Juez de Minnesota cita a declarar a jefe de ICE por incumplir audiencias de migrantes

Miles de migrantes han sido detenidos sin que se garantizaran audiencias ni recursos legales suficientes para revisar su situación.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- Un Juez federal en Minnesota, Estados Unidos (EU), ordenó que Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), comparezca personalmente ante la Corte para explicar por qué su agencia no ha cumplido con órdenes judiciales que exigen la realización de audiencias de fianza para migrantes detenidos.

El Juez principal del distrito, Patrick J. Schiltz, advirtió que ICE podría enfrentar consecuencias por desacato si no justifica su actuación.

En una resolución emitida la noche del lunes, el juez reconoció que obligar al titular del ICE a presentarse en persona es una medida extraordinaria, pero consideró que el caso lo amerita debido a lo que calificó como violaciones extraordinarias a órdenes judiciales por parte de la agencia.

Schiltz tambiém señaló que durante semanas fue paciente con el gobierno federal, pese a que miles de agentes fueron enviados a Minnesota como parte del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el Presidente Donald Trump, sin que se establecieran mecanismos para atender las audiencias de fianza, recursos legales y demandas que se generarían.