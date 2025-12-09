Trump insiste en idea de lanzar ataques contra México por fentanilo: "Sí, lo haría"

Trump aseguró que sí haría algo similar a los ataques militares que EU ha llevado a cabo en el Caribe y Venezuela, pero en México y Colombia, para combatir al narcotráfico, pero sin dar más detalles.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, volvió a abrir las puertas a la posibilidad de tomar acciones militares para enfrentar al narcotráfico en México y en Colombia.

En una entrevista estrenada este martes y grabada un día antes en la Casa Blanca con Politico, Trump habló de Venezuela y los ataques contra embarcaciones en el Caribe, así como del tráfico de drogas, entre otros temas, con la periodista Dasha Burns.

En un momento de la conversación, Trump afirma sobre Venezuela: "Y pronto también los atacaremos en tierra". Entonces Burns responde: "...casi todo el fentanilo ilícito en Estados Unidos se produce en México con precursores químicos de China, según la DEA. Y Venezuela no es una fuente ni un país de tránsito importante para el fentanilo. Apenas aparece en las evaluaciones de tráfico de la DEA".

Trump reviró que "sí envían mucha droga". "Esos barcos vienen principalmente de Venezuela, así que diría que es una cantidad significativa... y se pueden ver las drogas. Se pueden ver estas bolsas por todo el barco, es decir, bolsas y bolsas y bolsas", añadió.

Entonces, Burns cuestiona directamente al Presidente:

—¿Consideraría hacer algo similar con México y Colombia, que son aún más responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos?

—Sí, lo haría. Claro que sí—respondió Trump.

Cuestionado a continuación sobre el polémico perdón para el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien facilitó el tránsito de más de 400 toneladas de cocaína hacia EU y recibió millones de dólares en sobornos del narcotráfico, incluyendo un millón de dólares de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

—¿Cómo es posible que haya tolerancia cero con el narcotráfico si...?—preguntó Burns.

—Bueno, no lo conozco. Y sé muy poco de él, aparte de que la gente decía que era una especie de trampa al estilo Obama/Biden, donde lo tendieron una trampa. Era el Presidente del país. El país trafica con drogas, como probablemente se podría decir de todos los países, y como era Presidente, le dieron unos 45 años de prisión. Y hay mucha gente luchando por Honduras, gente muy buena que conozco. Y creen que lo trataron horriblemente, y me pidieron que lo hiciera, y dije que lo haría—argumentó Trump.

Sobre si mandaba un mensaje equivocado a los narcotraficantes, el mandatario estadounidense señaló: "No, no lo creo".

Las amenazas constantes

Desde que asumió el cargo el pasado 20 de enero, el Presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que pedía medidas enérgicas contra los principales cárteles al considerar que “constituyen una amenaza para la seguridad nacional más allá de la que representa el crimen organizado tradicional” y aseguraba la "eliminación total” de estos grupos.

En febrero, a un mes de su retorno a la Casa Blanca, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la designación de seis cárteles de la droga mexicanos –el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana, los Cárteles Unidos y el Cártel del Golfo– como organizaciones trasnacionales terroristas, una de las promesas de Trump.

En agosto, The New York Times reportó que el Presidente Trump había firmado en secreto una orden al Pentágono para usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de droga latinoamericanos es una pieza más dentro de una larga historia de amagues y amenazas contra México, entre otros, de usar al ejército estadounidense para combatir a estas organizaciones, ya sea con ataques al sur de la frontera e incluso con una "invasión" del territorio.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado en cada oportunidad que Estados Unidos vaya a invadir México. "Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado. Absolutamente descartado. Además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que no está permitido ni es parte de ningún acuerdo ni mucho menos. Cuando lo han llegado a plantear siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no. Entonces no. Incluso, fuimos informados de esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestros territorio", dijo la mandataria durante su conferencia matutina de entonces.

Además, Trump ha usado la guerra comercial y la amenaza de los aranceles para México bajo el argumento de México provoca la crisis de fentanilo que se vive en el vecino del norte por enviar la droga y "no hacer nada" para frenar a los cárteles. Sin embargo, una y otra vez Sheinbaum ha desactivado las amenazas del magnate.