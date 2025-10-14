CARTA ÍNTEGRA ¬ "¿Por qué pedir a EU que invada Venezuela?": Pérez Esquivel a Corina

Redacción/SinEmbargo

13/10/2025 - 8:45 pm

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980 envía carta a María Corina Machado

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VERSUS ¬ Petróleo, poder y ambición desmedida: Qué mensaje manda el Nobel para Corina

El Nobel para Corina alebresta a la derecha internacional y presiona a Maduro

María Corina Machado, opositora de Maduro, se lleva el Premio Nobel de la Paz 2025

Adolfo Pérez Esquivel, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1980, envió una carta a la opositora venezolana María Corina Machado, a quien advirtió que Estados Unidos no tiene aliados, sino intereses, y cuestionó que le haya dedicado su Nobel a Donald Trump, además de solicitar una intervención por parte del Gobierno estadounidense en Venezuela.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- Las críticas por el nombramiento de María Corina Machado como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 continúan, y hoy se sumó a éstas Adolfo Pérez Esquivel, activista argentino que también fue reconocido con el Nobel de la Paz en 1980 y que decidió escribir una carta dirigida a la opositora venezolana.

En la carta titulada "De Nobel a Nobel", difundida a través del medio digital Página 12, Pérez Esquivel cuestiona el galardón hacia Machado, a raíz de la postura que ha mantenido en favor de una intervención por parte de Estados Unidos en Venezuela con el fin de derrocar al régimen de Nicolás Maduro.

Al respecto, el también pintor, escultor y profesor lanzó una advertencia a la excandidata presidencial acerca de que el Gobierno estadounidense no tiene aliados, sino intereses y que en múltiples ocasiones ha fabricado mentiras para invadir países con el único objetivo de apoderarse de sus recursos naturales, por lo que le reprochó el que haya dedicado su Nobel a Trump.

A continuación, la carta íntegra de Adolfo Pérez Esquivel hacia María Corina Machado:

Te envío el saludo de Paz y Bien que tanto necesita la humanidad y los pueblos que viven en la pobreza, conflictos, guerras y hambre. Esta carta abierta es para expresarte y compartir algunas reflexiones.

Me sorprendió tu designación como Premio Nobel de la Paz que te otorgó el Comité Nobel. Me vinieron a la memoria las luchas contra las dictaduras en el continente y en mi país, dictaduras militares que soportamos desde 1976 hasta 1983. Resistimos las cárceles, torturas y el exilio con miles de desaparecidos, niños secuestrados y desaparecidos y los vuelos de la muerte de los cuales soy un sobreviviente.

En 1980, el Comité Nobel me otorgó el Premio Nobel de la Paz; han pasado 45 años y continuamos trabajando al servicio de los más pobres y junto a los pueblos latinoamericanos. En nombre de todos ellos asumí esa alta distinción, no por el Premio en sí, fue por el compromiso junto a los pueblos que comparten las luchas y esperanzas para construir un nuevo amanecer. La Paz se construye día a día y debemos ser coherentes entre el decir y el hacer.

A mis 94 años, continúo siendo un aprendiz de la vida y me preocupa tu postura y tus decisiones sociales y políticas. Por lo tanto, te envío estas reflexiones:

El Gobierno venezolano es una democracia con sus luces y sombras. Hugo Chávez marcó el camino de libertad y soberanía del pueblo y luchó por la unidad continental, fue un despertar de la Patria Grande. Estados Unidos lo atacó permanentemente: no puede permitir que ningún país del continente salga de su órbita y la dependencia colonial; continúa sosteniendo que América Latina es su “patrio trasero”. El boqueo a Cuba por los Estados Unidos durante más de 60 años es un ataque a la libertad y derecho de los pueblos. La resistencia del pueblo cubano es un ejemplo de dignidad y fortaleza.

Me sorprende cómo te aferras a los Estados Unidos: debes saber que no tiene aliados, ni amigos, sólo tiene intereses. Las dictaduras impuestas en América Latina fueron instrumentadas por sus intereses de dominación y destruyeron la vida y la organización social, cultural y política de los pueblos que luchan por su libertad y autodeterminación. Los pueblos resistimos y luchamos por el derecho a ser libres y soberanos y no colonia de los Estados Unidos.

