EU permite a México mantener envío de petróleo a Cuba a pesar de amague de Trump: CBS

Un reporte de CBS indica que EU permitirá a México el envío de petróleo a Cuba, a pesar de las amenazas de Trump, ante temores de una posible desestabilización.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).– El gobierno de Estados Unidos (EU) permitirá que México continúe suministrando petróleo a Cuba, de acuerdo con un nuevo reporte que cita al Secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y a pesar de las amenazas del Presidente Donald Trump de que habrá "cero" petróleo y dinero para la isla.

La política actual de Estados Unidos es permitir que México continúe suministrando petróleo a la isla, según el Secretario de Energía, Chris Wright, y otro funcionario estadounidense, indica este lunes la cadena CBS.

Ni Trump ni la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dieron detalles sobre si en su llamada de esta mañana hablaron del tema del suministro de petróleo para Cuba. La isla, que era apoyada sobre todo por Venezuela, sufre el bloqueo de EU y el secuestro de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Trump trajo más problemas para los cubanos.

El reporte de la CBS indica que EU "considera que un corte total o un embargo a Cuba sería un shock para la red eléctrica de La Habana, ya sobrecargada y deteriorada, que ha sufrido apagones esporádicos". En octubre, añade la cadena, EU "ofreció ayuda humanitaria a Cuba, que sería entregada por socios locales, en lugar de a través del gobierno. Funcionarios cubanos y estadounidenses informaron a CBS News que aún no ha llegado".

Aunque Sheinbaum precisó este lunes que no se habló de Cuba ni del envío de petróleo mexicano a la isla durante la conversación con Trump, al responder a los cuestionamientos de SinEmbargo, la mandataria explicó que, aunque México se encuentra en una posición favorable para facilitar un acercamiento entre EU y Cuba, necesita de ambas partes para mediar la situación.

—¿Hablaron del envío de petróleo de México a Cuba durante su conversación con Donald Trump? —preguntó SinEmbargo.

—No hablamos sobre el tema de Cuba. Puede ser un tema en el que hablemos posteriormente, obviamente si México llegara a ser un vehículo para una comunicación entre Estados Unidos y Cuba, pues tienen que aceptar las dos partes, evidentemente —comentó Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

"México está en las mejores condiciones, en la mejor posición para poderlo hacer. Evidentemente, pues tiene que ser aceptado por las partes, pero en esta ocasión no hablamos de este tema", añadió.

Cuba: no hay pláticas con EU; abre la puerta si se da "con soberanía"

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó este lunes que no existe el diálogo con EU salvo temas técnicos relacionados con migración, y luego de las nuevas amenazas que lanzara Trump, pero abrió la puerta a entablar conversaciones si es con base en la soberanía e independencia de cada país, así como el derecho internacional.

"No existen conversaciones con el gobierno de EU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio", señaló este lunes en la red social X (antes Twitter) Díaz-Canel.

"Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de EU, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia", añadió.

El Presidente Díaz-Canel también señaló en su mensaje que "el origen y extremo endurecimiento del bloqueo no tienen relación con los cubanos residentes en EU, empujados allí por esa política fallida y por los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano".

"Ellos son ahora víctimas del cambio en las políticas hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami. Existen Acuerdos Migratorios bilaterales en vigor que Cuba cumple escrupulosamente. Como demuestra la historia, las relaciones entre EE.UU y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica", agregó.

Trump amenaza con "cero" petróleo y dinero a los cubanos

El mandatario de Cuba ya había respondido a las nuevas amenazas que lanzó Trump: "Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre".

Las declaraciones de Díaz-Canel llegaron poco después de que el Presidente de EU advirtiera al gobierno de Cuba que no tendrá más petróleo ni dinero procedente de Venezuela y de que urgiera a las autoridades de La Habana a alcanzar un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde".

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que Cuba había dependido durante años de "enormes cantidades de petróleo y dinero" de Venezuela, a cambio de que las autoridades cubanas proporcionaran "servicios de seguridad" para los últimos dos mandatarios venezolanos. Sin embargo, el Presidente de EU aseguró que esa relación terminó.

El mandatario estadounidense reiteró el mensaje en mayúsculas en su publicación: “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero!”. Luego le dijo al gobierno cubano que, a su juicio, es fundamental alcanzar un acuerdo con su administración antes de que la situación se agrave.

Además, sostuvo que Venezuela ya no necesita a Cuba para su protección porque ahora cuenta con EU, que tiene al "ejército más fuerte del mundo", y prometió que su gobierno protegerá al país sudamericano en este nuevo escenario.

"Venezuela ahora tiene a los Estados Unidos de América para protegerlos, y los protegeremos", escribió.

¿Marco Rubio para Cuba? EU lo ve bien

El mismo domingo, Trump generó nuevamente gran indignación luego de compartir en su plataforma Truth Social una publicación en la que se autodenomina como "Presidente interino de Venezuela". Asimismo, expresó su apoyo a la idea de que Marco Rubio, Secretario de Estado de EU, se convierta en el nuevo mandatario de Cuba.

La publicación compartida por Trump contiene una imagen que emula a un perfil de Wikipedia. En dicha imagen, además de indicarse que es el Presidente número 45 y 47 de Estados Unidos, también se muestra que es el Presidente Interino de Venezuela, puesto que actualmente ocupa Delcy Rodríguez, luego del secuestro de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de fuerzas estadounidenses.

En la publicación, que acumula más cinco mil "me gusta" y más de mil reposteos, se lee que comenzó su periodo como "mandatario venezolano" en enero de 2026.

Horas antes, Trump, a través de la misma red social, publicó otro mensaje en el que avaló un posible escenario en el que Marco Rubio se convierta en Presidente de Cuba. Dicha publicación contiene un comentario de alguien que escribió "Marco Rubio será Presidente de Cuba", a lo cual Trump señaló: "Suena bien para mí".