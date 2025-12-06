ENTREVISTA ¬ La reforma al agua dejó casi intacta la Ley salinista: exsubsecretaría

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

05/12/2025 - 9:30 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Ya es oficial: Senado avala Ley de Aguas de CSP por 85 votos a favor y 36 en contra

La Ley de Aguas da certidumbre, afirma Rosa Icela; productores levantan protestas

Colectivo acusa que reforma al agua aún mantiene privatización como en ley salinista

A pesar de que el Gobierno federal presentó la reforma al marco hídrico como un cambio de rumbo, especialistas advierten que el sistema de concesiones que ha marcado la gestión del agua por más de tres décadas permanece prácticamente intacto. En entrevista con "Los Periodistas", la exsubdirectora de Conagua, Elena Burns, señala que la actualización legal dejó sin atender los mecanismos que han permitido la concentración del recurso y la presión creciente sobre los acuíferos más estratégicos del país.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La exsubdirectora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Elena Burns, cuestionó la profundidad de la reciente reforma en materia hídrica y afirmó que los cambios aprobados no transforman la estructura privatizadora heredada desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Elena Burns advirtió que el nuevo marco legal mantiene intactos los mecanismos que han permitido la la sobrexplotación de cuencas y acuíferos en las zonas más pobladas y económicamente activas del país.

“Francamente no”, respondió al ser cuestionada sobre si la reforma eliminó los elementos privatizadores. “Los cambios fueron muy superficiales, en general lo que se hizo fue cambiar a términos neutrales de género y luego se cambió la transmisión por la reasignación y se cambió lo de bancos del agua por el fondo de reservas del agua”.

Elena Burns recordó que la Ley de Aguas Nacionales permitió, desde su implementación, un crecimiento descontrolado del régimen de concesiones.

“Dentro de los primeros 10 años se registraron 360 mil concesiones sin haber realizado estudios de disponibilidad”, recordó. Este proceso, señaló, derivó en la sobreconcesión de cuencas y acuíferos desde 2003, especialmente en las regiones más pobladas, donde los cuerpos de agua se encuentran ya en estrés y riesgo.

Burns subrayó que, en la práctica, el acceso al agua en los acuíferos más demandados se ha determinado por el mercado. “La única manera para obtener acceso al agua en estos acuíferos ha sido a través de la compra de derechos”, afirmó. Detalló que este esquema operó mediante dos vías: por un lado, el mecanismo facilitado por la Gerencia de Bancos del Agua, “que ayudaba principalmente a las grandes empresas a conseguir volúmenes de agua de ejidos y pequeños concesionarios agrícolas”; y por otro, las transacciones directas entre particulares.

Recordó que “80 por ciento de todas las concesiones son agrícolas chiquitas” y que es precisamente sobre estas donde ha sido más sencillo obtener volúmenes que terminan en manos de desarrollos inmobiliarios e industrias.

Este día, el Senado de la República avaló la noche del jueves en lo general la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, la cual fue aprobada horas antes por la Cámara de Diputados tras una maratónica sesión de 24 horas.

Con 85 votos a favor y 36 en contra de la oposición, el pleno aprobó el dictamen enviado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales para garantizar el derecho humano al agua y devolver este recurso a la Nación como bien estratégico.

Entre las modificaciones aprobadas, se añadió un nuevo capítulo para que delitos contra las aguas nacionales sean perseguidos de oficio.

Sobre los cambios recientes, sostuvo que “no cambia mucho de lo que hubo antes de 2020”. Además, advirtió que la reforma “no explica cómo van a funcionar los fondos de reserva del agua”, mecanismo que, según anticipa, será clave para que nuevos proyectos accedan al recurso.

Burns también criticó la falta de apertura institucional en Conagua, lo cual dijo, provocó su salida de esta institución en 2022.

“Esta ley se impuso, y es la historia de la Comisión Nacional del Agua”, dijo. “Es una institución que no dialoga, no colabora, no permite cualquier tipo de relación o colaboración para tratar los problemas”.

Finalmente, la exfuncionaria insistió en que, sin una transformación profunda del modelo de concesiones y sin una gestión pública basada en la disponibilidad real del recurso, los problemas de estrés hídrico seguirán agravándose en las zonas más críticas del país.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

El espejismo del Salario Mínimo

“Un trabajador que gana el mínimo puede tener un ingreso nominal más alto, pero la realidad es...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Cuando todo falle, consulte el instructivo

"López Obrador no necesitaba preguntar, mucho menos escuchar la crítica de los expertos. Él, en su inmensa...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El amparo resiste, pero la amenaza sigue

"La buena noticia es que, esta vez, los amagos no se consumaron. La mala es que volverán....
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Es la ley, estúpido

"Mientras la ley no sea un manto protector de derechos, un mecanismo de garantía frente a la...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

+ Sección

Galileo

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

Los jóvenes con diabetes tipo uno o tipo dos corren más riesgo de una muerte súbita cardíaca, según un estudio danés del Hospital Universitario de Copenhague.

