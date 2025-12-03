Segob pide a productores agrícolas evitar bloqueo; caravana de tractores llega a CdMx

Redacción/SinEmbargo

03/12/2025 - 1:41 pm

La Secretaría de Gobernación (Segob) exhortó a productores agrícolas de Puebla, Veracruz y Tlaxcala a evitar bloqueos carreteros y a permitir el libre tránsito.

La Secretaría de Gobernación reiteró el llamado a evitar bloqueos carreteros y afirmó que mantiene abierto el diálogo ante la inconformidad de productores agrícolas.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gobernación (Segob) exhortó el martes a productores agrícolas de Puebla, Veracruz y Tlaxcala a evitar bloqueos carreteros y a permitir el libre tránsito en las autopistas de la región durante sus movilizaciones.

Por medio de un comunicado, la dependencia informó que el día de ayer se registraron movilizaciones en distintos tramos carreteros, donde las caravanas avanzaron con dirección a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México (CdMx). Sin embargo, reportó que la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza, en el municipio de Quecholac, Puebla, permaneció cerrada por la presencia de manifestantes, pese a que los grupos habían anunciado que no realizarían cierres.

A raíz de ello, precisó que las acciones de protesta generaron afectaciones al tránsito, por lo que confirmó que los bloqueos contradijeron el compromiso inicial de los productores, quienes habían señalado que sus marchas serían únicamente de paso.

Ante este escenario, la Secretaría explicó que las Oficinas de Representación y los gobiernos estatales buscaron un acercamiento con los líderes de las caravanas para proponer un diálogo institucional. No obstante, los productores rechazaron la oferta, lo que ha impedido la instalación de mesas para atender sus inquietudes sin afectar a terceros.

"La dependencia reconoce el derecho de la ciudadanía a manifestarse y expresar sus demandas; sin embargo, reitera la importancia de que estas acciones se desarrollen con responsabilidad, evitando afectaciones a terceros, al libre tránsito y al funcionamiento de servicios esenciales para las comunidades", se lee en el boletín.

Las autoridades señalaron que el Gobierno de México mantiene su obligación de escuchar, atender y construir soluciones mediante el diálogo directo, a fin de no perjudicar a la población mientras continúan los esfuerzos por lograr acuerdos.

El pasado 28 de noviembre, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco) advirtió que los bloqueos realizados del 19 al 26 de noviembre generaron pérdidas de entre tres mil y seis mil millones de pesos (mdp).

“Protestar es un derecho. Impedir que las familias trabajen, se abastezcan y lleguen a tiempo a sus actividades no puede ser el costo de cualquier inconformidad. Es momento de acordar una ruta de solución, liberar corredores estratégicos y proteger el ingreso de los hogares”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco en un comunicado.

Bloqueos de transportistas dejan pérdidas de hasta 6 mil millones; CONCANACO SERVYTUR
La Secretaría explicó que las Oficinas de Representación y los gobiernos estatales buscaron un acercamiento con los líderes de las caravanas para proponer un diálogo institucional. Foto: José Betanzos Zárate, Caurtoscuro

La Confederación señaló que, con base en reportes públicos de autoridades y organismos empresariales, se registraron al menos 29 cierres en 17 estados, los cuales han afectado gravemente la movilidad de mercancías, el abasto de productos y la operación diaria de miles de empresas.

De esta forma, el organismo planteó cuatro acciones urgentes para mitigar el impacto económico:

  • Instalar una mesa técnica inmediata con objetivos claros.
  • Habilitar corredores de libre tránsito con prioridad para alimentos, medicinas y bienes esenciales.
  • Crear un mecanismo público de información en tiempo real sobre cierres y rutas alternas.
  • Garantizar que el derecho a la manifestación no anule el derecho al trabajo y al libre tránsito.

Ley de Aguas busca orden y transparencia: Sheinbaum

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la Ley General de Aguas es necesaria para ordenar el uso del recurso hídrico y garantizar su acceso, al sostener que la iniciativa busca frenar la sobreexplotación y transparentar el manejo de concesiones.

La mandataria explicó que la propuesta de reforma pretende impedir la mercantilización de la transmisión de derechos de agua y reforzar la participación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en cada trámite. Con ello, señaló que la iniciativa establece procesos expeditos y transparentes para evitar prácticas irregulares y fortalecer la supervisión del recurso.

“La esencia del porqué propusimos el cambio a la Ley de Aguas Nacionales es para proteger el recurso natural, evitar su sobreexplotación y garantizar el derecho al agua, y dejar de ver el agua como una mercancía, y verla como un recurso y como un derecho, como lo planteamos desde el principio, que es la esencia, del cambio de la Ley de Aguas Nacionales", detalló desde Palacio Nacional.

Sheinbaum afirmó que quienes se oponen a los cambios son sectores que mantienen privilegios asociados al acceso y aprovechamiento del agua, incluidos casos de concesiones no utilizadas o fuera de norma. A raíz de ello, destacó que su Gobierno consolidó una base de datos nacional sobre concesionarios para dar mayor claridad al uso del recurso y reforzar la vigilancia.

Ley de Aguas busca orden y transparencia
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la Ley General de Aguas es necesaria para ordenar el uso del recurso hídrico y garantizar su acceso. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

La Presidenta indicó que el Gobierno de México continuará avanzando en el ordenamiento del sistema hídrico y en el combate a la corrupción en la transmisión de derechos. Estas modificaciones incluyen precisiones sobre el uso agropecuario, como permitir que el agua destinada a agricultura pueda emplearse también para ganadería sin necesidad de actualizar permisos.

“Hay que seguir avanzando y estamos poniendo orden, se tiene que poner orden para evitar la corrupción y para garantizar que todos tengamos agua, o que en aquellos lugares donde hay escasez de agua se privilegie el consumo humano del agua, entonces eso es lo que estamos haciendo y evitar esta transmisión de derechos que ha generado mucha corrupción y acaparamiento de agua y que no está en regla”, concluyó.

Caravana de tractores llega a la CdMx

La caravana de tractores integrada por productores agrícolas de Veracruz, Puebla y Tlaxcala llegó este miércoles a la Ciudad de México para manifestarse contra la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, la cual se discute hoy en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 100 tractores ingresaron a la capital como parte de la movilización convocada por la Alianza Agrícola, que acusa riesgos para los derechos de uso del agua en las comunidades rurales.

Entre los puntos con tránsito lento se encuentran la autopista México-Puebla, la autopista México-Querétaro, la autopista México-Toluca, la vía Peñón-Texcoco, el Circuito Exterior Mexiquense, así como avenidas Eduardo Molina y Fray Servando Teresa de Mier.

Ante la movilización, los productores sostienen que la reforma pone en riesgo sus concesiones para uso agrícola y la posibilidad de heredar o transmitir derechos, lo que —afirman— impactaría la productividad del campo y la seguridad alimentaria. De esta forma, indicaron que buscan visibilizar su postura ante el Congreso y demandar mayor participación en las decisiones relacionadas con el manejo del agua.

Los convocantes advirtieron que, si sus demandas no son atendidas, están dispuestos a ampliar las acciones de protesta en los próximos días, aunque reiteraron que el carácter del operativo sigue siendo pacífico y orientado a la defensa de sus derechos sobre el uso del agua.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

