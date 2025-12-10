Trump dice que Maduro tiene los “días contados”; no descarta una invasión terrestre

La Opinión

09/12/2025 - 8:00 pm

Trump dice que Maduro tiene los “días contados”; no descarta una invasión terrestre.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump confirma llamada con Maduro y Venezuela denuncia que EU quiere su petróleo

Trump amenaza con llevar a tierra las operaciones extrajudiciales contra Venezuela

Venezuela condena "amenaza colonialista" de Trump tras cierre de su espacio aéreo

El Presidente estadounidense ha reiterado en varias ocasiones que "pronto" comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro de territorio venezolano.

Los Ángeles, 9 de diciembre (LaOpinión).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista publicada este martes que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tiene los días “contados” y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela.

“Sus días están contados”, declaró Trump en una conversación con Politico, tras ser consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder.

El Presidente evitó responder cuando la periodista Dasha Burns le preguntó si podía descartarse una intervención terrestre con tropas estadounidenses desplegadas en territorio venezolano.

“No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Político, una publicación tan hostil conmigo?”, señaló.

Nicolás Maduro
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su homólogo de Venezuela tiene "los días contados". Foto: Facebook, Nicolás Maduro

El Gobierno de Trump, que no reconoce la legitimidad de Maduro y lo acusa de liderar el Cártel de los Soles, ha desplegado desde verano una presencia militar sin precedentes en la región con el argumento de combatir el narcotráfico.

Esa operación, bautizada como Lanza del Sur, ha destruido una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, matando de forma extrajudicial a más de 80 personas, a las que Washington acusa de “narcoterroristas”.

Trump ha reiterado además en varias ocasiones que “pronto” comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano.

A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial.

Durante la conversación, el mandatario estadounidense manifestó que le gustaría que Maduro renunciara al poder, aunque no fijó ningún ultimátum y ambos se comprometieron a mantener nuevos contactos en el futuro, añade el periódico.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El terrorismo de Godoy, el de Harfuch y el del narco

"Pero el acto de terrorismo que fue para la Fiscal Ernestina Godoy, que costó la vida a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Robo de autos: las "golden hours"

"El fortalecimiento del combate al robo de autos y la mejora en los procesos de búsqueda de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte II)

"La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

+ Sección

Galileo

El calor extremo puede afectar el desarrollo infantil.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La FGR detiene nuevamente a César Duarte, exgobernador de Chihuahua
1

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

2

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Marcha contra maiz transgénico
3

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Entrega del Nobel a Corina Machado desata protestas en Oslo
4

VIDEOS ¬ Los noruegos no están contentos con el Nobel a Corina: colectivos protestan

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
5

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

terrorismo
6

El terrorismo de Godoy, el de Harfuch y el del narco

Recompensa por Ryan Wedding
7

¿Cómo brincó Wedding de atleta olímpico en Canadá a ser brazo del Cártel de Sinaloa?

Organizaciones ligadas al empresario Claudio X. González recolectaron las más de 130 mil firmas necesarias para presentar al Congreso su propia propuesta de Reforma Electoral
8

Claudio X. vuelve con 130 mil firmas para presentar su Reforma Electoral al Congreso

FGR analiza pruebas clave en Teuchitlán.
9

Los estados también gestaron sus propios Gertz sin rendición de cuentas y amiguismo

La FGR informó que detuvo a César Duarte, exgobernador de Chihuahua acusado de presunto lavado de dinero; Harfuch reveló que se encuentra preso en el Altiplano.
10

César Duarte fue ingresado al Altiplano; está detenido por lavado de dinero: Harfuch

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
11

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

Como denominador común en esta “primera primavera laboral”, los sindicatos jugaron un rol más activo, sin por ello restar méritos a la vigente ola de reformas.
12

Primavera laboral

13

Va por el Frente Ricardo Anaya / Anaya se destapa

Alejandro Armenta le truena los dedos a Secretaria de Turismo.
14

Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes

La FGR acusa a César Duarte por desvío de recursos.
15

La FGR acusa a César Duarte por el desvío de 76 mdp a través de empresas ganaderas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La FGR acusa a César Duarte por desvío de recursos.
1

La FGR acusa a César Duarte por el desvío de 76 mdp a través de empresas ganaderas

FGR analiza pruebas clave en Teuchitlán.
2

Los estados también gestaron sus propios Gertz sin rendición de cuentas y amiguismo

3

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Entrega del Nobel a Corina Machado desata protestas en Oslo
4

VIDEOS ¬ Los noruegos no están contentos con el Nobel a Corina: colectivos protestan

Adán Augusto López regala en el Senado más de 17 mil ejemplares de Grandeza
5

Adán Augusto López obsequia más de 17 mil ejemplares de Grandeza a senadores

Pirámide
6

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

7

Australia, el primer país en restringir las redes sociales a menores de 16 años

La Consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, rechazó las recientes declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán López.
8

RADICALES ¬ Ernestina no la tiene fácil: debe rescatar 7 años perdidos y lo que sume

A cinco años de que el Partido Encuentro Solidario (PES) burlara cuestionamientos por violaciones al Estado laico para convertirse en fuerza política, una nueva organización impulsada por los mismos actores y con el respaldo abierto de congregaciones evangélicas avanza hacia su registro nacional.
9

#PuntosyComas ¬ El PES violó el Estado Laico para ser un partido y podría repetirlo

Trump dice que Maduro tiene los “días contados”; no descarta una invasión terrestre.
10

Trump dice que Maduro tiene los “días contados”; no descarta una invasión terrestre

Diputados aprueban prohibición total de vapeadores; critican criminalización
11

Diputados aprueban en lo particular la prohibición de vapeadores con penas de 8 años

12

EU entrega a México a 14 detenidos por tráfico de drogas y portación ilegal de armas