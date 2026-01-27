México toma decisiones soberanas sobre Cuba, si le enviamos petróleo o no: Sheinbaum

El Gobierno de México reiteró que el envío de petróleo a Cuba responde a una decisión soberana del Estado mexicano.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió este martes el envío de petróleo de México a Cuba al señalar que se trata de una decisión soberana del Estado mexicano y Petróleos Mexicanos (Pemex), basada en razones humanitarias, y que cada embarque se define de manera individual según las circunstancias.

En su conferencia matutina, la mandataria federal destacó que el apoyo energético a la isla no es una medida reciente, sino una política que México ha sostenido desde hace años como parte de su relación histórica con Cuba.