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Un estudio del Mass General Brigham concluyó que caminar más, aunque sea un poco, podría ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Un estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Gertz no cultivó solo el jardín de la impunidad: Colmenares (ASF) es otro jardinero

Trump elogió a Sheinbaum durante una entrevista realizada por TV Azteca.
2

Trump dice a TV Azteca que “la Presidenta de México está haciendo muy buen trabajo”

3

VIDEO ¬ Joven pide auxilio desde auto en movimiento en Naucalpan, Edomex; la rescatan

Richard Gere critica a Donald Trump
4

Richard Gere aplaude a Sheinbaum en FIL Guadalajara: "su Presidenta es increíble"

“Tuvimos una excelente reunión”, dice Sheinbaum tras verse con Trump.
5

"Tuvimos una excelente reunión", dice Sheinbaum tras reunirse con Trump en Washington

Uno de los ataque de EU a una lancha en el Caribe habría tenido sobrevivientes que ordenaron eliminar en un segundo ataque.
6

Las ejecuciones extrajudiciales de EU en el Caribe provocan un escándalo político

El Tren Maya presentó su nueva oferta de paquetes turísticos de invierno, disponibles del 2 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026.
7

Tren Maya lanza paquetes turísticos de invierno: checa fechas, precios y recorridos

La Presidenta Sheinbaum se reunió con connacionales que radican en EU, ante quienes reafirmó el compromiso de su Gobierno para defender a las y los migrantes.
8

Connacionales en EU piden a Sheinbaum respeto y defensa ante redadas migratorias

EU acusa a exagente de la DEA de lavar dinero para el CJNG.
9

Subdirector de la DEA lavó millones de dólares para el CJNG; EU lo acusa formalmente

México y EU llevaron a cabo un entrenamiento conjunto para capacitar especialistas que detecten amenazas de seguridad durante la Copa Mundial del 2026.
10

Ejércitos de México y EU coordinan ejercicios conjuntos en CdMx rumbo al Mundial 2026

La Secretaría de Gobernación (Segob) exhortó a productores agrícolas de Puebla, Veracruz y Tlaxcala a evitar bloqueos carreteros y a permitir el libre tránsito.
11

Segob pide a productores agrícolas evitar bloqueo; caravana de tractores llega a CdMx

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se volvió un fenómeno global: aficionados siguieron las reacciones espontáneas de jugadores y figuras del futbol.
12

VIDEOS ¬ Así se vivió el sorteo: Sheinbaum, selfie de Infantino, baile de Trump...

Eduardo Manzano, "El Polivoz", murió a los 87 años.
13

Eduardo Manzano, comediante y protagonista de "Los Polivoces", muere a los 87 años

salario mínimo
14

El espejismo del Salario Mínimo

Las imágenes de Donald Trump adormilado marcaron la semana. Pero lo que realmente pega a la Casa Blanca es que el Presidente de EU se desploma en popularidad.
15

EU se decepciona con la falta de resultados: la popularidad de Trump acelera la caída

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Retos en el camino hacia la legislación del agua que México necesita
1

ENTREVISTA ¬ La reforma al agua dejó casi intacta la Ley salinista: exsubsecretaría

“Tuvimos una excelente reunión”, dice Sheinbaum tras verse con Trump.
2

"Tuvimos una excelente reunión", dice Sheinbaum tras reunirse con Trump en Washington

Las imágenes de Donald Trump adormilado marcaron la semana. Pero lo que realmente pega a la Casa Blanca es que el Presidente de EU se desploma en popularidad.
3

EU se decepciona con la falta de resultados: la popularidad de Trump acelera la caída

Los mexicanos residentes en el extranjero pueden emitir su voto en las elecciones presidenciales y en las consultas populares.
4

#PuntosyComas ¬ Revocación de Mandato luce imposible en Tabasco ante débil oposición

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se volvió un fenómeno global: aficionados siguieron las reacciones espontáneas de jugadores y figuras del futbol.
5

VIDEOS ¬ Así se vivió el sorteo: Sheinbaum, selfie de Infantino, baile de Trump...

México y EU llevaron a cabo un entrenamiento conjunto para capacitar especialistas que detecten amenazas de seguridad durante la Copa Mundial del 2026.
6

Ejércitos de México y EU coordinan ejercicios conjuntos en CdMx rumbo al Mundial 2026

La Presidenta Sheinbaum se reunió con connacionales que radican en EU, ante quienes reafirmó el compromiso de su Gobierno para defender a las y los migrantes.
7

Connacionales en EU piden a Sheinbaum respeto y defensa ante redadas migratorias

Hacienda autorizó la fusión de Multiva con CIBanco, una de las tres instituciones señaladas por el Tesoro de EU.
8

Hacienda autoriza fusión de Multiva con negocio fiduciario de CIBanco señalado por EU

Uno de los ataque de EU a una lancha en el Caribe habría tenido sobrevivientes que ordenaron eliminar en un segundo ataque.
9

Las ejecuciones extrajudiciales de EU en el Caribe provocan un escándalo político

En la Copa del Mundo 2026, México buscará sumar su primera victoria en un partido inaugural. La selección mexicana ha estado en siete inauguraciones de Copa del Mundo con un saldo de cinco derrotas y dos empates.
10

#LoQueSabemos ¬ "El Tri" tiene historial "positivo" ante próximos rivales del Mundial

Un Juez de Florida aprobó que se hagan públicos las pruebas presentadas en el caso contra Epstein, citando la reciente Ley firmada por Trump.
11

Juez da luz verde a la publicación de archivos del caso Epstein bajo la Ley de Trump

La Selección Mexicana ya conoce a sus primeros dos rivales del Mundial: compartirá grupo con Sudáfrica y Corea del Sur.
12

Mundial 2026: ¿Contra quién jugará la Selección Mexicana? Así quedaron los GRUPOS