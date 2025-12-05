Sheinbaum sigue arriba, apenas dos puntos menos que en diciembre 2024, revela Enkoll

05/12/2025 - 10:29 am

Sheinbaum aprobación

Sheinbaum alcanza su mayor grado de aprobación entre las personas de 65 años y más, con un 86 por ciento de opiniones positivas sobre su gestión.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llega a su encuentro con su homólogo de Estados Unidos (EU), Donald Trump, con el 74 por ciento de aprobación entre la población, según la encuestadora Enkoll contratada por El País.

Sheinbaum mantiene así su nivel de popularidad, con apena dos punto menos de lo registró en diciembre de 2024, cuando tras tres meses de Gobierno sostenía el 76 por ciento de aprobación.

Entre los mayores logros que destacaron las personas sobre la gestión de Sheinbaum está la entrega de apoyos sociales a mujeres y adultos mayores, que representó el 38 por ciento de la menciones. Sin embargo, la persistencia de la inseguridad y la delincuencia figuran entre lo que el 21 por ciento de la población encuestada calificó como su "mayor error".

Según el estudio estadístico, el 45 por ciento de la población estimó que la delincuencia es el principal problema que enfrenta México; el 20 por ciento dijo que son los problemas económicos como la falta de crecimiento y empleos, y el 16 por ciento reportó a la corrupción como el asunto de mayor importancia.

Sheinbaum aprobación Enkoll.
El grupo poblacional en el que Claudia Shenbaum tiene más aprobación es entre las y los adultos mayores. Foto: Enkoll

Es relevante destacar que, al desglosar lo que la gente considera como inseguridad, el 40 por ciento mencionó que se refiere a robos y asaltos; el 14 por ciento dijo que hablaba de asesinatos y sólo el 11 por ciento apuntó al narcotráfico y al crimen organizado.

Respecto a casos de alto impacto como el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 51 por ciento de las y los encuestados reportó que la respuesta del Gobierno de Claudia Sheinbaum fue mala, mientras que el 36 por ciento respondió que fue buena.

¿Quiénes apoyan más a la Presidenta?

El grupo de edad de 65 años y más es donde la Jefa del Ejecutivo federal alcanza mayor aprobación, con un 86 por ciento de opiniones positivas sobre su gestión. Por otro lado, en el grupo que abarca a los jóvenes de 18 a 24 años, la mandataria alcanzó 61 por ciento de aprobación, el nivel más bajo por grupo de edad.

Por nivel educativo, la aprobación de Sheinbaum Pardo llegó a 81 por ciento entre las personas con la primaria como último nivel de escolaridad, mientras que bajó a 60 por ciento entre quienes reportaron tener educación superior.

Sheinbaum aprobación Enkoll.
Habitantes de Uruapan, Michoacán, marchan para pedir paz tras el asesinato de Carlos Manzo. Foto: Cuartoscuro

Entre las y los afiliados a Morena, la Presidenta posee el 94 por ciento de aprobación, mientras que para quienes se dicen apartidistas, este rubro se ubica en 57 por ciento.

Cabe resaltar que entre quienes están afiliados al Partido Acción Nacional (PAN), partido opositor al Gobierno federal, las opiniones favorables hacia Sheinbaum sobrepasan a las desfavorables, pues la morenista logró un 55 por ciento de aprobación entre los panistas frente a un 44 por ciento de desaprobación, según Enkoll.

Entre militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sheinbaum obtuvo el 60 por ciento de aceptación.

Finalmente, el 62 por ciento consideró que la situación del país “va mejorando”, frente al 34 por ciento que consideró que todo sigue igual o "va empeorando".

