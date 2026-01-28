Juez bloquea deportación de niño de 5 años y su padre, detenidos por ICE en Minnesota

Redacción/SinEmbargo

28/01/2026 - 1:01 am

El abogado del niño de cinco años y su padre argumentó que el arresto de ambos fue ilegal ya que Conejo no cometió ningún delito.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Juez de Minnesota cita a declarar a jefe de ICE por incumplir audiencias de migrantes

El ICE ha disparado 16 veces durante redadas antimigrantes sin recibir ningún castigo

"No son bienvenidos": Alcalde de Milán rechaza posible presencia del ICE en los JJOO

El abogado de Liam Conejo Ramos y Adrián Alexander Conejo Arias argumentó que el arresto de ambos fue ilegal ya que Conejo no cometió ningún delito.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- Un Juez federal de Estados Unidos (EU) bloqueó el martes la posible deportación de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años de edad, y de su padre, identificado como Adrián Alexander Conejo Arias, quienes fueron detenidos el pasado 20 de enero en el estado de Minnesota por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en la entrada de su casa, cuando ambos llegaban del colegio del menor de edad.

El abogado de la familia, Marc Prokosch, sostuvo que el arresto de ambos fue ilegal ya que Conejo no cometió ningún delito y siguió todos los protocolos establecidos para solicitar asilo legalmente en Estados Unidos, entre ellos, el hecho de presentarse a todas las audiencias judiciales programadas.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional, encargado de supervisar el tema de migración en EU, explicó que Adrián Alexander Conejo Arias es un migrante de origen ecuatoriano y que el niño también fue detenido porque su padre pidió que el menor se quedara con él.

La defensa legal de ambos informó por medio de un correo electrónico a The Washington Post, que Liam y su padre se encuentran en San Antonio, Texas, bajo custodia de las autoridades de Seguridad Nacional.

Caso de Liam y su padre genera campaña de recaudación en redes

El caso de Liam y su padre generó una campaña de recaudación de fondos para ayudar a la familia, la cual lleva hasta el momento un total de 318 mil 039 dólares, y dice lo siguiente: “Liam Cornejo Ramos tiene sólo cinco años y actualmente cursa preescolar. Ayer, él y su padre fueron detenidos por ICE en Minnesota y, al día siguiente, fueron trasladados a un centro de detención en Texas. Durante más de 24 horas, la madre de Liam no tuvo idea de dónde estaban su hijo y su esposo; sólo se enteró de su paradero cuando el padre finalmente pudo llamar desde Texas”.

“Esta repentina separación ha dejado a su familia desconsolada y desesperada por traerlos de vuelta a casa. La madre y los hermanos de Liam lo extrañan muchísimo y están profundamente preocupados por su seguridad y bienestar. Es inimaginable que un niño tan pequeño esté en un lugar como este, lejos del consuelo y el cuidado de su familia”, dice la campaña, que explica cómo los fondos recaudados se destinarán directamente a los honorarios de los abogados para una solicitud de fianza de hábeas corpus, que es el siguiente paso necesario para ayudarlos a regresar a casa.

Por su parte, el Gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, demandó que “los habitantes de Minnesota quieren seguridad. Quieren libertad. Quieren lo mejor para nuestros hijos. Los agentes enmascarados que secuestran a niños en edad preescolar en la calle y los envían a centros de detención de Texas no cumplen ninguno de esos propósitos. Esta campaña de represalias tiene que terminar”.

Ella Sullivan, maestra de Liam en el programa de preescolar del distrito, aseguró en la conferencia de prensa que Liam es "un joven estudiante brillante". "Es muy amable. Viene a clase todos los días y alegra el aula", agregó. "Sus amigos aún no han preguntado por él, pero sé que se darán cuenta".

Explora más en estos temas
Donald Trump Estados Unidos
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Tejiendo y destejiendo

"Como Penélope en la Odisea de Homero, parece que nuestro país anda tejiendo y destejiendo la tela...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

¿Dónde están nuestros datos?

