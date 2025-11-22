La Segob activa el Plan Michoacán tras reunión entre Rosa Icela y Ramírez Bedolla

El Gobierno federal iniciará el lunes las acciones del Plan Michoacán, que incluyen visitas casa por casa y Ferias del Bienestar, tras la muerte del Presidente Municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gobernación confirmó que el Gobierno de México pondrá en marcha el próximo lunes las acciones iniciales del Plan Michoacán, una estrategia que contempla visitas domiciliarias y la operación de Ferias del Bienestar para acercar los programas sociales a las familias del estado.

La dependencia adelantó que estas actividades se coordinarán directamente con autoridades locales para garantizar su despliegue en diversas comunidades.

La decisión fue tomada luego de una reunión virtual encabezada por la titular Rosa Icela Rodríguez y el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en la que se revisaron los avances del plan anunciado a principios de noviembre. Durante este encuentro, ambas autoridades acordaron fortalecer el trabajo conjunto para acelerar las primeras etapas del programa.

Nos reunimos con el gobernador de #Michoacán, @ARBedolla, y transportistas para avanzar en el proyecto del metrobús de Morelia. También anunciamos que a partir del lunes iniciaremos las visitas casa por casa y las #FeriasDelBienestar como parte del #PlanMichoacán. 🇲🇽… pic.twitter.com/BXvRrz1REp — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) November 21, 2025

¿En qué consiste el Plan Michoacán?

La iniciativa fue presentada este mes por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como una estrategia integral para fortalecer la seguridad y la justicia en la entidad. El proyecto incluye el envío de elementos federales, la creación de una Fiscalía especializada en delitos de alto impacto y un sistema de alerta destinado a proteger a alcaldes ante eventuales riesgos.

La propuesta se anunció después del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre. Este hecho llevó al Gobierno federal a intensificar la coordinación con la administración estatal mediante acciones operativas y de proximidad social con el fin de prevenir hechos similares y fortalecer la respuesta institucional.

La Secretaría de Gobernación explicó que las acciones previstas permitirán recopilar información sobre las necesidades particulares de colonias y comunidades. Además, facilitará la elaboración de estrategias más específicas, y la distribución de recursos y apoyos a los grupos que presenten mayores requerimientos, con base en las condiciones identificadas en cada zona.

Como parte del plan, las brigadas gubernamentales realizarán visitas casa por casa para informar a la población sobre los programas sociales disponibles. De forma paralela, las Ferias del Bienestar ofrecerán distintos servicios en espacios públicos, con el objetivo de agilizar trámites y acercar apoyos sin que las personas tengan que desplazarse largas distancias.

Finalmente, la Segob adelantó que en los próximos días se presentarán nuevos reportes sobre la ejecución del Plan Michoacán y el despliegue de sus componentes en los municipios prioritarios. La dependencia reiteró que mantendrá comunicación constante con los gobiernos locales para evaluar avances y ajustar las medidas cuando sea necesario.