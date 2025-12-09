Trump insiste en idea de lanzar ataques contra México por fentanilo: "Sí, lo haría"

Redacción/SinEmbargo

09/12/2025 - 5:15 pm

El Presidente Trump no descartó acciones militares para enfrentar al narco en México y Colombia.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La amenaza latente: Una y otra vez, Trump ha amagado con atacar a cárteles en México

Trump amenaza a México con imponerle arancel de 5% si no libera el agua que debe a EU

México actúa conforme a Tratado de Aguas: SRE; CSP confía en llegar a acuerdo con EU

Trump aseguró que sí haría algo similar a los ataques militares que EU ha llevado a cabo en el Caribe y Venezuela, pero en México y Colombia, para combatir al narcotráfico, pero sin dar más detalles.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, volvió a abrir las puertas a la posibilidad de tomar acciones militares para enfrentar al narcotráfico en México y en Colombia.

En una entrevista estrenada este martes y grabada un día antes en la Casa Blanca con Politico, Trump habló de Venezuela y los ataques contra embarcaciones en el Caribe, así como del tráfico de drogas, entre otros temas, con la periodista Dasha Burns.

En un momento de la conversación, Trump afirma sobre Venezuela: "Y pronto también los atacaremos en tierra". Entonces Burns responde: "...casi todo el fentanilo ilícito en Estados Unidos se produce en México con precursores químicos de China, según la DEA. Y Venezuela no es una fuente ni un país de tránsito importante para el fentanilo. Apenas aparece en las evaluaciones de tráfico de la DEA".

Trump reviró que "sí envían mucha droga". "Esos barcos vienen principalmente de Venezuela, así que diría que es una cantidad significativa... y se pueden ver las drogas. Se pueden ver estas bolsas por todo el barco, es decir, bolsas y bolsas y bolsas", añadió.

Entonces, Burns cuestiona directamente al Presidente:

—¿Consideraría hacer algo similar con México y Colombia, que son aún más responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos?

—Sí, lo haría. Claro que sí—respondió Trump.

Cuestionado a continuación sobre el polémico perdón para el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien facilitó el tránsito de más de 400 toneladas de cocaína hacia EU y recibió millones de dólares en sobornos del narcotráfico, incluyendo un millón de dólares de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

—¿Cómo es posible que haya tolerancia cero con el narcotráfico si...?—preguntó Burns.

—Bueno, no lo conozco. Y sé muy poco de él, aparte de que la gente decía que era una especie de trampa al estilo Obama/Biden, donde lo tendieron una trampa. Era el Presidente del país. El país trafica con drogas, como probablemente se podría decir de todos los países, y como era Presidente, le dieron unos 45 años de prisión. Y hay mucha gente luchando por Honduras, gente muy buena que conozco. Y creen que lo trataron horriblemente, y me pidieron que lo hiciera, y dije que lo haría—argumentó Trump.

Sobre si mandaba un mensaje equivocado a los narcotraficantes, el mandatario estadounidense señaló: "No, no lo creo".

Las amenazas constantes

Desde que asumió el cargo el pasado 20 de enero, el Presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que pedía medidas enérgicas contra los principales cárteles al considerar que “constituyen una amenaza para la seguridad nacional más allá de la que representa el crimen organizado tradicional” y aseguraba la "eliminación total” de estos grupos.

En febrero, a un mes de su retorno a la Casa Blanca, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la designación de seis cárteles de la droga mexicanos –el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana, los Cárteles Unidos y el Cártel del Golfo– como organizaciones trasnacionales terroristas, una de las promesas de Trump.

En agosto, The New York Times reportó que el Presidente Trump había firmado en secreto una orden al Pentágono para usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de droga latinoamericanos es una pieza más dentro de una larga historia de amagues y amenazas contra México, entre otros, de usar al ejército estadounidense para combatir a estas organizaciones, ya sea con ataques al sur de la frontera e incluso con una "invasión" del territorio.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado en cada oportunidad que Estados Unidos vaya a invadir México. "Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado. Absolutamente descartado. Además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que no está permitido ni es parte de ningún acuerdo ni mucho menos. Cuando lo han llegado a plantear siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no. Entonces no. Incluso, fuimos informados de esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestros territorio", dijo la mandataria durante su conferencia matutina de entonces.

