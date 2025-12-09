Trump amenaza a México con imponerle arancel de 5% si no libera el agua que debe a EU

Redacción/SinEmbargo

08/12/2025 - 6:03 pm

Trump exigió a México entregar 200 mil acres-pies de agua antes del 31 de diciembre para no aplicar un arancel del cinco por ciento.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump amenazó este lunes con imponer un arancel del cinco por ciento a México en represalia por supuestamente no cumplir con el Tratado de Aguas con Estados Unidos (EU).

El mandatario estadounidense publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social en el que acusó que México le debe a EU más de 800 mil acres-pies de agua, debido a que, presuntamente, no ha cumplido con lo establecido en el acuerdo durante los últimos cinco años.

Recalcó que para cumplir con el Tratado, nuestro país deberá liberar 200 mil acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, mientras que el resto deberá entregarse a EU poco después.

Trump dio a conocer que el Gobierno mexicano no ha dado una respuesta a esta inconformidad, por lo que como una medida de presión para obligarlo a cumplir el Tratado de Aguas autorizó la documentación para imponer un arancel del cinco por ciento.

En su mensaje, el Presidente estadounidense afirmó que el incumplimiento del acuerdo binacional perjudica a agricultores y ganaderos de Texas.

“México continúa violando nuestro Tratado de Aguas, lo cual está perjudicando gravemente nuestros HERMOSOS CULTIVOS Y GANADO DE TEXAS. México aún le debe a Estados Unidos más de 800 mil acres-pies de agua por no haber cumplido con nuestro Tratado durante los últimos cinco años. Estados Unidos necesita que México libere 200 mil acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe entregarse poco después. Hasta el momento, México no ha respondido, lo cual es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses, quienes merecen esta agua tan necesaria. Por eso he autorizado la documentación para imponer un arancel del cinco por ciento a México si esta agua no se libera INMEDIATAMENTE. Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados se verán nuestros agricultores. México tiene la obligación de SOLUCIONAR ESTO YA. Gracias por su atención a este asunto”, publicó Trump.

