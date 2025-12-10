México y EU revisan Tratado de Aguas; consumo humano será prioridad, afirma Sheinbaum

La mandataria federal informó que las negociaciones siguen activas y que hoy por la mañana se realizará otra reunión con autoridades de EU.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que continúan las reuniones entre autoridades de México y Estados Unidos (EU) para revisar el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, particularmente la entrega pendiente derivada de los años recientes de sequía.

Desde Palacio Nacional, la mandataria mexicana explicó que, conforme al tratado, “si hubo cinco años de sequía, tiene que reponerse lo que no se entregó en los siguientes cinco años”.

Por ello, señaló que México trabaja para cumplir el acuerdo sin afectar a los agricultores ni, sobre todo, al consumo humano, prioridad central del Gobierno federal.

"Nosotros estamos en el marco del tratado de 1944 y se está buscando, sin afectar ni a los agricultores ni, sobre todo, al consumo humano de agua, poder entregar el agua a los Estados Unidos de acuerdo con lo que dice el tratado", mencionó en su conferencia de prensa.

La titular del Poder Ejecutivo detalló que las reuniones iniciaron ayer y avanzan con intercambio constante de propuestas. México entregó un planteamiento inicial; EU respondió por la tarde; después el Gobierno mexicano envió un nuevo documento; y anoche Washington remitió otra propuesta. Sin embargo, se llevará a cabo una nueva reunión esta mañana.

Asimismo, indicó que en el proceso participan gobernadores de las entidades fronterizas, principalmente de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, para asegurar una postura común y evitar diferencias internas.

“Se está trabajando conjuntamente para que se entienda la situación que esto representa”, añadió frente a las y los representantes de los medios de comunicación.

Finalmente, expresó su confianza en que se logre un acuerdo que beneficie a ambos países, tomando en cuenta la disponibilidad real de agua y las necesidades de cada Nación.

SRE defiende apego al Tratado de Aguas

📸 Hoy, en la #MañaneraDelPueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el encargado de Despacho de la @SRE_mx, Roberto Velasco (@r_velascoa), destacó los avances registrados en el marco del Tratado de Aguas de 1944 y la Comisión Internacional de Límites y Aguas, para la… pic.twitter.com/QE3TQpYFRy — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 9, 2025

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó el martes que México actúa conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas con Estados Unidos, mientras que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su confianza en alcanzar un acuerdo bilateral.

El lunes, el Presidente Donald Trump amenazó con imponer un arancel de cinco por ciento a las importaciones mexicanas como medida de presión para que el Gobierno mexicano entregara el agua que, según Washington, está pendiente desde hace cinco años.

Ante ello, la Presidenta informó que ayer mismo se realizaría una reunión virtual entre funcionarios de México y EU, con el fin de avanzar en un entendimiento sobre la entrega del recurso: “Estoy convencida de que, como en otras ocasiones, vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y para beneficio de México. […] Hay la voluntad nuestra siempre en la defensa del derecho humano al agua y también el uso agrícola".