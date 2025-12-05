Trump dice a TV Azteca que “la Presidenta de México está haciendo muy buen trabajo”

Redacción/SinEmbargo

05/12/2025 - 2:56 pm

El Presidente Donald Trump elogió a Claudia Sheinbaum durante el sortero de la FIFA en Washington D. C. Ambos coincidieron con el presidente de la federación de futbol, Gianni Infantino.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).-El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este viernes el trabajo de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, durante un breve intercambio con medios internacionales previo al sorteo del Mundial 2026, desde el Centro Kennedy, en Washington D. C.

En entrevista con la periodista Inés Sainz, de TV Azteca, el mandatario estadounidense fue cuestionado sobre su opinión respecto a la Jefa del Ejecutivo, a lo que afirmó que desempeña un buen cargo al representar a su país en el encuentro deportivo.

"Sí, tu Presidenta está aquí, está haciendo un buen trabajo. Es una buena mujer, muy excelente trabajo, es un honor, y estamos estableciendo todos los récords y nos está ayudando a establecer esos récords", destacó.

En la misma conversación, Trump agradeció a México y Canadá por su cooperación como países anfitriones del Mundial 2026, debido a que las tres naciones mantienen una coordinación operativa para el desarrollo del torneo, además de subrayar la relación trilateral que mantiene con estas naciones. El republicano reitero su agradecimiento a ambos mandatarios al recibir el Premio FIFA de la Paz de manos de Gianni Infantino.

El reconocimiento de Trump se da en medio de la controversia que el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, sostiene con la Presidente Sheinbaum por el pago de 48 mil millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Cabe destacar que, en semanas previas, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, ha arremetido en redes sociales contra la Mandataria federal y contra su gobierno; estos hechos incrementaron tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual estableció que el empresario debe pagar una suma millonaria de impuestos que tiene pendientes desde hace más de una década.

Claudia Sheinbaum ha reiterado en varias ocasiones durante sus conferencia matutinas en Palacio Nacional que Salinas Pliego debe pagar sus impuestos y que nada ni nadie está por encima de la ley.

México es un país extraordinario, trabajador

Por su parte, la Presidenta Sheinbaum señaló que México mantiene la tradición deportiva por su población, luego de ser cuestionada por el presidente de la FIFA, sobre lo que representa para la Nación ser sede del Mundial 2026.

"Estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la copa mundial, México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra Nación. Además quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador, y algo especial: nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales", dijo la mandataria.

"¡Viva México!", expresó después Sheinbaum, al revelar que el país formará parte del Grupo A 1 del torneo mundial.

Cabe mencionar que este encuentro es el primero que sostiene la mandataria mexicana con el magnate republicano, quien a pesar de mostrar públicamente su admiración por Sheinbaum ha cuestionado en múltiples ocasiones a su gobierno por su combate al narcotráfico.

También se encuentra en el evento el Primer Ministro Carney con lo que las tres naciones podrían abordar el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que Trump ha puesto en duda durante su segundo periodo al frente de la Casa Blanca.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

