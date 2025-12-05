La Ley de Aguas da certidumbre, afirma Rosa Icela; productores levantan protestas

La Secretaria resaltó que la nueva Ley General de Aguas dará certidumbre a las y los productores del campo, quienes ya comenzaron a levantar los bloqueos.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, agradeció este viernes a las y los legisladores del Congreso de la Unión la aprobación de la Ley General de Aguas que, consideró, brinda certidumbre, y destacó que las y los campesinos y agricultores fueron escuchados por la institución que encabeza.

"Nosotros creemos que hoy ya estará terminando esta esta serie de manifestaciones que se dieron por la Ley de Aguas. En la mayoría de los casos siempre hay que escuchar a las personas, absolutamente a todos tengan o no tengan razón. Las personas tienen que ser escuchadas y así ha sido la Secretaría de Gobernación, pero también cuando se llegan acuerdos y están, en cada uno de los artículos, tomados en cuenta en la Ley, o sea, ya fueron levantados, ya fueron recogidas cada una de las preocupaciones, de las inquietudes que se tienen, ya cuando siguen las manifestaciones sin un motivo aparente, sin que se quieran sentar a la mesa, pues díganme ustedes qué es", cuestionó la funcionaria federal.

La Secretaria aseguró que existen casos donde, pese a que se llegan a acuerdos, los bloqueos y protestas continúan. "Sí nos pasa. Sí nos llega a pasar en que en la tarde quedan de firmar un acuerdo y al otro día o al siguiente no cumplen, y siguen diciendo que hay una inconformidad sobre algo que no existe", subrayó. Respecto al caso de algunos bloqueos en Chihuahua, principalmente en puentes fronterizos, dijo que ya se acordó su retiro.

#MañaneraDelPueblo | 🔎Rosa Icela Rodríguez informó que en las últimas semanas la Segob ha trabajado con grupos y colectivos de búsqueda para avanzar en la implementación de las leyes sobre desaparición forzada. El compromiso es claro: verdad, justicia y acompañamiento a las… pic.twitter.com/MmyXVrbV5O — Juncal Solano (@juncalssolano) December 5, 2025

“Como aquí ya se ha dicho repetidamente, tanto por la Presidenta de México como por el propio director general de Conagua, es muy importante varios de los artículos que contiene esta Ley que conllevan a dar apoyo y certidumbre a las actividades productivas, a evitar el almacenamiento, la concentración en unas cuantas manos en algunas de las regiones del país, y a poner orden en todo lo relativo a la condición hídrica”, explicó a la prensa.

Desde Palacio Nacional, Icela Rodríguez encabezó la llamada "Mañanera del Pueblo" en representación de Claudia Sheinbaum Pardo, quien se encuentra en Washington, Estado Unidos (EU), para asistir al sorteo del Mundial 2026. La funcionaria resaltó que la nueva Ley General de Aguas dará certidumbre a las y los productores del campo.

Poco después, los productores agrícolas que permanecían apostados en diversos cruces internacionales de Chihuahua como la Aduana de Puerto Palomas, Córdoba-Américas, Geronimo-Santa Teresa y Guadalupe-Tornillo comenzaron a levantar los bloqueos. Al final, se espera sea liberado el Puente Internacional Zaragoza para cerrar su jornada de acciones.

Senado aprueba Ley de Aguas

La noche del jueves, el Senado de la República avaló en lo general la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, la cual fue aprobada horas antes por la Cámara de Diputados tras una maratónica sesión de 24 horas.

Con 85 votos a favor y 36 en contra de la oposición, el pleno aprobó el dictamen enviado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales para garantizar el derecho humano al agua y devolver este recurso a la Nación como bien estratégico.

Entre las modificaciones aprobadas, se incorporó una adición para establecer el derecho de los productores agrícolas a vender o heredar sus concesiones de agua, previo aval de la autoridad en la materia. Asimismo, añadió un nuevo capítulo para que delitos contra las aguas nacionales sean perseguidos de oficio.