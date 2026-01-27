México toma decisiones soberanas sobre Cuba, si le enviamos petróleo o no: Sheinbaum

El Gobierno de México reiteró que el envío de petróleo a Cuba responde a una decisión soberana del Estado mexicano.
Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió este martes el envío de petróleo de México a Cuba al señalar que se trata de una decisión soberana del Estado mexicano y Petróleos Mexicanos (Pemex), basada en razones humanitarias, y que cada embarque se define de manera individual según las circunstancias.
En su conferencia matutina, la mandataria federal destacó que el apoyo energético a la isla no es una medida reciente, sino una política que México ha sostenido desde hace años como parte de su relación histórica con Cuba.
"Como hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años. No es reciente", manifestó.