedores en EU. “Nos anima postura de Sheinbaum"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Nobel de la Paz a Corina Machado ha surtido efecto: la presión contra Maduro ha aumentado.
1

El Nobel para Corina alebresta a la derecha internacional y presiona a Maduro

Franja de Gaza
2

Israel anuncia la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza tras su primer repliegue

Claudia Sheinbaum -cuestionada sobre Dina Boluarte- reiteró la postura del Gobierno de México de que la destitución de Pedro Castillo fue un golpe de Estado.
3

Sheinbaum reitera su respaldo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte

Estragos de la tormenta Raymond en Veracruz
4

VIDEOS ¬ Tormenta Raymond causa estragos en 7 estados; Sheinbaum confirma dos muertos

Sheinbaum: Salinas Pliego no se ha acercado a negociar
5

Salinas Pliego no se ha acercado para negociar el pago de su deuda: Sheinbaum

La Presidenta promete revisar gastos en el TFJA.
6

La Presidenta promete revisar gastos de TFJA tras conocer excesos de Magistrada Mosri

CI Banco dejará de existir
7

El IPAB líquida a CIBanco y revoca su licencia tras señalamientos de lavado de EU

Un nuevo terremoto de magnitud 7.4 en el sur de Filipinas deja seis muertos.
8

VIDEOS ¬ Un nuevo terremoto de magnitud 7.4, azota a Filipinas y deja seis muertos

¿Qué hacer en la CdMx?
9

Interstella 5555, café y chocolate, Poe, la feria del libro y más en la CdMx

María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025 por su "lucha por la democracia"
10

María Corina Machado, opositora de Maduro, se lleva el Premio Nobel de la Paz 2025

Dina Boluarte fue destituida como Presidenta de Perú.
11

El Congreso de Perú destituye a la Presidenta Dina Boluarte por crisis de inseguridad

12

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas