Sheinbaum se reúne con élite empresarial, y qué le dirá a Trump: "¡Que Viva México!"

Redacción/SinEmbargo

04/12/2025 - 5:58 pm

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante su salida tras la reunión del Consejo Mexicano de Negocios.

Sheinbaum viajará por la tarde-noche a Washington D. C., Estados Unidos (EU), a bordo de un avión de la Fuerza Aérea para participar en el sorteo del Mundial 2026, y sostener una breve reunión con su homólogo Donald Trump.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- "¡Que viva México!", expresó esta tarde la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a su llegada a una comida con empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, cuando reporteros le preguntaron qué le dirá mañana al Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, en su encuentro en Washington, en el marco del sorteo del Mundial 2026.

La Presidenta dijo esa frase con los puños en alto, en la entrada del Museo Kaluz. Allí fue recibida por el empresario Antonio del Valle, dueño de Mexichem y accionista del Banco Ve por Más.

Este jueves, la Jefa del Ejecutivo federal viajará por la tarde-noche a Washington D. C., Estados Unidos (EU), a bordo de un avión de la Fuerza Aérea para participar en el sorteo del Mundial 2026, y sostener una breve reunión con su homólogo Donald Trump y el Primer Ministro canadiense Mark Carney. Se tratará del primer cara a cara de la Presidenta con el magnate republicano, quien a pesar de mostrar públicamente admiración por Sheinbaum ha cuestionado múltiples veces a México por su combate al narcotráfico.

El encuentro además ocurrirá a la par de uno de los momentos más tensos entre Estados Unidos y Venezuela, y luego de que Trump declarara esta semana que cualquier país que produzca y trafique droga hacia su Nación “está sujeto a ataques”.

Empresarios arropan a Sheinbaum 

Al encuentro en el Museo Kaluz, que duró aproximadamente dos horas, asistió Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), además de Carlos Slim Domit, de Grupo Carso, Claudio X. González Laporte, Germán Larrea, presidente del Consejo de Administración de Grupo México, entre otros.

Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), comentó a la prensa que se habló sobre las perspectivas económicas de México.

Ayer, Sheinbaum Pardo se reunió con empresarios en Palacio Nacional para tratar temas económicos e impulsar un consejo para la promoción de inversiones en el marco del Plan México. En el encuentro con las y los representantes de la iniciativa privada se abordaron temas económicos relacionados con las oportunidades que el Gobierno de México está fomentando para incentivar el desarrollo.

Sheinbaum enfatizó que habrá un diálogo permanente con el sector empresarial de México con la finalidad de conformar un espacio adicional de trabajo con la Administración pública para acelerar y dar mayor seguimiento a los proyectos de inversión mixta en el país.

“Entonces, el año que entra va a haber mucha más inversión que la que tuvimos este año para carreteras, puertos, aeropuertos, trenes, agua. Entonces, la infraestructura pública, fundamental para el desarrollo del país y después lo que tiene que ver con el Plan México, que es fortalecer las cadenas de valor”, apuntó esta mañana la Presidenta, al abordar el tema.

