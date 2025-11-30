Trump confirma llamada con Maduro y Venezuela denuncia que EU quiere su petróleo

Sin dar detalles al respecto, el Presidente Donald Trump afirmó que sostuvo una llamada telefónica con Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela. A la vez, el país sudamericano presentó una denuncia ante la OPEP contra Estados Unidos, al afirmar que pretende apoderarse de sus reservas de petróleo.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, afirmó haber sostenido una llamada telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en medio de la creciente tensión que existe entre ambas naciones por una amenaza intervencionista de parte de EU en el país sudamericano. Mientras tanto, Venezuela denunció en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que EU "pretende apoderarse" de sus reservas de petróleo.

La confirmación de la llamada telefónica fue hecha por Trump durante un encuentro con la prensa a bordo del Air Force One (el avión presidencial estadounidense), donde le cuestionaron al respecto, aunque el mandatario se negó a dar más detalles sobre tal conversación.

"No quiero comentar al respecto. La respuesta es sí", fueron las únicas palabras que mencionó el republicano acerca del tema.

Con esto, se confirman los rumores que circularon en días recientes sobre una plática que habrían sostenido ambos mandatarios, durante la cual, supuestamente, se discutió un posible encuentro presencial. La llamada, según reportó el New York Times, se habría llevado a cabo "a finales de la semana pasada".

El mensaje, señaló el diario, "incluyó una discusión sobre una posible reunión entre ambos hombres en EU", pero "no hay planes por el momento para tal reunión", dijo una de las personas citadas por el Times. En la conversación habría estado presente Marco Rubio, el Secretario de Estado de EU, que recientemente declaró al Cártel de los Soles, supuestamente encabezado por Maduro, como una organización terrorista internacional.

Venezuela denuncia a EU en la OPEP

A la par de las declaraciones de Trump, el Gobierno venezolano denunció durante una conferencia ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo que Estados Unidos "pretende apoderarse" de las reservas de petróleo venezolanas, las mayores del planeta.

"Venezuela denuncia formalmente ante esta instancia que el gobierno de los Estados Unidos pretende apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza. Esta pretensión situación es contraria la convivencia pacífica entre las naciones y pone en peligro la producción petrolera venezolana y le mercado mundial", señaló Nicolás Maduro en una carta dirigida a Haitham Al Ghais, Secretario General de la OPEP.

En su mensaje, el mandatario venezolano alertó sobre el despliegue de buques y militares en el Caribe, además de los ataques que se han realizado en contra de supuestas "narcolanchas", mismos que han cobrado la vida de 80 personas.

"Estos meses han sido de constantes y reiteradas amenazas con el uso de la fuerza contra el Estado venezolano, lo cual vulnera la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional" y "pone en claro peligro la paz, seguridad y estabilidad regional e internacional", se lee en el documento firmado por Maduro.

Del mismo modo, el Gobierno de Venezuela subrayó que mantendrá su postura firme de defender sus recursos naturales ante cualquier amenaza extranjera. "Espero contar con los esfuerzos para contribuir a detener esta agresión y amenaza de los equilibrios del mercado energético internacional, para los países productores y consumidore", sostuvo el Presidente venezolano.