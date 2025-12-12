México y EU celebran segunda reunión en materia de seguridad; SRE reafirma soberanía

La primera reunión ocurrió el pasado 26 de septiembre, cuando representantes del Gabinete de Seguridad de México se reunieron en McAllen, Texas, con sus contrapartes del Gobierno de los Estados Unidos.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- El encargado de Despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, encabezó la Segunda Reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos, con el Embajador estadounidense Ronald Johnson y las delegaciones de ambos países.

"Durante la reunión, se dio seguimiento a las acciones derivadas del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, acordado por ambos gobiernos; siempre bajo los principios que enmarcan la relación bilateral: respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y colaboración sin subordinación", detalló la Secretaría.

Se trata del segundo encuentro que se realiza para dar seguimiento a las acciones conjuntas que realizan México y Estados Unidos para reforzar la seguridad y el combate al crimen organizado.

La primera reunión ocurrió el pasado 26 de septiembre, cuando representantes del Gabinete de Seguridad de México se reunieron en McAllen, Texas, con sus contrapartes del Gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el magnate republicano Donald Trump, para celebrar la reunión inaugural del Grupo.

La reunión fue aplaudida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), quien resaltó la postura de México para exigir al Gobierno de Estados Unidos que refuerce sus acciones para frenar el ingreso de armas a territorio nacional.

El mecanismo de cooperación busca dar seguimiento a las acciones bilaterales derivadas del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, acordado por ambos gobiernos.