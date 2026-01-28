Juez bloquea deportación de niño de 5 años y su padre, detenidos por ICE en Minnesota

El abogado de Liam Conejo Ramos y Adrián Alexander Conejo Arias argumentó que el arresto de ambos fue ilegal ya que Conejo no cometió ningún delito.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- Un Juez federal de Estados Unidos (EU) bloqueó el martes la posible deportación de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años de edad, y de su padre, identificado como Adrián Alexander Conejo Arias, quienes fueron detenidos el pasado 20 de enero en el estado de Minnesota por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en la entrada de su casa, cuando ambos llegaban del colegio del menor de edad.

El abogado de la familia, Marc Prokosch, sostuvo que el arresto de ambos fue ilegal ya que Conejo no cometió ningún delito y siguió todos los protocolos establecidos para solicitar asilo legalmente en Estados Unidos, entre ellos, el hecho de presentarse a todas las audiencias judiciales programadas.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional, encargado de supervisar el tema de migración en EU, explicó que Adrián Alexander Conejo Arias es un migrante de origen ecuatoriano y que el niño también fue detenido porque su padre pidió que el menor se quedara con él.

La defensa legal de ambos informó por medio de un correo electrónico a The Washington Post, que Liam y su padre se encuentran en San Antonio, Texas, bajo custodia de las autoridades de Seguridad Nacional.

Caso de Liam y su padre genera campaña de recaudación en redes

El caso de Liam y su padre generó una campaña de recaudación de fondos para ayudar a la familia, la cual lleva hasta el momento un total de 318 mil 039 dólares, y dice lo siguiente: “Liam Cornejo Ramos tiene sólo cinco años y actualmente cursa preescolar. Ayer, él y su padre fueron detenidos por ICE en Minnesota y, al día siguiente, fueron trasladados a un centro de detención en Texas. Durante más de 24 horas, la madre de Liam no tuvo idea de dónde estaban su hijo y su esposo; sólo se enteró de su paradero cuando el padre finalmente pudo llamar desde Texas”.

“Esta repentina separación ha dejado a su familia desconsolada y desesperada por traerlos de vuelta a casa. La madre y los hermanos de Liam lo extrañan muchísimo y están profundamente preocupados por su seguridad y bienestar. Es inimaginable que un niño tan pequeño esté en un lugar como este, lejos del consuelo y el cuidado de su familia”, dice la campaña, que explica cómo los fondos recaudados se destinarán directamente a los honorarios de los abogados para una solicitud de fianza de hábeas corpus, que es el siguiente paso necesario para ayudarlos a regresar a casa.

ICE just used a 5-year-old boy as bait, forcing him to knock on his own door so they could arrest his father. Trump, ICE and CBP don’t see these families as people, and that’s exactly how they’re treating them. pic.twitter.com/uNvo5KjHwH — Rep. Jimmy Gomez (@RepJimmyGomez) January 22, 2026

Por su parte, el Gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, demandó que “los habitantes de Minnesota quieren seguridad. Quieren libertad. Quieren lo mejor para nuestros hijos. Los agentes enmascarados que secuestran a niños en edad preescolar en la calle y los envían a centros de detención de Texas no cumplen ninguno de esos propósitos. Esta campaña de represalias tiene que terminar”.

Ella Sullivan, maestra de Liam en el programa de preescolar del distrito, aseguró en la conferencia de prensa que Liam es "un joven estudiante brillante". "Es muy amable. Viene a clase todos los días y alegra el aula", agregó. "Sus amigos aún no han preguntado por él, pero sé que se darán cuenta".