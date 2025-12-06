VIDEOS ¬ Así se vivió el sorteo: Sheinbaum, selfie de Infantino, baile de Trump...

Redacción/SinEmbargo

05/12/2025 - 8:48 pm

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se volvió un fenómeno global: aficionados siguieron las reacciones espontáneas de jugadores y figuras del futbol.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La FIFA adelanta posibles rivales de México para la inauguración del Mundial 2026

Empresas saquean el agua de Coapa por el Mundial 2026, denuncian vecinos y artistas

Mundial Social: México alista actividades deportivas, culturales y sociales para 2026

Washington fue la sede del sorteo del Mundial 2026, donde se definieron los grupos y rivales de la justa que cada cuatro años despierta pasiones en todo el mundo.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se volvió un fenómeno global: miles de aficionados siguieron los bombos, las reacciones espontáneas de jugadores y figuras del futbol, y los memes que inundaron las redes sociales.

Entre risas, abrazos, encuentros y aplausos, el evento mostró su lado más humano antes de que empiece la competencia deportiva. Estos son los momentos más virales, acompañados de fotos y videos que capturan cómo se vivió el sorteo.

Orgullo mexicano en el escenario mundial

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó la identidad de México como una Nación “bella y mágica”, con un pueblo trabajador y apasionado por el juego de pelota “desde tiempos ancestrales”.

Su discurso arrancó aplausos, mientras ella dijo sentirse orgullosa al recibir, por tercera ocasión, el Mundial de Futbol y espera que millones de ciudadanos extranjeros visiten México.

La selfie histórica de Infantino

No pudo faltar la ampliamente famosa y popular “selfie” de Gianni Infantino con los tres huéspedes de la justa deportiva más importante del mundo.

El italiano no desaprovechó la oportunidad de registrar este momento simbólico al retratarse con dos jefes de Estado varones y con la primera mujer Presidenta de una nación anfitriona.

El presidente de la FIFA inmortalizó la escena y la convirtió en viral: una imagen que no sólo reunió a los líderes de la sede, sino que también enfatizó el carácter histórico de la participación femenina en la máxima fiesta del futbol.

Trump y sus pasos de baile

Uno de los episodios más comentados fue el baile del mandatario estadounidense. Sus movimientos desinhibidos provocaron ironías, burlas y memes, especialmente cuando Claudia Sheinbaum lo dejó danzando en solitario. La escena se convirtió en uno de los clips más compartidos de la noche.

El Presidente desplegó sus infaltables pasos trumpianos frente a Mark Carney, Gianni Infantino y su esposa Melania Trump.

Su soltura quedó registrada como otro de los momentos que encendieron las redes con una mezcla de sarcasmo, humor y celebración por lo inesperado de su comportamiento.

Hugo Sánchez asiste al sorteo

La voz de las leyendas mexicanas no faltó. Hugo Sánchez celebró la oportunidad de que México vuelva a ser sede de la Copa Mundial, pero al mismo tiempo lanzó una advertencia: la selección puede rendir como conjunto, aunque en lo individual carece de figuras que brillen en el plano internacional.

Su intervención equilibró entusiasmo con autocrítica, recordando que el reto no solo está en organizar la justa deportiva, sino en demostrar que el futbol mexicano puede ofrecer protagonistas de talla mundial.

El gesto incómodo de Melania

La presencia de Melania Trump también dio de qué hablar. Mientras su esposo conversaba sonriente con Claudia Sheinbaum, las cámaras captaron la incomodidad de la Primera Dama. En redes, la escena fue parodiada como un coqueteo entre ambos líderes frente a una Melania celosa y solitaria.

La incomodidad no pasó desapercibida: el Presidente estadounidense hilaba comentarios con la mandataria mexicana, quien respondía con sonrisas, mientras Melania permanecía seria y distante.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

El espejismo del Salario Mínimo

“Un trabajador que gana el mínimo puede tener un ingreso nominal más alto, pero la realidad es...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Cuando todo falle, consulte el instructivo

"López Obrador no necesitaba preguntar, mucho menos escuchar la crítica de los expertos. Él, en su inmensa...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El amparo resiste, pero la amenaza sigue

"La buena noticia es que, esta vez, los amagos no se consumaron. La mala es que volverán....
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Es la ley, estúpido

"Mientras la ley no sea un manto protector de derechos, un mecanismo de garantía frente a la...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

+ Sección

Galileo

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

Los jóvenes con diabetes tipo uno o tipo dos corren más riesgo de una muerte súbita cardíaca, según un estudio danés del Hospital Universitario de Copenhague.

