Venezuela revoca permisos a aerolíneas que suspendieron vuelos tras advertencia de EU

Venezuela revocó este jueves los permisos a seis aerolíneas que suspendieron vuelos tras la alerta de seguridad emitida por Estados Unidos sobre actividad militar en la región.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Venezuela revocó este jueves las concesiones de operación a seis aerolíneas internacionales que suspendieron vuelos después de una advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) sobre riesgos en el espacio aéreo venezolano.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, la medida afectó a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y GOL, luego de que estas empresas detuvieran sus conexiones con el país.

El organismo explicó mediante un comunicado que la decisión se aplicó porque las compañías interrumpieron sus rutas de manera unilateral basándose en un Notam (Información para aviadores) emitido por una autoridad extranjera.

La FAA había alertado el viernes sobre una situación potencialmente peligrosa al sobrevolar en Venezuela, por lo que recomendó a las aerolíneas extremar precauciones por el incremento de la actividad militar en el país y áreas cercanas.

Tras la advertencia, diversas compañías anunciaron de inmediato la suspensión indefinida de sus vuelos hacia y desde Caracas en resguardo de sus operaciones.

A raíz de los hechos, el Ministro venezolano de Transporte, Ramón Velásquez, se reunió con representantes de las aerolíneas e informó que disponían de 48 horas para reanudar sus actividades o perderían el permiso para operar en Venezuela.

Ese mismo día, el Presidente Nicolás Maduro solicitó a las autoridades aeronáuticas aplicar la normativa vigente a quienes acataran la advertencia estadounidense y mantuvieran la suspensión.

En contraste, aerolíneas como Copa, Cubana de Aviación, Boliviana de Aviación, Wingo, Satena y varias líneas venezolanas conservaron sus vuelos internacionales y mantuvieron sus itinerarios sin modificaciones.

Los Vuelos a Venezuela y Desde Venezuela ESTAN TRABAJANDO NORMALMENTE! Nuestra Aerolíneas venezolanas: Conviasa, Estelar y Laser Airlines, confirmaron la total regularidad de sus operaciones, manteniendo vuelos nacionales e internacionales sin alteraciones. Laser reiteró que… pic.twitter.com/pdhBOLiZOL — DONKAN (@DONKAN_ONCA) November 25, 2025

Por su parte, el Ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, señaló que la advertencia de la FAA fue discrecional, pues destacó que otras naciones también estaban consideradas en el Notam, aunque no registraron cancelaciones de vuelos.

El funcionario agregó que ese mismo día arribó a la ciudad de Maiquetía un vuelo de Eastern Airlines proveniente de Estados Unidos con 175 migrantes repatriados como parte de los acuerdos bilaterales vigentes. Con ello, cuestionó la incongruencia entre la alerta estadounidense y la llegada de aeronaves con ciudadanos deportados.

“¿Cómo es que es tan peligroso y un avión de Estados Unidos trajo hoy migrantes venezolanos? Es la inmoralidad de quienes gobiernan Estados Unidos, que les dicen a los demás (que no vuelen a Venezuela) y ellos mandan un avión”, mencionó el Ministro en su programa de TV Con el Mazo Dando para luego agregar que se esperan más vuelos desde Estados Unidos en los próximos días.

Venezuela considera que la advertencia emitida por Estados Unidos forma parte de una acción amplia de presión, que incluye un despliegue militar en aguas del Caribe con buques, aeronaves y personal operativo.