"En la era digital, donde el asedio a la identidad proviene de una fragmentación de datos, el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

+ Sección

Galileo

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
2

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

3

Agente detuvo a la fundadora de Latinas por Trump. “Estoy harta”, dijo. Y es Senadora

Abel Osvaldo Díaz Rodríguez, el artista cubano conocido como El Chulo fue detenido por agents del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
4

"El Chulo" cantaba feliz el regreso de Trump. Ahora llora en la "Alligator Alcatraz"

La representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, fue atacada en una reunión con simpatizantes por un hombre tras intentar rociarla con una sustancia.
5

La congresista Ilhan Omar, a quien Trump detesta, es atacada con spray en Minneapolis

Integrantes del PVEM han expresado su inconformidad con la alianza que formaron con Morena y el PT en los últimos seis años, y fantasean con ir solos en 2027.
6

El PVEM ha servido al PRIAN, Salinas Pliego, la 4T. Su modelo de franquicia peligra

7

El hundimiento del dólar

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhibió a las y los exministros de la SCJN, quienes sacaban dinero hasta para preventas de boletos de diferentes eventos.
8

Sheinbaum exhibe a los exministros: sacaban dinero hasta para ¡preventas de boletos!

La Suprema Corte emitió los primeros fallos sobre siete litigios fiscales pendientes de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas.
9

RADICALES ¬ El tsunami que hunde al PAN y a Salinas Pliego unió su destino: el 2030

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que Cuba "está a punto de caer" porque no recibe más petróleo de Venezuela.
10

Trump alardea sobre bloqueo a Cuba y afirma que la isla "está muy cerca del colapso"

"La relación de Jessica y Diego era consensuada, según relatan las amigas de la maestra".
11

Jessica y Diego: la historia detrás del crimen

12

VERSUS ¬ Salinas Pliego ya no es lo que era. Ni en patrimonio. Ni en poder mediático

Reloj del Juicio Final de 2026
13

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que al cierre de 2025 estarán en funcionamiento 31 hospitales y 12 unidades de medicina familiar.
14

El Seguro Popular fue mercadotecnia y no está claro dónde quedó el dinero, dice Clark

Hoy No Circula CDMX Edomex
15

¿Doble Hoy No Circula en miércoles? Así aplicará este 28 de enero

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El abogado del niño de cinco años y su padre argumentó que el arresto de ambos fue ilegal ya que Conejo no cometió ningún delito.
1

Juez bloquea deportación de niño de 5 años y su padre, detenidos por ICE en Minnesota

Integrantes del PVEM han expresado su inconformidad con la alianza que formaron con Morena y el PT en los últimos seis años, y fantasean con ir solos en 2027.
2

El PVEM ha servido al PRIAN, Salinas Pliego, la 4T. Su modelo de franquicia peligra

La representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, fue atacada en una reunión con simpatizantes por un hombre tras intentar rociarla con una sustancia.
3

La congresista Ilhan Omar, a quien Trump detesta, es atacada con spray en Minneapolis

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que Cuba "está a punto de caer" porque no recibe más petróleo de Venezuela.
4

Trump alardea sobre bloqueo a Cuba y afirma que la isla "está muy cerca del colapso"

El Gobierno de Trump usa mensajes supremacistas.
5

El gobierno de Trump sí usa referencias neonazis y de limpieza étnica en sus mensajes

La Suprema Corte emitió los primeros fallos sobre siete litigios fiscales pendientes de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas.
6

RADICALES ¬ El tsunami que hunde al PAN y a Salinas Pliego unió su destino: el 2030

Abel Osvaldo Díaz Rodríguez, el artista cubano conocido como El Chulo fue detenido por agents del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
7

"El Chulo" cantaba feliz el regreso de Trump. Ahora llora en la "Alligator Alcatraz"

La FGJES informó que un Juez de control resolvió vincular a proceso a seis personas y una persona moral por el incendio en un Waldo´s de Hermosillo, Sonora.
8

Juez procesa a seis personas y al representante de Waldo's por incendio en Sonora

El Presidente de EU, Donald Trump, declaró que los ataques terrestres contra el narcotráfico podrían producirse "en cualquier lugar", incluyendo México.
9

ENTREVISTA ¬ Trump quiere guerra contra la clase obrera y el pueblo de EU: activista

Un Juez en Minnesota ordenó que el director del ICE comparezca para explicar por qué no ha cumplido con órdenes judiciales que exigen audiencias de migrantes.
10

El ICE ha disparado 16 veces durante redadas antimigrantes sin recibir ningún castigo

Autoridade frustraron el robo de una pipa tras una persecución en la carretera México–Pachuca, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca.
11

VIDEO ¬ Policías evitan robo de pipa tras persecución en carretera México-Pachuca

La Patrulla Fronteriza de EU en Arizona se vio involucrada este martes en un tiroteo cerca de la frontera que dejó a una persona lesionada en estado grave.
12

Patrulla fronteriza de Arizona dispara contra un "sospechoso"; se encuentra grave