VIDEOS ¬ Así se vivió el sorteo: Sheinbaum, selfie de Infantino, baile de Trump...

Washington fue la sede del sorteo del Mundial 2026, donde se definieron los grupos y rivales de la justa que cada cuatro años despierta pasiones en todo el mundo.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se volvió un fenómeno global: miles de aficionados siguieron los bombos, las reacciones espontáneas de jugadores y figuras del futbol, y los memes que inundaron las redes sociales.

Entre risas, abrazos, encuentros y aplausos, el evento mostró su lado más humano antes de que empiece la competencia deportiva. Estos son los momentos más virales, acompañados de fotos y videos que capturan cómo se vivió el sorteo.

Orgullo mexicano en el escenario mundial

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó la identidad de México como una Nación “bella y mágica”, con un pueblo trabajador y apasionado por el juego de pelota “desde tiempos ancestrales”.

Su discurso arrancó aplausos, mientras ella dijo sentirse orgullosa al recibir, por tercera ocasión, el Mundial de Futbol y espera que millones de ciudadanos extranjeros visiten México.

Sin importar el lado político, que bueno ver que Claudia Sheinbaum asistió al sorteo del Mundial, y dejó en claro que es un orgullo ser mexicano pic.twitter.com/mL29lJ5TVM — Jacobo (@juananjacoboo) December 5, 2025

La selfie histórica de Infantino

No pudo faltar la ampliamente famosa y popular “selfie” de Gianni Infantino con los tres huéspedes de la justa deportiva más importante del mundo.

El italiano no desaprovechó la oportunidad de registrar este momento simbólico al retratarse con dos jefes de Estado varones y con la primera mujer Presidenta de una nación anfitriona.

El presidente de la FIFA inmortalizó la escena y la convirtió en viral: una imagen que no sólo reunió a los líderes de la sede, sino que también enfatizó el carácter histórico de la participación femenina en la máxima fiesta del futbol.

Trump y sus pasos de baile

Uno de los episodios más comentados fue el baile del mandatario estadounidense. Sus movimientos desinhibidos provocaron ironías, burlas y memes, especialmente cuando Claudia Sheinbaum lo dejó danzando en solitario. La escena se convirtió en uno de los clips más compartidos de la noche.

El Presidente desplegó sus infaltables pasos trumpianos frente a Mark Carney, Gianni Infantino y su esposa Melania Trump.

Su soltura quedó registrada como otro de los momentos que encendieron las redes con una mezcla de sarcasmo, humor y celebración por lo inesperado de su comportamiento.

🚨 IGNORA SHEINBAUM A TRUMP y lo deja bailando solo y haciendo el ridículo No hubiera sido el Presidente Argentino Muerto de Hambre @JMilei que se hubiera puesto a bailar como la mascotita de Trump... pic.twitter.com/UQysPlbMYi — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) December 5, 2025

Hugo Sánchez asiste al sorteo

La voz de las leyendas mexicanas no faltó. Hugo Sánchez celebró la oportunidad de que México vuelva a ser sede de la Copa Mundial, pero al mismo tiempo lanzó una advertencia: la selección puede rendir como conjunto, aunque en lo individual carece de figuras que brillen en el plano internacional.

Su intervención equilibró entusiasmo con autocrítica, recordando que el reto no solo está en organizar la justa deportiva, sino en demostrar que el futbol mexicano puede ofrecer protagonistas de talla mundial.

Hugo Sánchez crack en la cancha y fuera de ella. Perfecta participación en este sorteo. 👌🏼 pic.twitter.com/0qGlkrJ120 — Andrés Boy (@AndresBoy) December 5, 2025

El gesto incómodo de Melania

La presencia de Melania Trump también dio de qué hablar. Mientras su esposo conversaba sonriente con Claudia Sheinbaum, las cámaras captaron la incomodidad de la Primera Dama. En redes, la escena fue parodiada como un coqueteo entre ambos líderes frente a una Melania celosa y solitaria.

La incomodidad no pasó desapercibida: el Presidente estadounidense hilaba comentarios con la mandataria mexicana, quien respondía con sonrisas, mientras Melania permanecía seria y distante.