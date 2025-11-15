VIDEO ¬ Nuevo ataque de EU a buque con drogas desde Venezuela deja cuatro muertos

Trump aseguró que el ingreso de drogas provenientes de países como México, Colombia y Venezuela a EU "ha disminuido muchísimo".

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (EU) dieron a conocer este viernes que llevaron a cabo otro ataque contra un buque que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela, en el cual murieron los cuatro tripulantes de la embarcación.

De acuerdo con el reporte oficial, esta acción fue ordenada por el Secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, y fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear en aguas internacionales del Mar Caribe.

On Nov. 10, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling,… pic.twitter.com/eptSZvVF6x — U.S. Southern Command (@Southcom) November 14, 2025

Este día, el Presidente Donald Trump aseguró este viernes que su administración ha logrado un gran avance en el combate contra el tráfico de drogas procedentes de Venezuela, pero advirtió que aún hay un problema con el narcotráfico desde México y Colombia.