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Un estudio del Mass General Brigham concluyó que caminar más, aunque sea un poco, podría ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Un estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Gertz no cultivó solo el jardín de la impunidad: Colmenares (ASF) es otro jardinero

2

VIDEO ¬ Joven pide auxilio desde auto en movimiento en Naucalpan, Edomex; la rescatan

Trump elogió a Sheinbaum durante una entrevista realizada por TV Azteca.
3

Trump dice a TV Azteca que “la Presidenta de México está haciendo muy buen trabajo”

Richard Gere critica a Donald Trump
4

Richard Gere aplaude a Sheinbaum en FIL Guadalajara: "su Presidenta es increíble"

“Tuvimos una excelente reunión”, dice Sheinbaum tras verse con Trump.
5

"Tuvimos una excelente reunión", dice Sheinbaum tras reunirse con Trump en Washington

Uno de los ataque de EU a una lancha en el Caribe habría tenido sobrevivientes que ordenaron eliminar en un segundo ataque.
6

Las ejecuciones extrajudiciales de EU en el Caribe provocan un escándalo político

El Tren Maya presentó su nueva oferta de paquetes turísticos de invierno, disponibles del 2 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026.
7

Tren Maya lanza paquetes turísticos de invierno: checa fechas, precios y recorridos

La Presidenta Sheinbaum se reunió con connacionales que radican en EU, ante quienes reafirmó el compromiso de su Gobierno para defender a las y los migrantes.
8

Connacionales en EU piden a Sheinbaum respeto y defensa ante redadas migratorias

EU acusa a exagente de la DEA de lavar dinero para el CJNG.
9

Subdirector de la DEA lavó millones de dólares para el CJNG; EU lo acusa formalmente

La Secretaría de Gobernación (Segob) exhortó a productores agrícolas de Puebla, Veracruz y Tlaxcala a evitar bloqueos carreteros y a permitir el libre tránsito.
10

Segob pide a productores agrícolas evitar bloqueo; caravana de tractores llega a CdMx

salario mínimo
11

El espejismo del Salario Mínimo

Sheinbaum aprobación
12

Sheinbaum sigue arriba, apenas dos puntos menos que en diciembre 2024, revela Enkoll

Un Juez de Florida aprobó que se hagan públicos las pruebas presentadas en el caso contra Epstein, citando la reciente Ley firmada por Trump.
13

Juez da luz verde a la publicación de archivos del caso Epstein bajo la Ley de Trump

Eduardo Manzano, "El Polivoz", murió a los 87 años.
14

Eduardo Manzano, comediante y protagonista de "Los Polivoces", muere a los 87 años

15

La CdMx anuncia descuentos en predial y condonación de multas y adeudos para 2026

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Los mexicanos residentes en el extranjero pueden emitir su voto en las elecciones presidenciales y en las consultas populares.
1

#PuntosyComas ¬ Revocación de Mandato luce imposible en Tabasco ante débil oposición

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se volvió un fenómeno global: aficionados siguieron las reacciones espontáneas de jugadores y figuras del futbol.
2

VIDEOS ¬ Así se vivió el sorteo: Sheinbaum, selfie de Infantino, baile de Trump...

México y EU llevaron a cabo un entrenamiento conjunto para capacitar especialistas que detecten amenazas de seguridad durante la Copa Mundial del 2026.
3

Ejércitos de México y EU coordinan ejercicios conjuntos en CdMx rumbo al Mundial 2026

La Presidenta Sheinbaum se reunió con connacionales que radican en EU, ante quienes reafirmó el compromiso de su Gobierno para defender a las y los migrantes.
4

Connacionales en EU piden a Sheinbaum respeto y defensa ante redadas migratorias

Hacienda autorizó la fusión de Multiva con CIBanco, una de las tres instituciones señaladas por el Tesoro de EU.
5

Hacienda autoriza fusión de Multiva con negocio fiduciario de CIBanco señalado por EU

Uno de los ataque de EU a una lancha en el Caribe habría tenido sobrevivientes que ordenaron eliminar en un segundo ataque.
6

Las ejecuciones extrajudiciales de EU en el Caribe provocan un escándalo político

En la Copa del Mundo 2026, México buscará sumar su primera victoria en un partido inaugural. La selección mexicana ha estado en siete inauguraciones de Copa del Mundo con un saldo de cinco derrotas y dos empates.
7

#LoQueSabemos ¬ "El Tri" tiene historial "positivo" ante próximos rivales del Mundial

Un Juez de Florida aprobó que se hagan públicos las pruebas presentadas en el caso contra Epstein, citando la reciente Ley firmada por Trump.
8

Juez da luz verde a la publicación de archivos del caso Epstein bajo la Ley de Trump

La Selección Mexicana ya conoce a sus primeros dos rivales del Mundial: compartirá grupo con Sudáfrica y Corea del Sur.
9

Mundial 2026: ¿Contra quién jugará la Selección Mexicana? Así quedaron los GRUPOS

La ONU respalda propuesta de México para frenar el control nuclear por IA
10

La ONU respalda iniciativa de México para evitar que la IA opere armas nucleares

“Tuvimos una excelente reunión”, dice Sheinbaum tras verse con Trump.
11

"Tuvimos una excelente reunión", dice Sheinbaum tras reunirse con Trump en Washington

Frank O. Gehry, uno de los grandes nombres de la arquitectura estadounidense, falleció este viernes a los 96 años en su casa de Santa Mónica (California).
12

Frank O. Gehry, un gigante de la arquitectura, fallece a los 96 años en California