El Gobierno de Nicolás Maduro vive bajo amenaza de los Estados Unidos y del bloqueo, basta tener presente las fuerzas navales en el Caribe y el peligro de invasión a tu país. No has dicho una palabra o apoyas la injerencia de la gran potencia contra Venezuela. El pueblo venezolano está listo para enfrentar la amenaza.

Corina, te pregunto. ¿Por qué llamaste a los Estados Unidos para que invada Venezuela? Al recibir el anuncio que te otorgaron el Premio Nobel de la Paz se lo dedicaste a Trump. El agresor a tu país que miente y acusa a Venezuela de ser narcotraficante, mentira semejante a la de George Bush, que acusó a Saddam Hussein de tener “armas de destrucción masiva”. Pretexto para invadir Irak, saquearla y provocar miles de víctimas, mujeres y niños. Estuve al final de la guerra en Bagdad en el hospital pediátrico y pude ver la destrucción y muertes por aquellos que se proclaman los defensores de la libertad. La peor de las violencias es la mentira.

No olvides Corina que Panamá fue invadida por los Estados Unidos, que provocó muertes y destrucción para capturar un exaliado, el general Noriega. La invasión dejó 1200 muertes en Los Chorrillos. Hoy, Estados Unidos pretende apoderarse nuevamente del Canal de Panamá. Es una larga lista de intervenciones y dolor en América Latina y el mundo por Estados Unidos. Aún continúan abiertas las venas de América Latina, como decía Eduardo Galeano.

Me preocupa que no hayas dedicado el Nobel a tu pueblo y sí al agresor de Venezuela. Creo Corina que tienes que analizar y saber dónde estás parada, si eres una pieza más del coloniaje de Estados Unidos, sometida a sus intereses de dominación, lo que nunca puede ser para el bien de tu pueblo. Como opositora al Gobierno de Maduro, tus posturas y opciones generan mucha incertidumbre, recurres a lo peor cuando pedís que Estados Unidos invada Venezuela.

Lo importante es tener presente que construir la Paz requiere mucha fuerza y coraje en bien de tu pueblo, que conozco y quiero profundamente. Donde antes había chabolas en los cerros que sobrevivían en la pobreza e indigencia hoy hay viviendas dignas, salud, educación y cultura. La dignidad del pueblo no se compra ni se vende.

Corina, como dice el poeta: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ahora tienes la posibilidad de trabajar para tu pueblo y construir la Paz, no provocar mayor violencia, un mal no se resuelve con otro mal mayor. Solo tendremos dos males y nunca la solución del conflicto.

Abre tu mente y corazón al diálogo, al encuentro de tu pueblo, vacía el cántaro de la violencia y construye la Paz y unidad de tu pueblo para que entre la luz de la libertad e igualdad.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista… en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

El deslinde de Sheinbaum, una necesidad para el país

"El deslinde de Claudia Sheinbaum es una necesidad para el país y, hay que decirlo, para ella...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

El alto precio de la paz para Gaza

"La población palestina de Gaza llega a este acuerdo de paz pagando un altísimo precio: 70 mil...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Magia de verano

"El sol cayendo a plomo. Las chicharras. El aire quieto. Dije que así eran mis veranos. Faltó...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

+ Sección

Galileo

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Japón, del mito al manga
1

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

Refresqueras como Coca-Cola se oponen al impuesto a los refrescos propuesto por Claudia Sheinbaum.
2

¿Qué tan lejos puede ir Coca-Cola? Pues en Colombia tapa manantiales con cemento...

Sergio Gutiérrez y su esposa
3

Nepotismo honorario

4

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

Las autoridades de todos los niveles de Gobierno abrieron centros de acopio para ayudar a las y los damnificados que dejaron las lluvias de los últimos días.
5

Centros de acopio abren en CdMx. ¿En dónde están y qué puedes donar a damnificados?

