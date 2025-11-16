Portaaviones más poderoso de EU llega al Caribe; Trump ordena nuevo ataque y mueren 3

Redacción/SinEmbargo

16/11/2025 - 5:15 pm

El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande y avanzado de EU, arribó al Caribe para unirse al combate contra barcos que trafican drogas desde Venezuela.

El Secretario de Guerra de EU ordenó que el portaaviones Gerald R. Ford, el más poderoso de la armada estadounidense, se sumara a la estrategia contra el tráfico de drogas desde Venezuela.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande y avanzado que posee la armada de Estados Unidos (EU), arribó al Mar Caribe para sumarse a la estrategia del Presidente Donald Trump para combatir embarcaciones de Venezuela que supuestamente son usadas por cárteles para traficar drogas. A la par, el Comando Sur del Gobierno estadounidense anunció un nuevo ataque a una lancha que dejó un saldo de tres personas muertas.

En un comunicado, el Comando Sur del Departamento de Guerra estadounidense resaltó que el buque se sumará a las unidades navales ya desplegadas como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, por instrucciones del Secretario Pete Hegseth.

El USS Gerald R. Ford tiene capacidad para transportar a cuatro mil marineros y decenas de aeronaves a bordo, además de que puede realizar operaciones simultáneas para el despegue y aterrizaje de aviones de ala fija en la cubierta, ya sea durante el día o la noche.

Además de el poderoso portaaviones que se unió a las fuerzas de EU desplegadas en el Caribe, se suman nueve aviones de combate, dos embarcaciones destructoras de misiles guiados, el USS Bainbridge y el USS Mahan, así como el buque de mando y defensa integrada USS Winston S. Churchill.

Con la llegada de los refuerzos, el comandante del Comando Sur, Almirante Alvin Holsey, afirmó que están listos para "combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región".

"El despliegue del Grupo de Ataque del Portaaviones USS Gerald R. Ford representa un paso crucial para reforzar nuestra determinación de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la seguridad del territorio estadounidense", declaró.

EU ataca otra "narcolancha"

Mientras el portaviones Gerald R. Ford arribaba a aguas del Caribe, el Comando Sur de EU (Southcom, por sus siglas en inglés) informó que ayer se realizó un nuevo ataque a una supuesta embarcación usada para el transporte de droga, a raíz de lo cual fallecieron tres personas que viajaban a bordo.

"El 15 de noviembre, por orden del Secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada", indicó el Southcom a través de redes sociales.

Las fuerzas militares estadounidenses afirmaron en su publicación que, de acuerdo con información de los servicios de inteligencia, se confirmó que la embarcación era usada para el "contrabando ilícito de estupefacientes" y "transitaba por una ruta conocida de narcotráfico".

"Tres narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. El buque traficaba estupefacientes en el Pacífico Oriental y fue atacado en aguas internacionales", afirmó el Comando.

