Segob: Bloqueos de transportistas no tienen sustento; convoca a retomar el diálogo

Redacción/SinEmbargo

24/11/2025 - 4:53 pm

Gobierno federal llama a suspender bloqueos y continuar negociaciones

La Segob sostuvo que los bloqueos realizados por transportistas y agricultores no tienen sustento, por lo que llamó a retomar de inmediato el diálogo institucional.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó este lunes que los bloqueos efectuados por grupos de transportistas y productores agrícolas en diversas carreteras del país no tienen una justificación válida, debido a que han mantenido un diálogo continuo con los sectores inconformes para atender sus demandas.

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria explicó que, en las últimas semanas, se han llevado a cabo más de 200 reuniones con productores agrícolas, encuentros que, subrayó, se han desarrollado sin restricciones y con participación de dependencias federales.

“La Secretaría de Gobernación considera que no hay motivo para las movilizaciones y mucho menos para los bloqueos que afectan a la ciudadanía en distintos puntos del territorio nacional, salvo que respondan a motivaciones políticas contra nuestro Gobierno, al generar la idea de falta de atención a las demandas sociales”, señaló.

“En este sentido, esta dependencia hace un llamado a las organizaciones convocantes a privilegiar el entendimiento, subrayando que el intercambio institucional abierto es la vía para atender sus inquietudes y construir soluciones conjuntas”, agregó Rosa Icela Rodríguez ante medios de comunicación.

En su intervención, Rosa Icela Rodríguez señaló que las movilizaciones se concentran en tres organizaciones cuyos dirigentes han tenido vínculos con partidos políticos de oposición, lo cual —aseguró— influye en la interpretación de las protestas y en la posibilidad de que exista una motivación política detrás de los bloqueos carreteros.

“Ellos, aparte de ser líderes del campo, pertenecen a partidos políticos. Pertenecen a los partidos Revolucionario Institucional [PRI], Acción Nacional [PAN] y Revolucionario Demócrata (PRD). No es que yo lo diga: ellos tienen una historia política y es cuando se concluye que si no hay acuerdos y van a afectar a la población, es que hay una motivación política”, destacó la funcionaria.

Rodríguez explicó que, de las 11 organizaciones transportistas convocadas a las mesas de diálogo, diez rechazaron participar en los cierres viales y manifestaron su disposición a continuar con los trabajos institucionales. Sólo un grupo mantiene interrupciones en las carreteras federales.

Funcionarios del sector agrícola añadieron que entre mil y mil quinientos productores continúan movilizados y que pertenecen a dos agrupaciones nacionales. Presentaron además cartas de otras organizaciones que se deslindaron de cualquier acción que afecte el tránsito vehicular.

El titular de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, detalló que la principal demanda del sector agrícola está relacionada con el precio del maíz. Explicó que las variaciones de los mercados internacionales inciden directamente en el valor nacional del grano y recordó que México no puede restringir su importación.

Señaló que la negociación con los industriales permitió un incremento en el precio ofrecido por tonelada, aunque éste continúa por debajo de los costos de producción. Reiteró, además, que el Gobierno federal mantiene programas de apoyo para pequeños productores mediante subsidios y mecanismos de abasto social.

Respecto a los transportistas, la titular de Gobernación afirmó que el tema de seguridad en carreteras se atiende a través de un plan coordinado con la Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales. Explicó que la estrategia busca proteger la integridad de los operadores y reducir riesgos para quienes transitan por las rutas federales.

La funcionaria añadió que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene la obligación de desalentar los bloqueos que pongan en riesgo a terceros. Advirtió que se han detectado incidentes en los que manifestantes se colocan sobre los camiones, por lo que estas acciones pueden derivar en accidentes que afecten a la población.

Finalmente, la Secretaría de Gobernación convocó a los grupos inconformes a reinstalar la mesa de diálogo, con el objetivo de suspender los bloqueos y evitar afectaciones a la ciudadanía, mientras continúan las negociaciones para atender sus demandas.