Kimberly Hilary Moya González, de 16 años y alumna del CCH Naucalpan, habría sido plagiada por estos dos hombres al salir de un café-Internet el 2 de octubre.
6

Dos hombres son detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH, en el Edomex

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo el en la Alcaldía Miguel Hidalgo, al presunto asesino de un agente de policía.
7

Agente de la SSC-CdMx es asesinado a tiros en Iztapalapa; detienen a presunto agresor

En 2021 la escasez de agua para consumo humano llevó a habitantes de la región agrícola del municipio de Juan C. Bonilla a tomar la planta de  Bonafont, de la transnacional Danone, que hoy sigue cerrada.
8

Pueblos piden derogar Ley salinista que facilita el saqueo de agua a las empresas

El Nobel de la Paz a Corina Machado ha surtido efecto: la presión contra Maduro ha aumentado.
9

VERSUS ¬ Petróleo, poder y ambición desmedida: Qué mensaje manda el Nobel para Corina

Refresqueras como Coca-Cola se oponen al impuesto a los refrescos propuesto por Claudia Sheinbaum.
10

Amenazas, cabildeo y manipulación: Coca-Cola saca su arsenal para combatir impuesto

Doña Evelia en Motul
11

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

La Presidenta Sheinbaum regañó al Presidente Municipal de Huauchinango, Rogelio López, por la lentitud en los trabajos de rescate y apoyo a los pobladores.
12

VIDEO ¬ "Yo prefiero creerle a la gente": Sheinbaum regaña al Alcalde de Huauchinango

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
13

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

Durante su recorrido por las zonas afectadas por las lluvias, Claudia Sheinbaum Pardo enfrentó reclamos que fueron captados en videos; hoy explicó qué ocurrió.
14

La red mueve dos o tres VIDEOS de reclamos a Sheinbaum. ¿Qué fue? Ella lo explica

Monreal calificó como "politiquería con fines despreciables" el pedido de la posición para el regreso del Fonden.
15

Pedir regreso del Fonden es politiquería con fines despreciables: Monreal a oposición

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980 envía carta a María Corina Machado
1

CARTA ÍNTEGRA ¬ "¿Por qué pedir a EU que invada Venezuela?": Pérez Esquivel a Corina

2

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

La Alcaldesa de Venustiano Carranza afirmó que a partir del 2026 estará prohibida la venta de animales en el Mercado de Sonora de la CdMx.
3

Venta de animales será prohibida en el Mercado de Sonora desde 2026, afirma Alcaldesa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo el en la Alcaldía Miguel Hidalgo, al presunto asesino de un agente de policía.
4

Agente de la SSC-CdMx es asesinado a tiros en Iztapalapa; detienen a presunto agresor

Monreal calificó como "politiquería con fines despreciables" el pedido de la posición para el regreso del Fonden.
5

Pedir regreso del Fonden es politiquería con fines despreciables: Monreal a oposición

Las autoridades de todos los niveles de Gobierno abrieron centros de acopio para ayudar a las y los damnificados que dejaron las lluvias de los últimos días.
6

Centros de acopio abren en CdMx. ¿En dónde están y qué puedes donar a damnificados?

La Secretaría de Seguridad del Edomex reportó un deslave en la carretera México-Toluca, con dirección a la CdMx, lo que ocasionó afectaciones a la circulación.
7

Deslave en la carretera México-Toluca provoca cierre y caos vial del Edomex a la CdMx

La esposa e hijo de Alejandro Mondragón, conocido como "Lord Padel", Karla "N" y Germán "N", fueron puestos en libertad luego de la orden de un Juez del Edomex.
8

Esposa e hijo de "Lord Pádel" quedan libres por orden de un Juez del Estado de México

La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, presentó el operativo para censar las viviendas afectadas por las lluvias en cinco estados del país.
9

¿Las lluvias dañaron tu casa? Checa cómo es el censo de Bienestar y qué apoyos dará

El Nobel de la Paz a Corina Machado ha surtido efecto: la presión contra Maduro ha aumentado.
10

VERSUS ¬ Petróleo, poder y ambición desmedida: Qué mensaje manda el Nobel para Corina

Los ministros y ministras de la SCJN donarán una parte de sus salarios para ayudar a los damnificados por las lluvias recientes.
11

Ministros de la SCJN aportarán parte de su salario para damnificados por las lluvias

Donald Trump recibió condecoraciones por parte de Israel y Egipto: la" Medalla de Honor Presidencial de Israel" y la "Orden del Nilo", respectivamente.
12

Israel y Egipto entregan a Trump "Medalla de Honor Presidencial" y "Orden del Nilo"