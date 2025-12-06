Connacionales en EU piden a Sheinbaum respeto y defensa ante redadas migratorias

Los migrantes pidieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum garantizar un buen trato para mexicanas y mexicanos en EU.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este viernes con connacionales que radican en Estados Unidos (EU), ante quienes reafirmó el compromiso de su Gobierno para defender a las y los migrantes.

El encuentro entre la mandataria mexicana y la comunidad de connacionales se da en el marco de su visita a Washington para participar en el sorteo de grupos para la Copa Mundial 2026, evento al cual también asistieron el Presidente estadounidense, Donald Trump, y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

Durante la reunión, la Presidenta Sheinbaum reiteró que su Administración tiene el compromiso de defender los derechos de las y los migrantes, esto ante el incremento en las redadas de autoridades migratorias para detener a personas indocumentadas, particularmente quienes pertenecen a la comunidad latina.

Además, la mandataria destacó que están avanzando las acciones para mejorar los consulados de México en territorio estadounidense.

La presidenta @Claudiashein encabezó en Washington encuentro con la comunidad mexicana; reafirmó la defensa de hermanas y hermanos migrantes. Avanzan las acciones para mejorar los consulados. "Somos trabajadores, gente honesta y queremos un buen trato para mexicanas y mexicanos…

¡Querida Presidenta Claudia Sheinbaum! Hoy, nuestro corazón rebosa de gratitud y emoción profunda. En medio de su intensa agenda en Washington D.C., usted encontró el tiempo para extender su mano cálida y su abrazo solidario a nuestros hermanos y hermanas migrantes, esos héroes…

Por su parte, las y los connacionales manifestaron a la mandataria su deseo de no ser blanco de hostigamiento y agresiones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), debido al aumento de operativos ordenado por Trump.

“Somos trabajadores, gente honesta y queremos un buen trato para mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos”, expresaron.

En reunión con paisanos migrantes en Washington, la Presidenta Claudia Sheinbaum expresó que la 4T ha dado a las y los mexicanos mejor calidad de vida y también un mejor país; por eso la máxima del Presidente López Obrador es "por el bien de todos, primero los pobres".

Hoy, en el corazón de Washington D.C., la comunidad migrante mexicana abre los brazos y el alma para recibir a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí estamos, millones de kilómetros lejos de casa, pero con México latiendo fuerte en cada uno de nosotros… y hoy ese corazón se llena de orgullo al verla llegar. Presidenta: Los migrantes estamos aquí apoyándola, porque sabemos que su liderazgo representa dignidad, respeto y esperanza para todos los mexicanos —sin importar en qué parte del mundo estemos. Su visita a esta ciudad no solo es diplomática: es profundamente simbólica. Es la muestra de que México camina con firmeza en los escenarios internacionales y que hoy nuestra nación vuelve a hablar con fuerza, con identidad y con respeto. Y en medio de todo esto… Nos une una fiesta que mueve almas, une naciones y enciende pasiones: El Mundial 2026, donde México volverá a brillar como anfitrión. Desde aquí, desde esta ciudad llena de migrantes trabajadores, soñadores y guerreros, le decimos: Presidenta, el fútbol es más que un deporte para nosotros. Es una forma de sentirnos cerca de casa, de recordar nuestras raíces y de demostrar que México siempre está presente, sin fronteras. Sabemos que el Mundial será una oportunidad única para mostrarle al mundo la grandeza del Humanismo Mexicano, la hospitalidad incomparable de nuestra gente y el orgullo de ser un país que comparte, que celebra y que une. Hoy, desde Washington, le decimos con emoción: ¡Bienvenida, Presidenta Claudia Sheinbaum! Los migrantes estamos con usted. México está con usted. Y juntos vamos a demostrarle al mundo la fuerza, la pasión y la unidad del pueblo mexicano.

En la reunión entre la Presidenta Sheinbaum y la comunidad de migrantes mexicanas y mexicanos que radican en EU también estuvo presente el Embajador de México, Esteban Moctezuma.

Este viernes la mandataria mexicana viajó a Washington para participar en el sorteo de la FIFA para integrar los grupos de selecciones que participarán en la Copa Mundial 2026, el cual sirvió como pretexto para que se diera una reunión entre los mandatarios de las tres naciones que serán sedes: México, EU y Canadá.