Trump amenaza a México con imponerle arancel de 5% si no libera el agua que debe a EU

Trump exigió a México entregar 200 mil acres-pies de agua antes del 31 de diciembre para no aplicar un arancel del cinco por ciento.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump amenazó este lunes con imponer un arancel del cinco por ciento a México en represalia por supuestamente no cumplir con el Tratado de Aguas con Estados Unidos (EU).

El mandatario estadounidense publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social en el que acusó que México le debe a EU más de 800 mil acres-pies de agua, debido a que, presuntamente, no ha cumplido con lo establecido en el acuerdo durante los últimos cinco años.

Recalcó que para cumplir con el Tratado, nuestro país deberá liberar 200 mil acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, mientras que el resto deberá entregarse a EU poco después.

“Mexico continues to violate our comprehensive Water Treaty, and this violation is seriously hurting our BEAUTIFUL TEXAS CROPS AND LIVESTOCK… Mexico has an obligation to FIX THIS NOW.” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/m4V1KEW0Lm — The White House (@WhiteHouse) December 8, 2025

Trump dio a conocer que el Gobierno mexicano no ha dado una respuesta a esta inconformidad, por lo que como una medida de presión para obligarlo a cumplir el Tratado de Aguas autorizó la documentación para imponer un arancel del cinco por ciento.

En su mensaje, el Presidente estadounidense afirmó que el incumplimiento del acuerdo binacional perjudica a agricultores y ganaderos de Texas.