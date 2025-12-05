Senado aprueba en lo general reforma a la Ley de Aguas; sigue discusión en el Pleno

La iniciativa, enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene el propósito de garantizar el derecho humano al agua y devolver este recurso a la Nación como bien estratégico.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- El Senado de la República avaló esta noche en lo general la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, la cual apenas fue aprobada horas antes por la Cámara de Diputados tras una maratónica sesión de 24 horas.

Con 85 votos a favor y 36 en contra de la oposición, el pleno aprobó el dictamen enviado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales para garantizar el derecho humano al agua y devolver este recurso a la Nación como bien estratégico.

Durante la discusión, la oposición afirmó que el Gobierno quiere el control del agua. Por parte del PAN, el Senador Ricardo Anaya, aseguró que "quieren el control del agua, quieren tener de rodillas a cualquier campesino que tenga una concesión de agua” y agregó que se "inventó" un nuevo procedimiento para que los campesinos cedan sus concesiones de agua.

✅ Con 85 votos a favor y 36 en contra, se aprueba en lo general y los artículos no reservados de la minuta que crea la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales. — Senado de México (@senadomexicano) December 5, 2025

Horas antes, la reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados con 324 votos a favor, 118 votos en contra y dos abstenciones. A dicha iniciativa se agregaron 18 reservas presentadas por el Diputado Ricardo Monreal Ávila, las cuales se sumaron a las 50 que previamente la mayoría de Morena y sus aliados habían realizado para atender las demandas de los productores.

En su participación, el Diputado Carlos Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo que con estas reservas se busca dejar en claro que se podrán transmitir, heredar o vender las concesiones y asignaciones de agua; se ponen límites a las sanciones económicas, mínimos y máximos, y las más cuantiosas serán para conductas graves como daños ambientales significativos, extracción ilegal a gran escala, desvío de aguas nacionales o contaminación a los cuerpos de agua.

Entre las modificaciones aprobadas, se añadió un nuevo capítulo para que delitos contra las aguas nacionales sean perseguidos de oficio.

Conagua explica qué sí y qué no cambia con la reforma al agua

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), expuso en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite por el canal de SinEmbargo Al Aire en YouTube, los ejes centrales de la propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

"El centro de la iniciativa es revertir [esto]: con esta nueva ley, restituirle sus derechos al pueblo de México y que el agua deje de verse como una mercancía y que se reconozca y se facilite el acceso para el consumo humano de todas y de todos”.

Efraín Morales indicó que el principal cambio estructural de la reforma radica en eliminar la capacidad de los particulares para negociar títulos de concesión entre ellos, recuperando el Estado la rectoría total sobre el recurso.

El director de Conagua aclaró de igual forma las "inquietudes" y la "mucha desinformación" que se ha generado en torno a la propuesta, particularmente entre los productores agrícolas. Sostuvo que es totalmente falso que un productor no pueda heredar su tierra o que no pueda venderla conservando el título de concesión para el nuevo propietario. Morales López aclaró que "la sociedad de la tierra y el agua es una sociedad indivisible" y que los aspectos sobre herencia han sido "totalmente puntualizados para dar total certeza, sobre todo a productores agrícolas”.

Respecto a las acusaciones de que el dictamen promueve la privatización de obras hidráulicas o del sistema de agua y saneamiento, el funcionario puntualizó: "Eso es totalmente falso. Nosotros no incluimos ningún capítulo que tenga que ver con la privatización. En ningún lugar de la ley dice eso".

Al ser cuestionado sobre quiénes son los grandes beneficiarios de la ley neoliberal de 1992 que ahora se oponen a la reforma, el director de la Conagua identificó a los "acaparadores".

"Son estos mismos que al amparo del poder público y del poder político llevaron a cabo el acaparamiento de agua e hicieron del agua un negocio particular en contra de las mayorías", afirmó. Como ejemplos de quienes están defendiendo "el abuso, el privilegio y la ventaja en la que se lograron colocar durante el sistema neoliberal", mencionó el caso del exgobernador de Chihuahua César Duarte y las familias como los LeBarón.