Trump destaca su reciente encuentro con CSP y Carney; "hablamos de comercio", dice

Trump reveló que habló durante media hora con Sheinbaum y Carney durante su encuentro para el sorteo de la Copa Mundial 2026, que se realizará en México, EU y Canadá.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, habló por primera vez este domingo sobre de su encuentro con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, el cual calificó como "muy bueno y muy productivo".

La mandataria y mandatarios de los tres países se reunieron por primera vez el pasado 5 de diciembre, luego de participar en el sorteo de la FIFA donde se definieron los grupos que conformarán la Copa Mundial de futbol de 2026, la cual tendrá como sede a las naciones norteamericanas.

Hoy, Trump fue cuestionado por medios de comunicación acerca de sus impresiones tras su primer encuentro con Sheinbaum y Carney, esto a su llegada al Kennedy Center para ser anfitrión de la 48 entrega de los Kennedy Center Honors.

Al respecto, el mandatario estadounidense calificó su reunión con la mandataria mexicana y con el Primer Ministro canadiense como "muy buena y muy productiva".

Detalló que los tres hablaron durante alrededor de media hora, mientras que la conversación se centró principalmente en temas comerciales.

"México y Canadá nos conocimos, como saben, aquí mismo. Hablamos durante media hora, muy bien, muy productivo. Hablamos principalmente de comercio", dijo Trump.

Por su parte, la Presidenta Sheinbaum calificó su encuentro con el Presidente estadounidense y con el Primer Ministro de Canadá como "una excelente reunión", durante la cual hablaron sobre la gran oportunidad que representa ser sedes de la Copa Mundial 2026, además de que acordaron mantener la cooperación en materia económica.