Además, Trump ha usado la guerra comercial y la amenaza de los aranceles para México bajo el argumento de México provoca la crisis de fentanilo que se vive en el vecino del norte por enviar la droga y "no hacer nada" para frenar a los cárteles. Sin embargo, una y otra vez Sheinbaum ha desactivado las amenazas del magnate.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Robo de autos: las "golden hours"

"El fortalecimiento del combate al robo de autos y la mejora en los procesos de búsqueda de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte II)

"La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

AMLO, el Cincinato tropical

"El ofrecimiento de salvador de la Patria de este Cincinato tropical, a quien perjudica es a su...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

+ Sección

Galileo

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Marcha contra maiz transgénico
1

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Organizaciones ligadas al empresario Claudio X. González recolectaron las más de 130 mil firmas necesarias para presentar al Congreso su propia propuesta de Reforma Electoral
2

Claudio X. vuelve con 130 mil firmas para presentar su Reforma Electoral al Congreso

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
3

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

Alejandro Armenta le truena los dedos a Secretaria de Turismo.
4

Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes

La FGR informó que detuvo a César Duarte, exgobernador de Chihuahua acusado de presunto lavado de dinero; Harfuch reveló que se encuentra preso en el Altiplano.
5

César Duarte fue ingresado al Altiplano; está detenido por lavado de dinero: Harfuch

La FGR detiene nuevamente a César Duarte, exgobernador de Chihuahua
6

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió a José Medina Mora Icaza, quien será el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en Palacio Nacional.
7

Sheinbaum recibe a José Medina Mora, nuevo presidente del CCE, en Palacio Nacional

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, ahora enfrenta una orden de captura internacional, informó el Fiscal hondureño Johel Antonio Zelaya Álvarez.
8

Expresidente hondureño indultado en EU ahora enfrenta orden de captura internacional

Omar García Harfuch descartó que la explosión de hace unos días en Coahuayana, Michoacán, haya sido de un "coche bomba"; afirmó que no se trata de "terrorismo".
9

Harfuch dice que no es terrorismo e incluso no fue un “coche bomba” lo de Michoacán

Juez exonera al exgobernador César Duarte de adquirir 50 propiedades en EU.
10

ENTREVISTA ¬ Duarte usó dinero público en 50 casas y Maru no las peleó en EU: Corral

El Subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, Heriberto Morentín Ramírez, fue víctima de un ataque armado.
11

Heriberto Morentín, Subsecretario de Seguridad de Colima, sufre atentado; está herido

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
12

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

La Agencia Meteorológica de Japón levantó la advertencia de tsunami horas después de que un terremoto de magnitud preliminar 7.5 sacudiera el noreste del país.
13

Japón levanta alerta de tsunami tras potente terremoto; reporta 30 personas heridas

Ernestina Godoy es la favorita para ser elegida como titular de la FGR.
14

Acabar con la impunidad

Ataque del Cártel de Sinaloa a comunidades en Guatemala dejan un muerto.
15

Ataque del Cártel de Sinaloa a comunidades en Guatemala deja un muerto y un herido

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Recompensa por Ryan Wedding
1

¿Cómo brincó Wedding de atleta olímpico en Canadá a ser brazo del Cártel de Sinaloa?

El Presidente Trump no descartó acciones militares para enfrentar al narco en México y Colombia.
2

Trump insiste en idea de lanzar ataques contra México por fentanilo: "Sí, lo haría"

Ataque del Cártel de Sinaloa a comunidades en Guatemala dejan un muerto.
3

Ataque del Cártel de Sinaloa a comunidades en Guatemala deja un muerto y un herido

La Agencia Meteorológica de Japón levantó la advertencia de tsunami horas después de que un terremoto de magnitud preliminar 7.5 sacudiera el noreste del país.
4

Japón levanta alerta de tsunami tras potente terremoto; reporta 30 personas heridas

El Subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, Heriberto Morentín Ramírez, fue víctima de un ataque armado.
5

Heriberto Morentín, Subsecretario de Seguridad de Colima, sufre atentado; está herido

El Gobierno de la CdMx dio a conocer la fecha, hora y sede para la entrega de las tarjetas a nuevas y nuevos beneficiarios del programa Mi Beca para Empezar.
6

Mi Beca Para Empezar CdMx: Checa cuándo, dónde y a qué hora es la entrega de tarjetas

Inflación alcanza 3.80 por ciento: Inegi.
7

La inflación anual en México repuntó a 3.80% durante noviembre de 2025, reporta Inegi

Organizaciones ligadas al empresario Claudio X. González recolectaron las más de 130 mil firmas necesarias para presentar al Congreso su propia propuesta de Reforma Electoral
8

Claudio X. vuelve con 130 mil firmas para presentar su Reforma Electoral al Congreso

El Mayo
9

Defensa de "El Mayo" pide mover fecha de sentencia; se le dificulta reunir evidencia

La SSC-CdMx informó que policías capitalinos detuvieron a un presunto responsable del homicidio del Regidor de Reynosa, Brayan Nicolás Vicente Salinas.
10

La SSC-CdMx detiene a implicado en homicidio de Regidor de Reynosa; le hallan drogas

Omar García Harfuch descartó que la explosión de hace unos días en Coahuayana, Michoacán, haya sido de un "coche bomba"; afirmó que no se trata de "terrorismo".
11

Harfuch dice que no es terrorismo e incluso no fue un “coche bomba” lo de Michoacán

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
12

Un Juez da luz verde para publicar archivos de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein