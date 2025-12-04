Sheinbaum se reúne con empresarios; impulsa consejo para promoción de inversiones

Redacción/SinEmbargo

03/12/2025 - 6:08 pm

La Presidenta Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con representantes empresariales para fomentar y promover las inversiones en el marco del Plan México.

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum busca fomentar las inversiones nacionales y la colaboración con el sector privado para fortalecer la economía mexicana y fomentar el desarrollo. 

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este miércoles con empresarios en Palacio Nacional para tratar temas económicos e impulsar un consejo para la promoción de inversiones en el marco del Plan México.

"En Palacio Nacional, recibimos a empresarias y empresarios; acordamos reunirnos periódicamente a través de un consejo para la promoción de inversiones orientado al Plan México", publicó la titular del Ejecutivo federal en su cuenta de X.

En el encuentro con las y los representantes de la iniciativa privada se abordaron temas económicos relacionados con las oportunidades que el Gobierno de México está fomentando para incentivar el desarrollo.

Sheinbaum enfatizó que habrá un diálogo permanente con el sector empresarial de México con la finalidad de conformar un espacio adicional de trabajo con la Administración pública para acelerar y dar mayor seguimiento a los proyectos de inversión en el país.

Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, quien estuvo presente en el encuentro con la Presidenta, dijo en entrevista a medios de comunicación que la intención de este acercamiento con el Gobierno es acelerar el ritmo de las inversiones.

"Nos reunimos diferentes grupos de empresarios para dar seguimiento a las inversiones, cómo las podemos acelerar, qué se puede hacer mejor en inversiones mixtas, en infraestructura, en energía, en algunos servicios", dijo.

Además, destacó que la colaboración entre el sector público y el privado tiene que crecer mediante la creación de "distintos grupos de trabajo, uno de ellos específicamente para promoción de inversiones" y coadyuvar con las mesas sectoriales ya existentes del Plan México.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, sostuvo que la reunión formó parte de los trabajos periódicos con el Gobierno federal. Sin Embargo, descartó que se trate de la formación de un nuevo consejo con la Administración de la Presidenta Sheinbaum.

“Es de inversión, inversión, inversión. Hablamos del Plan México. Este es el grupo de inversión que se convoca cada mes; vienen trabajando desde el Gobierno anterior. Ya tengo dos años convocando al grupo, siempre hemos ayudado”, subrayó el dirigente.

El Secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, quien también estuvo presente en la reunión, informó que el encuentro también abordó los consensos alcanzados en torno al aumento salarial y la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas.

"Fue muy positivo el aumento salarial, aparte por consenso unánime. Las 40 horas en formato gradual también dan mucha certidumbre del plan a seguir. Con los empresarios, muy contentos”, aseveró.

A la reunión acudieron el presidente del Consejo de Administración de AMX, Carlos Slim Domit; los ejecutivos de Grupo Televisa, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia; así como el presidente de Grupo Bal, Alejandro Baillères Gual; el presidente de FEMSA y Coca-Cola FEMSA, José Antonio Fernández Garza; Pablo Chico Pardo Hernández, del Grupo Aeroportuario del Sureste; Álvaro Fernández Garza, presidente de Grupo Alfa; y Carlos Hank González, titular de Grupo Financiero Banorte, entre otros empresarios.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

